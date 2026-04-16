Hinter den Kulissen
Arne Löber teilt Video vom Set: Ist der "Bergretter"-Dreh wirklich so spektakulär?
Veröffentlicht:von Rebecca N.
Die ZDF-Serie steht für actiongeladene Szenen vor wunderschöner Kulisse. Wie das beim Dreh aussieht, hat Schauspieler Arne Löber kürzlich seinen Instagram-Follower:innen gezeigt.
"Die Bergretter" läuft samstags um 19:25 Uhr
Fans können sich freuen: Die Dreharbeiten für die 18. Staffel der ZDF-Serie "Die Bergretter" sind in vollem Gange! Und bis im Herbst 2026 die neuen Folgen über den Bildschirm flimmern, nimmt Darsteller Arne Löber seine Community schon via Instagram mit ans Set. Spoiler: Dort sieht es ganz anders aus als später im Fernsehen.
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Was passiert am "Bergretter"-Set?
Arne Löber filmt sich und seine Kollegin Josephin Busch im Selfie-Modus. Die beiden stehen in dicken Jacken am Set, im Hintergrund sind die Berge in Nebel getaucht. "Boring Content" sagt Löber zu Beginn des Videos. "Boring Content ist, von unserem langweiligen Leben zu erzählen, das viel weniger glamourös ist", antwortet Busch. Die beiden "Bergretter"-Stars haben gerade Pause. Löber sei morgens schon wandern gewesen. "Ich habe eine Szene gedreht und seitdem gucke ich 'Bridgerton'", sagt Busch, die in der Serie die Rolle der Nina Reuther verkörpert.
Krasse Rettungsaktionen werden bei der ZDF-Serie also nicht jeden Tag gedreht. Dafür ist die Kulisse immer eindrucksvoll - und die Darsteller:innen haben Spaß bei der Arbeit, wie Arne Löber regelmäßig auf Instagram beweist.
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Diese Rolle spielt Arne Löber in der Serie
Der 33-jährige Schauspieler ist noch ziemlich frisch bei den "Bergrettern" dabei. In der 17. Staffel stieß er zum Cast. Er spielt Jan Fugain, den Halbbruder von Markus Kofler (Sebastian Ströbel). Nach jahrelanger Funkstille sind die beiden wieder vereint. Doch ihr Wiedersehen stellt beide vor eine Herausforderung und verspricht emotionale Momente in der kommenden Staffel.
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