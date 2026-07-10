Ab 13. Juli Wochen-Vorschau für die "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof": Fliegt Lillis Geheimnis auf? Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Nina K. Lilli (Pina Kühr, l.) und Sebastian (Max Alberti, r.) tun alles, damit ihr Geheimnis nicht auffliegt. Bild: Joyn

Lilli und Sebastian hüten weiter ihr Geheimnis, am Sonnenhof klingeln die Hochzeitsglocken und Becky trifft eine folgenschwere Entscheidung. Die neuen Folgen der "Landarztpraxis - Team Sonnenhof" siehst du ab 13. Juli in SAT.1 und auf Joyn.

Ab dem 29. Juni immer ab 19 Uhr im SAT.1-Livestream auf Joyn "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof"

Lilli (Pina Kühr) kämpft weiterhin mit aller Kraft dafür, den Sonnenhof am Leben zu halten. Als eine Hochzeitsgesellschaft spontan eine neue Location braucht, ist sie sich sicher: Ein gut gelungenes Event könnte viele neue Gäst:innen anziehen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, während finanzielle Sorgen und unausgesprochene Gefühle immer wieder hochkommen. Auch zwischen Julia (Rike Schmid) und Sebastian (Max Alberti) bleibt es kompliziert. Während die beiden versuchen, ihrer Ehe noch eine Chance zu geben, wächst bei beiden die Unsicherheit darüber, ob es überhaupt noch eine gemeinsame Zukunft für sie geben kann. Kann Sebastian Lilli nach der Nacht in der Berghütte für alle Mal aus dem Kopf schlagen? Becky (Sina Zadra) und Max (Alexander Koll) müssen entscheiden, wie sie nach allem, was passiert ist, miteinander umgehen wollen. Enttäuschung ist beiden ins Gesicht geschrieben. Aber werden sie noch gemeinsam im Bergretter-Team arbeiten können? In der Praxis knallt es immer wieder zwischen Ella (Nina Schmieder) und Konstantin (Michael Epp). Zwar arbeiten die beiden häufiger zusammen, doch unterschiedliche Vorstellungen sorgen vermehrt für Streit. Gleichzeitig bringt eine neue Idee um Josephine (Alexandra von Schwerin) zusätzlichen Ärger.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Diese Folgen erscheinen in der Woche ab 13. Juli: Montag: "Team Sonnenhof" (Folge 11)

Dienstag: "Hochzeitsvorbereitungen" (Folge 12)

Mittwoch: "Polterabend mit Folgen" (Folge 13)

Donnerstag: "Die Braut, die sich nicht traut" (Folge 14)

Freitag: "Unverhofft kommt oft" (Folge 15)

Montag, 13. Juli: "Team Sonnenhof" (Folge 11) Lilli verbringt die ganze Nacht damit, neue Ideen zu sammeln, um den Sonnenhof wieder attraktiver für Besucher:innen zu machen. Voller Motivation stellt sie der Familie ihre Pläne vor. Gemeinsam mit Sebastian erklärt sie, ab wann sich der Sonnenhof wirtschaftlich tragen könnte. Doch einige wichtige Details verschweigen die beiden bewusst vor den anderen. Nachdem sie die Unterlagen noch einmal genau geprüft haben, wird ihnen klar: Nur mit Sebastians finanzieller Hilfe lässt sich die drohende Zwangsveräußerung noch verhindern. Becky versucht währenddessen, über Max’ Abfuhr hinwegzukommen, und findet unerwartet Halt bei ihrem Bruder Konstantin, der endlich wieder für sie da sein kann. Doch durch die gemeinsame Arbeit bei der Bergrettung begegnen sich Becky und Max ständig weiter - sogar Lukas (Michael Raphael Klein) merkt schnell, dass die beiden dringend einen Weg finden müssen, miteinander umzugehen. Julia beobachtet Lillis Vorgehen rund um den Sonnenhof mit großer Skepsis: Für sie wirken ihre Vorhaben viel zu überstürzt und unüberlegt. Deshalb fordert sie von Sebastian endlich ehrliche Antworten über die finanzielle Lage des Hofes und will die Bilanzen selbst prüfen. Sebastian versucht jedoch alles, um genau das zu verhindern - denn er war nicht ehrlich zu Julia.

