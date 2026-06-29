Sie spielt Bergretterin Becky Lamminger
"Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof"-Star Sina Zadra: Darum war sie im Knast
Veröffentlicht:von teleschau
Die Schauspielerin Sina Zadra wurde einst von einem echten Filmstar entdeckt. Seitdem hat sie sich zur erfolgreichen Schauspielerin gemausert. Vor ihrer Film- und Fernsehkarriere machte die Hamburgerin etwas völlig anderes und landete dabei sogar für eine Weile im Gefängnis.
"Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" immer werktags um 19:00 Uhr
Ein Filmstar entdeckte Sina Zadra
Die 1990 in Hamburg geborene Schauspielerin und Synchronsprecherin Sina Zadra steht bereits seit 20 Jahren vor der Kamera. Mit 16 wurde sie beim Jeans-Shoppen von einer Modelagentin angesprochen, in der Folge modelte sie schon während der Schul- und Studienzeit, drehte Werbefilme und Musikvideos, etwa "Kiss Me" von Rea Garvey. Auch erste kleine Rollen in TV- und Kinoproduktionen übernahm sie schon bald.
Sina Zadras zweiter Entdecker war kein Geringerer als Filmstar Til Schweiger. Er wurde 2016 bei der Eröffnung seines mittlerweile wieder geschlossenen Restaurants "Barefood Deli" in Hamburg auf sie aufmerksam und verhalf ihr zu einer kleinen Rolle im Kinofilm "Hot Dog" mit Schweiger und Matthias Schweighöfer in den Hauptrollen.
Sieh dir Folge 1 von "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" ab 29. Juni um 19 Uhr auf Joyn an!
Von "Verbotene Liebe" zur "Landarztpraxis"
Größere Bekanntheit erlangte Sina Zadra ab 2020 durch ihre Rolle in "Verbotene Liebe - Next Generation". Darin ging ihre Figur unwissentlich eine Liebesbeziehung mit ihrem Bruder ein, ganz wie in der Mutterserie aus den 1990er-Jahren. Daneben war Sina Zadra in Formaten wie "Praxis mit Meerblick", "Inga Lindström - Die Süße des Lebens", "Alles was zählt" und "Die Pfefferkörner" zu sehen.
In "Die Landarztpraxis" gehört Sina Zadra schon seit 2024 zum Cast. Nun übernimmt sie im Spin-off "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" eine der Hauptrollen als Bergretterin Becky Lamminger.
Die Landarztpraxis
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Darum war Sina Zadra im Gefängnis
Was viele überraschen dürfte: Sina Zadra ist nicht nur Schauspielerin und Synchronsprecherin. Sie hat auch einen Master in Psychologie. Ehe sie sich für die Schauspielerei entschied, arbeitete sie als Psychologin und Therapeutin in einer Klinik und sogar im Maßregelvollzug mit Straftätern, darunter auch Gewalttäter. "Ich musste klare Grenzen setzen", erinnerte sie sich 2025 im Gespräch mit der "Gala". "Vor allem bei denen, die mir zu nah kamen."
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Die Schauspielerin ist Coach für "Selbsterkenntnis"
Der Wunsch, Schauspielerin zu werden, war dann zwar größer, doch Sina Zadra hat ihre Kenntnisse und Fähigkeiten aus dem Psychologiestudium nicht ganz an den Nagel gehängt. Als "Coach für Selbsterkenntnis, Lösungsfokussierung und eine kraftvolle Präsenz" bietet sie auf ihrer Website Hilfe dabei an, wiederholende Muster zu brechen und "kraftvolle Handlungsalternativen zu entwickeln". Das Ziel des Coachings via Zoom sei "ein Lebensumfeld für dich zu erschaffen, in dem du dich frei, sicher und ganz und gar als du selbst fühlen kannst", schreibt Sina Zadra auf der Seite weiter.
In der Schauspielerei könne sie durchaus Kenntnisse aus der Psychologie einbringen, sagte die Hamburgerin im Oktober 2024 im "Gezeitengänger"-Podcast. Bei der präventiven psychologischen Beratung wiederum würden ihr gelegentlich ihre schauspielerischen Erfahrungen helfen.
Privates Glück auf dem Land
Über Sina Zadras Privatleben ist nicht allzu viel bekannt. Auf ihrer Agentur-Webseite wird ihre Geburtsstadt Hamburg nach wie vor als ihr Wohnort angegeben. Einem Artikel der "Gala" im März 2025 nach lebt sie aber mittlerweile "mit Partner Udo und Hund Loui in ihrer kleinen 'Villa Kunterbunt' in Niedersachsen."
Das deckt sich mit Zadras Aussagen im Podcast "Gezeitengänger" 2024. Dort berichtete sie, dass sie und ihr Partner 2022 Hamburg verlassen haben und südlich der Stadt aufs Land oder vielmehr in den Wald gezogen seien. Dort würden sie in einem Gewächshaus jede Menge Gemüse anbauen und beinahe als Selbstversorger leben. Im "Promiflash"-Interview verriet Sina 2022 bereits: "Ich lege privat viel Wert auf eine nachhaltige und gesunde Ernährung. Außerdem möchte ich alle Menschen, insbesondere Frauen, eher darin unterstützen, ihren eigenen Körper so anzunehmen und wertzuschätzen wie er ist."
Im Podcast gestand die viel beschäftigte Schauspielerin auch, dass sie die Stille und Entschleunigung auf dem Land als Gegenpol zu ihrer oft hektischen Arbeit sehr genieße: "Privat brauche ich Ruhe und Stille und Zeit."
Du möchtest Sina Zadra in ihrer Rolle als Becky Lamminger im neuen Spin-off "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" erleben? Dann schalte ab Montag, 29. Juni, von Montag bis Freitag um 19 Uhr den Livestream von SAT.1 auf Joyn ein oder streame die Soap direkt auf Joyn.
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