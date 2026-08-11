Sie spielt Lilli Lamminger
"Landarztpraxis - Team Sonnenhof"-Star Pina Kühr teilt Einblicke vom Set: "Mein Mann kümmert sich um unsere Tochter"
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Pina Kühr ist die Hauptdarstellerin der SAT.1-Daily-Soap "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof". Jetzt meldet sich die Mutter einer kleinen Tochter vom Set und gibt einen Einblick, wie sie beide Aufgaben unter einen Hut bekommt.
"Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" immer werktags um 19 Uhr
"Landarztpraxis - Team Sonnenhof"-Star meldet sich mit persönlichen Worten
Es ist ein nachdenkliches Bild, das Schauspielerin Pina Kühr von sich veröffentlicht hat. Mit ernstem Blick stützt sie darauf den Kopf auf eine Hand und blickt direkt in die Kamera. Entstanden ist die Aufnahme der 39-Jährigen am Rande der Dreharbeiten der Daily-Soap "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof", zu sehen werktags ab 19 Uhr in SAT.1 und jederzeit auf Joyn.
Zu dem Foto schreibt Pina Kühr auf Instagram: "Das bin ich während der Mittagspause am Set mit Essenshemd überm Kostüm beim Nachdenken." Ende 2025 ist die Schauspielerin Mutter einer Tochter geworden und gibt mit ihrem Post nun auch einen Einblick, wie sie diese Aufgabe und den Job als Schauspielerin unter einen Hut bringt: "Mein Mann kümmert sich nicht nur die ganze Zeit um unsere Tochter. Er hat sogar noch die Muße, mich zwischendurch abzulichten", erklärt sie mit liebevollen Worten.
Dazu setzt sie den Hashtag "talentedhusband" (talentierter Ehemann) und verlinkt auf die Homepage des Fotografen Lukasz Kus.
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In "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof", einem Spin-off der Erfolgs-Daily "Die Landarztpraxis", spielt Pina Kühr die Hauptfigur Lilli Lamminger. Sie versucht, nach dem Tod der Eltern ihre vier Geschwister in ihrem oberbayerischen Heimatort wieder zusammenzuführen. Im Zentrum stehen dabei der Gasthof der Eltern und die angrenzende Arztpraxis.
Sieh dir Folge 1 von "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" ab 29. Juni um 19 Uhr auf Joyn an!
Pina Kühr ist seit einigen Monaten Mutter einer Tochter
Pina Kühr hatte im September 2025 ihren ersten Roman "Ein Kind ist ein ganzes Leben" veröffentlich, in dem sie einen schweren persönlichen Schicksalsschlag verarbeitet hat. Ihr Sohn Arthur, der 2014 mit Trisomie 18 zur Welt kam, starb nur 34 Tage nach seiner Geburt.
Wieder schwanger zu werden, sei das Mutigste gewesen, das sie in den vergangenen zehn Jahren getan habe, sagte Pina Kühr im Januar dieses Jahres im Podcast "Schmetterlingsgeflüster".
Ihre Figur der Lilli hat sich gleich zum Start von "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" beim Wandern in einen Unbekannten verliebt. Der stellt sich bald darauf als Ehemann ihrer Schwester heraus.
Die Landarztpraxis
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