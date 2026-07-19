Wusstest du das? "Desperate Housewives": Eva Longoria hat bis heute keine Folge gesehen Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Anna-Maria Hock Mit ihrer Rolle der Gabrielle Solis in "Desperate Housewives" feierte Eva Longoria große Erfolge. Bild: picture-alliance / Mary Evans Picture Library | -

Von 2004 bis 2012 spielte Eva Longoria die Rolle der Gabrielle Solis in der Kult-Serie "Desperate Housewives". Von zahlreichen Fans wird ihre Figur Gabby bis heute gefeiert. Doch Eva Longoria ist offenbar selbst kein Fan der Serie, wie sie jetzt verrät.

3 Staffeln Desperate Housewives Desperate Housewives Die Frauen in der Wisteria Lane führen ein beschauliches Leben. Bis sich eine von ihnen erschießt. Gemeinsam stellen sich die anderen dem Mysterium, das all ihre Leben beeinflusst. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Eva Longoria macht im Podcast Geständnis In Jesse Tyler Fergusons Podcast "Dinner's On Me" war die 51-Jährige kürzlich zu Gast. In der Episode kamen die beiden auch auf Evas Kult-Rolle der Gabrielle Solis in "Desperate Housewives" zu sprechen. Die Schauspielerin erzählte dabei ganz offen, dass ihr ständig Clips und Streaming-Empfehlungen für die Serie angezeigt werden. Doch sie ignoriere diese ganz bewusst. "Ich bekomme ständig Benachrichtigungen wie: 'Willst du 'Housewives' sehen? Ich sage dann: 'Nein, möchte ich nicht. Es reicht. Ich war ja dabei!'"

"Desperate Housewives" ist auch heute noch erfolgreich Im Podcast-Talk mit dem "Modern Family"-Star erklärt Eva Longoria außerdem, dass "Desperate Housewives" durch Streaming und Social-Media-Postings in den vergangenen Jahren ein "völlig neues Publikum" erreicht habe. Zuletzt habe sie die Serie sogar auf Platz zwei der Streaming-Charts gesehen. Trotz des Erfolgs wolle die 51-Jährige sich die Serie aber nicht ansehen.

Das sagt Eva Longoria zu einem möglichen Reboot Seit dem Ende der Serie im Jahr 2012 wünschen sich viele Fans ein Reboot der Kult-Serie. Doch laut Eva Longoria habe der Serienschöpfer Marc Cherry kein Interesse daran, die Serie zurückzuholen. "Marc will das nie", versicherte sie und fügte hinzu:

Er sagt, wir haben die Charaktere vollständig ausgeschöpft. Eva Longoria

Eva wisse auch gar nicht, in welche Richtung sich Gabbys Geschichte noch entwickeln könnte. "Ich kann nicht mit einer weiteren Person in dieser Straße ins Bett gehen. Ich hab buchstäblich schon mit allen geschlafen", witzelte sie. Sollte es eines Tages aber doch ein Reboot geben, wäre die Schauspielerin dennoch sofort dabei. "Glaub mir, ich wäre die Erste, die unterschreibt", sagte sie 2022 gegenüber "Good Day New York".