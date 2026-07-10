Porträt
Martin Gruber privat: Hat der Ex-"Bergretter"-Star Frau und Kinder?
Veröffentlicht:von Anna Tiefenbacher
Martin Gruber ist als Schauspieler seit Jahren Teil der deutschen TV-Landschaft und stand sogar schon mit Hollywood-Stars vor der Kamera. Doch was ist eigentlich über das Privatleben des Promis bekannt?
Das wird "Bergretter"-Fans auch gefallen
Daher kennst du Martin Gruber
Er ist einer dieser Schauspieler, deren Gesicht jede:r schon einmal gesehen hat und "von irgendwoher" kennt - aber seinen Namen haben nicht alle sofort parat. Er war in den 2000ern über 600 Folgen lang Teil des Hauptcasts von "Sturm der Liebe", danach spielte er fünf Jahre lang die Rolle des Andreas Marthaler in "Die Bergretter".
Auch interessant: Diese Stars haben "Die Bergretter" bereits verlassen
"Sturm der Liebe" im mdr-Livestream auf Joyn
Seit 2022 ist er bei "SOKO Donau“ / "SOKO Wien" dabei. Besonders glamourös: Für einen Kurzfilm stand Gruber sogar schon einmal mit Milo Ventimiglia in Los Angeles vor der Kamera!
Von der Hotelfachschule zum Fernsehen
Geboren wurde Martin Gruber am 16. Mai 1970 in München. Dass er einmal Schauspieler werden würde, zeichnete sich eigentlich nicht unbedingt ab: Gruber besuchte zunächst eine Hotelfachschule. Eher zufällig bekam er eine Rolle in der vierteiligen Serie "Ring Of The Musketeers" mit Thomas Gottschalk und David Hasselhoff (1992). Gruber fand Gefallen an der Schauspielerei, für seine Ausbildung brach er die Hotelfachlehre ab und zog nach New York.
Was sein Privatleben angeht, hält sich der Schauspieler relativ bedeckt. Es ist jedoch bekannt, dass er einen erwachsenen Sohn namens Tristan aus einer früheren Beziehung hat. Seit 2010 ist Martin Gruber mit seiner Frau Corinna verheiratet, im gleichen Jahr kam die gemeinsame Tochter Paulina zur Welt.
Es hat über vier Jahre gedauert, bis mir klar war, dass Corinna der Mensch ist, mit dem ich mein Leben verbringen möchte. Sie ist die Liebe meines Lebens.
Martin Gruber lebt mit Frau und Tochter in einer Wohnung in München. Er engagiert sich für mehrere soziale Projekte, die benachteiligte Kinder unterstützen, hat sogar eine eigene Stiftung gegründet.
Du liest gern unsere News & Storys? So siehst du sie häufiger!
Mit nur einem Klick kannst du "Joyn - Behind The Screens" auf Google als bevorzugte Quelle hinzufügen. So bekommst du mehr spannende News, Insider-Infos und Storys rund um deine Lieblingssendungen und Promis.
Lust auf mehr Serien, die ans Herz gehen?
Mehr entdecken
Neue Reality-Doku
Neue Songs, neue Fans: "Born Famous"-Star Summer Terenzis Pläne
Meinung
"Navy CIS": Diese Team-Konstellation wäre die beste
Er spielt Agent Timothy McGee
Sean Murray: Durch seinen Stiefvater landete er bei "Navy CIS"
In der Rolle des Alden Parker
Gary Cole: Wie die "beliebteste" Stimme Amerikas zur Hit-Serie "Navy CIS" kam
Fußball
Spanien - Belgien heute live: Viertelfinal-Übertragung der WM 2026 im kostenlosen Livestream und im Free-TV
Neue Business-Moves
Auf den Spuren 2Pacs: GNTM-Godfrey ist wieder als Rapper aktiv