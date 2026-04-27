Nach Social-Media-Pause Instagram-Comeback von Ronja Forcher: Familien-Fotos des "Bergdoktor"-Stars rühren die Fans Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Julia W. Ronja Forcher spielt seit ihrer Kindheit in der beliebten Serie "Der Bergdoktor" mit. Bild: IMAGO/STAR-MEDIA

Wochenlang war es still um Ronja Forcher: Die "Bergdoktor"-Darstellerin hatte sich eine Pause in den Sozialen Netzwerken gegönnt. Nun meldet sie sich zurück – mit einem sehr persönlichen Post.

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Nach längerer Pause in den sozialen Netzwerken hat sich Ronja Forcher mit einem ungewöhnlich privaten Einblick zurückgemeldet. Statt Bilder vom Set oder neuen Projekten stand diesmal ein Familienmoment im Mittelpunkt – und der hat für die Schauspielerin große Bedeutung.

Insta-Post zu Ehren ihrer Großmutter Anlass ist der 87. Geburtstag ihrer Großmutter Heidi. Auf Instagram veröffentlicht die "Bergdoktor"-Darstellerin mehrere gemeinsame Fotos und schrieb dazu: "Meine liebste Botschaft, um meine Insta Pause zu beenden: DIESE JUNGE DAME IST 87 JAHRE ALT GEWORDEN!"

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Die Verbindung zwischen Enkelin und Großmutter ist offenbar eng: Forcher beschreibt Heidi als prägende und inspirierende Figur in ihrem Leben. "Ich bin Tag für Tag so froh und dankbar, diese großartige, lustige, schlaue, neugierige, anmutige Frau als Großmutti und großes Vorbild zu haben." Zum Geburtstag wünscht sie ihr Gesundheit und viele weitere gemeinsame Jahre und betont:

Großmutti, du bist die coolste Oma der Welt und ich liebe dich so sehr! Ronja Forcher auf Instagram

Ihre Großmutter unterstützte sie Dass diese Beziehung so intensiv ist, hat auch mit Forchers beruflichen Anfängen zu tun. Schon als Kind wurde sie von ihrer Großmutter zu Dreharbeiten begleitet. "Sie hat abends mit mir die Texte gelernt, und als ich noch nicht lesen konnte, hat sie mir die Drehbücher vorgelesen", erinnerte sich die Schauspielerin 2022 laut "Merkur" im Interview mit der "Bild am Sonntag" zurück. Auch in der Schule unterstützte Heidi ihre Enkelin, wenn der Drehplan es erforderte. Für Forcher ist deshalb klar:

Ich habe ihr alles zu verdanken. Ronja Forcher