Folge 11 ist ab 13. Juli um 19 Uhr verfügbar Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Team Sonnenhof Verfügbar auf Joyn Folge vom 13.07.2026 • 33 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Dienstag, 14. Juli: "Hochzeitsvorbereitungen" (Folge 12) Lilli setzt alles daran, den Sonnenhof endlich zum Laufen zu bringen und ihre Familie zusammenzuhalten. Gleichzeitig ist sie sich sicher: Julia darf auf keinen Fall von ihren beiden großen Geheimnissen erfahren - weder von der Nacht mit Sebastian in der Berghütte noch von der finanziellen Notlage des Sonnenhofes. Gerade als die Situation aussichtslos wirkt, ergibt sich plötzlich eine große Chance: Eine Hochzeitsgesellschaft sucht kurzfristig eine neue Location und möchte mehrere Tage auf dem Sonnenhof verbringen. Bei den Bergretter:innen kommt es nach einem brenzligen Einsatz zu einem schweren Moment für Becky. Ein Fehler von ihr verursacht einen großen Schrecken - besonders bei Emilio (Gioele Viola). Becky flüchtet, als Max ihr hinterläuft, bricht sie emotional zusammen. Dabei wird deutlich, dass sie nicht nur mit der Zusammenarbeit mit Max zu kämpfen hat. Kurz darauf trifft Becky eine Entscheidung, die Auswirkungen auf das gesamte Team haben wird. Durch die anstehende Feier kommen bei Julia und Sebastian Erinnerungen an ihre eigene Hochzeit hoch und die beiden nähern sich wieder an. Genau in diesem Moment platzt ausgerechnet Lilli ins Zimmer, was für alle unangenehm ist.

Folge 12 ist ab 14. Juli um 19 Uhr verfügbar Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Hochzeitsvorbereitungen Verfügbar auf Joyn Folge vom 14.07.2026 • 33 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Mittwoch, 15. Juli: "Polterabend mit Folgen" (Folge 13) Die Lammingers bereiten sich mit Hochdruck auf die anstehende Hochzeit auf dem Sonnenhof vor. Für Lilli steht dabei besonders viel auf dem Spiel, denn sie ist überzeugt, dass eine gelungene Feier dem Sonnenhof endlich den erhofften Aufschwung bringen könnte. Doch bevor die Hochzeit überhaupt beginnt, steht ein anderes Event an. Während des Polterabends sorgt der Cousin des Bräutigams für großen Ärger: Er macht Lilli gegenüber ständig zweideutige Bemerkungen und behandelt sie mehr als respektlos. Als Sebastian das mitbekommt, stellt er sich schützend vor Lilli - Julia beobachtet die Szene und bekommt plötzlich ein ungutes Gefühl. Sie beginnt zu ahnen, dass zwischen Sebastian und Lilli irgendetwas nicht stimmt und wendet sich mit ihrem Verdacht an Becky. Wird das Geheimnis der beiden auffliegen? Auch bei Fanny (Luna Winter) sorgt der Abend für Aufregung. Sie darf auf dem Sonnenhof kellnern und will sich mit dem Geld ein neues Kameraobjektiv kaufen. Doch als ihr Vater Marc (Florian Maria Sumerauer) sich von ihr verabschiedet, entdeckt er plötzlich ein Kondom auf dem Boden, das offenbar aus Fannys Hose gefallen ist. Kurze Zeit später sieht er seine Tochter Arm in Arm mit einem Jungen - und macht sich sofort Sorgen. In der Praxis scheint sich die Stimmung inzwischen zu entspannen: Freddy (Tobias Schäfer) flirtet immer wieder charmant mit Feli (Fenja Gerhardter), während Konstantin überraschend einsichtig reagiert und sich sogar für einen Fehler entschuldigt. Können Feli, Ella und Konstantin vielleicht doch einen Weg finden, um gemeinsam in einer gut funktionierenden Praxis zu arbeiten?

