Hinter den Kulissen Arne Löber teilt Clip vom Set: Ist der "Bergretter"-Dreh wirklich so aufregend? Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Rebecca N. Abenteuer nonstop in den Bergen? Schauspieler Arne Löber zeigt online, wie es bei den "Bergrettern" zugeht. Bild: IMAGO IMAGES/Future Image/Adobe Stock/ねむき/pict rider

Die ZDF-Serie steht für actiongeladene Szenen vor wunderschöner Kulisse. Wie das beim Dreh aussieht, hat Schauspieler Arne Löber kürzlich seinen Instagram-Follower:innen gezeigt.

"Die Bergretter" läuft samstags um 19:25 Uhr Hier geht's zum ZDF-Livestream auf Joyn

Fans können sich freuen: Die Dreharbeiten für die 18. Staffel der ZDF-Serie "Die Bergretter" sind in vollem Gange! Und bis im Herbst 2026 die neuen Folgen über den Bildschirm flimmern, nimmt Darsteller Arne Löber seine Community schon via Instagram mit ans Set. Spoiler: Dort sieht es ganz anders aus als später im Fernsehen.

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Was passiert am "Bergretter"-Set? Arne Löber filmt sich und seine Kollegin Josephin Busch im Selfie-Modus. Die beiden stehen in dicken Jacken am Set, im Hintergrund sind die Berge in Nebel getaucht. "Boring Content" sagt Löber zu Beginn des Videos. "Boring Content ist, von unserem langweiligen Leben zu erzählen, das viel weniger glamourös ist", antwortet Busch. Die beiden "Bergretter"-Stars haben gerade Pause. Löber sei morgens schon wandern gewesen. "Ich habe eine Szene gedreht und seitdem gucke ich 'Bridgerton'", sagt Busch, die in der Serie die Rolle der Nina Reuther verkörpert.

Krasse Rettungsaktionen werden bei der ZDF-Serie also nicht jeden Tag gedreht. Dafür ist die Kulisse immer eindrucksvoll - und die Darsteller:innen haben Spaß bei der Arbeit, wie Arne Löber regelmäßig auf Instagram beweist.

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