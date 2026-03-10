Humor statt Romantik
"Die Landarztpraxis": So steht Matthias Killing zu Liebes-Szenen mit Caroline Frier
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Moderator Matthias Killing ist demnächst in einer Gastrolle in der "Landarztpraxis" zu sehen. Bei einem Set-Visit hat uns der "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator verraten, welche Verbindung er zur einstigen Hauptdarstellerin Caroline Frier hat - und warum eine romantische Szene mit ihr eher nichts für ihn wäre.
Für einen Tag tauschte Matthias Killing das "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Studio gegen die idyllische Kulisse von Schliersee: Dort stand er für "Die Landarztpraxis" vor der Kamera. Die beliebte Vorabend-Serie begleitet ihn schon länger - und hat für ihn auch eine sehr persönliche Bedeutung. Den Cameo-Auftritt übernahm Killing sogar ohne Gage.
Freundschaft mit Caroline Frier
Dass Matthias Killing zum "Landarztpraxis"-Fan wurde, hat er auch seiner guten Freundin Caroline Frier zu verdanken: "Caro und ich, wir kennen uns auch schon einige Jahre und ich habe tatsächlich 'Die Landarztpraxis' angefangen zu gucken, weil Caro bei mir im 'Frühstücksfernsehen' auf der Couch saß", erzählt Killing im exklusiven Joyn-Talk. Aus Neugier habe er eingeschaltet, um zu sehen, welche Rolle sie spielt.
Wir schätzen uns sehr, wir mögen uns sehr.
Die beiden standen bereits zusammen vor der Kamera. "Wir waren ja zuletzt zusammen bei 'Schlag den Star' als Team", so Killing. Besonders die gemeinsame Rückfahrt ist ihm im Gedächtnis geblieben: "Wir hatten eine wunderbare Autofahrt zurück nach Berlin und haben über das Leben und alles Mögliche geschnackt."
Matthias Killing und Caro Frier gewinnen für SAT.1 bei "Schlag den Star"
Besser keine Liebes-Szene
Auch bezüglich seines Drehs bei der "Landarztpraxis" waren Matthias Killing und Caroline Frier per WhatsApp in Kontakt. Frier habe auf Set-Fotos von ihm gewartet. Nach Drehschluss wollte Killing ihr deshalb erst einmal eine "lange Sprachnachricht" schicken. "Vielleicht telefonieren wir dann sogar. Und da werde ich ihr natürlich mit Begeisterung davon erzählen, weil sie auch im Nachhinein immer ganz positiv von ihrer Zeit hier spricht und alle sehr, sehr lieb hat."
Schon zuvor habe Killing scherzhaft eine mögliche Rolle an Friers Seite ins Spiel gebracht. "Das war ja immer so mein Gag", erzählt er. "Caro, entweder wäre ich dein Patient oder dein Love Interest." Wahrscheinlich würde ihn eine Serien-Romanze jedoch überfordern: "Keine Ahnung, wie geht denn jetzt so eine Liebesszene?" Seine ehrliche Einschätzung:
Ich würde wahrscheinlich die ganze Zeit lachen müssen.
Eine Schauspielkarriere scheint der 46-Jährige damit jedenfalls nicht anzustreben. "Nein, ich bleibe da, wo ich bin. Ohne Liebes-Szene, aber doch vor der Kamera."
