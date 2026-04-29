"Es ist beschämend" Rebecca Immanuel: Mit ihrer Leidenschaft kann der "Bergdoktor"-Star nicht den Lebensunterhalt verdienen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Schauspielerin Rebecca Immanuel singt auch leidenschaftlich gern. Bild: IMAGO / APress

Rebecca Immanuel begeistert seit Jahren als Schauspielerin zahlreiche Zuschauer:innen. Der "Bergdoktor"-Star hat daneben noch eine weitere große Leidenschaft: die Musik. Doch es gibt einen triftigen Grund, warum sie einer Karriere als Sängerin aktuell nicht weiter nachgeht.

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Rebecca Immanuel kritisiert das Musikgeschäft Ob als engagierte Ärztin Dr. Vera Fendrich in der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" oder als schlagfertige Rechtsanwältin Sandra Starck in der SAT.1-Serie "Edel & Starck" - bereits seit Jahrzehnten ist Rebecca Immanuel in der TV-Branche tätig. Doch nicht nur die Schauspielerei, auch die Musik ist eine große Leidenschaft der 55-Jährigen. Auf die Frage, ob sie ihre Gesangskarriere weiter verfolgen werde, offenbart sie jetzt der Zeitschrift "Meins": "Ich sage es ganz offen: Ich liebe das Singen und könnte es auch weiterverfolgen, aber es ist in unserem Land wirtschaftlich kaum tragfähig." Rebecca Immanuel kritisiert: "Es ist beschämend, wie wenig Geld Musiker mittlerweile verdienen, weil Streamingdienste und Co. den ganzen Proﬁt abschöpfen."