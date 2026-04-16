Der 29. Kinofilm des Anime-Dauerbrenners "Detektiv Conan" startet in Japan mit Rekordzahlen - und rückt dem erfolgreichsten Teil der Reihe bemerkenswert nah.

"Detektive Conan: Fallen Angel of the Highway" bricht Start-Rekord in Japan

Der Hype um den kleinen Meisterdetektiv reißt nicht ab: In Japan ist der 29. Film der Reihe, "Fallen Angel of the Highway", mit beeindruckenden Zahlen angelaufen. Seit dem Kinostart am 10. April zeigt sich, dass Conan Edogawa auch nach Jahrzehnten noch ein absoluter Publikumsmagnet ist.

In den ersten drei Tagen wurden in den japanischen Kinos bereits über 2,3 Millionen Tickets verkauft. Das entspricht Einnahmen von umgerechnet knapp 18,7 Millionen Euro. Damit hat der Film den bisherigen Startrekord seines Vorgängers "Der Flashback des Einäugigen" aus dem letzten Jahr knapp überholt. Dass der Erfolg so groß ausfällt, kommt für Branchenkenner:innen nicht überraschend, da die Beliebtheit der Reihe stetig wächst und in Japan massiv beworben wird.