Sie spielt Bergretterin Becky Lamminger "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof"-Star Sina Zadra: Darum war sie im Knast Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von teleschau Nach dem Tod der Eltern versammelt Lilli Lamminger (Pina Kühr, r.) ihre Geschwister in ihrem Heimatort um sich. Auch Bergretterin Becky (Sina Zadra, l.) hilft im familieneigenen Gasthof "Sonnenhof" mit. Bild: © Joyn / Joshua Schneider

Die Schauspielerin Sina Zadra wurde einst von einem echten Filmstar entdeckt. Seitdem hat sie sich zur erfolgreichen Schauspielerin gemausert. Vor ihrer Film- und Fernsehkarriere machte die Hamburgerin etwas völlig anderes und landete dabei sogar für eine Weile im Gefängnis.

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Ein Filmstar entdeckte Sina Zadra Die 1990 in Hamburg geborene Schauspielerin und Synchronsprecherin Sina Zadra steht bereits seit 20 Jahren vor der Kamera. Mit 16 wurde sie beim Jeans-Shoppen von einer Modelagentin angesprochen, in der Folge modelte sie schon während der Schul- und Studienzeit, drehte Werbefilme und Musikvideos, etwa "Kiss Me" von Rea Garvey. Auch erste kleine Rollen in TV- und Kinoproduktionen übernahm sie schon bald. Sina Zadras zweiter Entdecker war kein Geringerer als Filmstar Til Schweiger. Er wurde 2016 bei der Eröffnung seines mittlerweile wieder geschlossenen Restaurants "Barefood Deli" in Hamburg auf sie aufmerksam und verhalf ihr zu einer kleinen Rolle im Kinofilm "Hot Dog" mit Schweiger und Matthias Schweighöfer in den Hauptrollen.

Sieh dir Folge 1 von "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" ab 29. Juni um 19 Uhr auf Joyn an! Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Willkommen im Sonnenhof Verfügbar auf Joyn Folge vom 29.06.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Von "Verbotene Liebe" zur "Landarztpraxis" Größere Bekanntheit erlangte Sina Zadra ab 2020 durch ihre Rolle in "Verbotene Liebe - Next Generation". Darin ging ihre Figur unwissentlich eine Liebesbeziehung mit ihrem Bruder ein, ganz wie in der Mutterserie aus den 1990er-Jahren. Daneben war Sina Zadra in Formaten wie "Praxis mit Meerblick", "Inga Lindström - Die Süße des Lebens", "Alles was zählt" und "Die Pfefferkörner" zu sehen. In "Die Landarztpraxis" gehört Sina Zadra schon seit 2024 zum Cast. Nun übernimmt sie im Spin-off "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" eine der Hauptrollen als Bergretterin Becky Lamminger.

4 Staffeln Die Landarztpraxis Die Landarztpraxis In Wiesenkirchen warten berufliche Chancen und private Hürden auf die Ärztin Vicki Raichinger. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Darum war Sina Zadra im Gefängnis Was viele überraschen dürfte: Sina Zadra ist nicht nur Schauspielerin und Synchronsprecherin. Sie hat auch einen Master in Psychologie. Ehe sie sich für die Schauspielerei entschied, arbeitete sie als Psychologin und Therapeutin in einer Klinik und sogar im Maßregelvollzug mit Straftätern, darunter auch Gewalttäter. "Ich musste klare Grenzen setzen", erinnerte sie sich 2025 im Gespräch mit der "Gala". "Vor allem bei denen, die mir zu nah kamen."

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Die Schauspielerin ist Coach für "Selbsterkenntnis" Der Wunsch, Schauspielerin zu werden, war dann zwar größer, doch Sina Zadra hat ihre Kenntnisse und Fähigkeiten aus dem Psychologiestudium nicht ganz an den Nagel gehängt. Als "Coach für Selbsterkenntnis, Lösungsfokussierung und eine kraftvolle Präsenz" bietet sie auf ihrer Website Hilfe dabei an, wiederholende Muster zu brechen und "kraftvolle Handlungsalternativen zu entwickeln". Das Ziel des Coachings via Zoom sei "ein Lebensumfeld für dich zu erschaffen, in dem du dich frei, sicher und ganz und gar als du selbst fühlen kannst", schreibt Sina Zadra auf der Seite weiter. In der Schauspielerei könne sie durchaus Kenntnisse aus der Psychologie einbringen, sagte die Hamburgerin im Oktober 2024 im "Gezeitengänger"-Podcast. Bei der präventiven psychologischen Beratung wiederum würden ihr gelegentlich ihre schauspielerischen Erfahrungen helfen.