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Neuer Teil auf Rekordkurs

Rekord in Gefahr? Neuer "Detektiv Conan"-Film könnte bisherigen Spitzenreiter überholen

Veröffentlicht:

von Lars-Ole Grap

Der neue "Detektiv Conan"-Film sorgt in Japan für volle Kinos.

Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Nanako Sudo

Der 29. Kinofilm des Anime-Dauerbrenners "Detektiv Conan" startet in Japan mit Rekordzahlen - und rückt dem erfolgreichsten Teil der Reihe bemerkenswert nah.

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Detektiv Conan Film 27: Das 1-Million-Dollar-Pentagram

Verfügbar auf Joyn105:53 Min • Ab 12

"Detektive Conan: Fallen Angel of the Highway" bricht Start-Rekord in Japan

Der Hype um den kleinen Meisterdetektiv reißt nicht ab: In Japan ist der 29. Film der Reihe, "Fallen Angel of the Highway", mit beeindruckenden Zahlen angelaufen. Seit dem Kinostart am 10. April zeigt sich, dass Conan Edogawa auch nach Jahrzehnten noch ein absoluter Publikumsmagnet ist.

In den ersten drei Tagen wurden in den japanischen Kinos bereits über 2,3 Millionen Tickets verkauft. Das entspricht Einnahmen von umgerechnet knapp 18,7 Millionen Euro. Damit hat der Film den bisherigen Startrekord seines Vorgängers "Der Flashback des Einäugigen" aus dem letzten Jahr knapp überholt. Dass der Erfolg so groß ausfällt, kommt für Branchenkenner:innen nicht überraschend, da die Beliebtheit der Reihe stetig wächst und in Japan massiv beworben wird.

"Detektive Conan": Wird der neue Teil der erfolgreichste Film der Reihe?

Spannend ist, ob der neue Teil auch den bisherigen Spitzenreiter vom Thron stoßen kann. Seit 2024 belegt den Spitzenplatz der 27. Film, "Das 1-Million-Dollar-Pentagramm", der insgesamt etwa 84,3 Millionen Euro einspielte. Ob der Newcomer das toppen kann, werden die nächsten Wochen zeigen - der Grundstein für eine neue Bestmarke ist jedenfalls gelegt.

Hierzulande müssen sich Fans allerdings noch gedulden, bis sie sich selbst vom Film überzeugen können, denn bisher gibt es keinen Termin für einen deutschen Kinostart. Meist dauert es jedoch ein paar Monate.

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