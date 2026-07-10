Porträt Martin Gruber privat: Hat der Ex-"Bergretter"-Star Frau und Kinder? Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Anna Tiefenbacher Nele Kiper und Martin Gruber Brust (v.l.) sind als Serien-Ehepaar Teil des "Traumschiffs", das 2026 nach Kolumbien aufbricht. Bild: ZDF und Dirk Bartling

Martin Gruber ist als Schauspieler seit Jahren Teil der deutschen TV-Landschaft und stand sogar schon mit Hollywood-Stars vor der Kamera. Doch was ist eigentlich über das Privatleben des Promis bekannt?

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Daher kennst du Martin Gruber Er ist einer dieser Schauspieler, deren Gesicht jede:r schon einmal gesehen hat und "von irgendwoher" kennt - aber seinen Namen haben nicht alle sofort parat. Er war in den 2000ern über 600 Folgen lang Teil des Hauptcasts von "Sturm der Liebe", danach spielte er fünf Jahre lang die Rolle des Andreas Marthaler in "Die Bergretter". Auch interessant: Diese Stars haben "Die Bergretter" bereits verlassen

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Seit 2022 ist er bei "SOKO Donau“ / "SOKO Wien" dabei. Besonders glamourös: Für einen Kurzfilm stand Gruber sogar schon einmal mit Milo Ventimiglia in Los Angeles vor der Kamera!

Von der Hotelfachschule zum Fernsehen Geboren wurde Martin Gruber am 16. Mai 1970 in München. Dass er einmal Schauspieler werden würde, zeichnete sich eigentlich nicht unbedingt ab: Gruber besuchte zunächst eine Hotelfachschule. Eher zufällig bekam er eine Rolle in der vierteiligen Serie "Ring Of The Musketeers" mit Thomas Gottschalk und David Hasselhoff (1992). Gruber fand Gefallen an der Schauspielerei, für seine Ausbildung brach er die Hotelfachlehre ab und zog nach New York.

Das ist die Frau an seiner Seite Martin Gruber mit seiner Frau Corinna (v.r.) 2018 bei einem Charity Golfturnier. Bild: VISTAPRESS

Was sein Privatleben angeht, hält sich der Schauspieler relativ bedeckt. Es ist jedoch bekannt, dass er einen erwachsenen Sohn namens Tristan aus einer früheren Beziehung hat. Seit 2010 ist Martin Gruber mit seiner Frau Corinna verheiratet, im gleichen Jahr kam die gemeinsame Tochter Paulina zur Welt.

Es hat über vier Jahre gedauert, bis mir klar war, dass Corinna der Mensch ist, mit dem ich mein Leben verbringen möchte. Sie ist die Liebe meines Lebens. Martin Gruber in einem Interview mit "Gala"

Martin Gruber lebt mit Frau und Tochter in einer Wohnung in München. Er engagiert sich für mehrere soziale Projekte, die benachteiligte Kinder unterstützen, hat sogar eine eigene Stiftung gegründet.