Folge 13 kannst du am 15. Juli um 19 Uhr streamen Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Polterabend mit Folgen Verfügbar auf Joyn Folge vom 15.07.2026 • 33 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Donnerstag, 16. Juli: "Die Braut, die sich nicht traut" (Folge 14) Lilli hat nach dem Polterabend kaum geschlafen: Der Vorfall mit dem aufdringlichen Hochzeitsgast steckt ihr noch immer in den Knochen - genauso wie Sebastians Reaktion und sein plötzliches Geständnis, dass sie ihm wichtig ist. Die Gedanken daran lassen Lilli nicht los, und sie sucht erneut das Gespräch mit ihm. Doch gerade als er antworten will, platzt Julia herein und verkündet panisch: Die Braut ist verschwunden! Droht die gesamte Hochzeit nun zu platzen? Auch Sebastian bekommt Lilli nicht mehr aus dem Kopf. Nach allem, was passiert ist, muss er sich immer ernsthafter fragen, was er wirklich für sie empfindet. Julia hingegen versucht verzweifelt, ihre Ehe zu retten, und kämpft darum, Sebastian davon zu überzeugen, dass sie beide noch eine Zukunft haben. In der Praxis fällt inzwischen selbst Ella auf, wie häufig Freddy vorbeikommt - und wie eindeutig er mit Feli flirtet. Ella spricht sie direkt darauf an und kurz darauf sucht Feli das Gespräch mit ihrem potentiellen Verehrer. Während überall über Hochzeiten und Liebe gesprochen wird, holen Marc schmerzhafte Erinnerungen an seine gestorbene Frau ein. Die ganze Situation bringt ihn dazu, sich zu fragen, ob er der Liebe überhaupt jemals wieder eine Chance geben kann - oder ob die Angst vor einem erneuten Schmerz zu groß?

Folge 14 ab 16. Juli um 19 Uhr auf Joyn verfolgen Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Die Braut, die sich nicht traut Verfügbar auf Joyn Folge vom 16.07.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

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Freitag, 17. Juli: "Unverhofft kommt oft" (Folge 15) Zwischen Sebastian und Julia scheint es endlich wieder bergauf zu gehen. Vor allem Julia genießt es, dass sich die beiden wieder näherkommen und hofft, ihre Ehe jetzt ein für alle mal retten zu können. Lilli versucht derweil, Sebastians klare Worte zu verdrängen. Er hat ihr deutlich gemacht, dass er keine Gefühle für sie hat - und eigentlich weiß Lilli selbst, dass das wohl besser so ist. Statt sich weiter damit zu beschäftigen, konzentriert sie sich lieber auf den Sonnenhof. Die Hochzeit ist erfolgreich über die Bühne gegangen und das Brautpaar reist zufrieden ab. Um auf andere Gedanken zu kommen, besucht sie ihren besten Freund Marc in seiner Werkstatt. Auch Marc hat mit seinen Gefühlen zu kämpfen. Gemeinsam mit seiner Tochter Fanny besucht er das Grab seiner verstorbenen Frau Lea Marie. Beide vermissen sie schmerzlich, und Fanny sucht Halt bei ihrem Vater. Bei Feli wächst dagegen die Unsicherheit. Nachdem Freddy sie auf der Hochzeit plötzlich eher links liegen gelassen hat, glaubt sie, dass er sauer auf sie ist. Als sie ihn darauf anspricht, erklärt Freddy zwar, dass momentan einfach viel los sei - doch irgendetwas scheint er ihr zu verschweigen. Währenddessen herrscht in der Praxis ein weiteres Mal Chaos: Das Wartezimmer ist überfüllt, und Josephine springt spontan ein, um Feli bei der Organisation zu helfen. Daraus entsteht schnell eine neue Idee: Könnte Josephine nicht sogar wieder als Ärztin arbeiten? Ella ist sofort begeistert, während Konstantin das strikt ablehnt. Später erklärt er Ella, warum er nicht möchte, dass seine Tante wieder praktiziert - doch Ella trifft ihre eigene Entscheidung. Sehr zum Ärger von Konstantin.

Folge 15 ab 17. Juli um 19 Uhr auf Joyn verfolgen Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Unverhofft kommt oft Verfügbar auf Joyn Folge vom 17.07.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Fazit der Redaktion Auch in der dritten Woche kracht und knistert es im "Team Sonnenhof". Unausgesprochene Konflikte brodeln hoch und neue Herausforderungen nagen an den Charakteren. Lillis Geheimnis schwebt dabei stets über allem wie eine dunkle Wolke.

Alle Folgen der Serie findest du auf Joyn "Die Landarztpraxis - Team Sonnehof" jetzt streamen