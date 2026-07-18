Ab 20. Juli Wochen-Vorschau für "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof": Lüftet Julia das Geheimnis? Aktualisiert: Vor 29 Minuten von Nina K. Als Julia (Rike Schmid) heimlich Sebastians (Max Alberti) Handy durchsuchen will, ertappt er sie auf frischer Tat. Bild: Joyn

Die drohende Zwangsveräußerung des Sonnenhofs setzt Lilli und Sebastian unter Druck, Beckys Neustart läuft anders als erhofft und zwischen Ella und Konstantin entwickelt sich eine neue Dynamik. Die neuen Folgen der "Landarztpraxis - Team Sonnenhof" siehst du ab 20. Juli in SAT.1 und auf Joyn.

Ab dem 29. Juni immer ab 19 Uhr im SAT.1-Livestream auf Joyn "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof"

Lilli (Pina Kühr) kämpft weiterhin mit aller Kraft dafür, den Sonnenhof und ihre Familie zusammenzuhalten. Doch die drohende Zwangsversteigerung und ihr Geheimnis mit Sebastian (Max Alberti) sorgen immer wieder für brenzlige Situationen. Während Lilli versucht, einen klaren Kopf zu bewahren, wird die Sorge, wie lange sie die Wahrheit noch für sich behalten können, immer größer. Julia (Rike Schmid) spürt immer wieder, dass Sebastian ihr etwas verheimlicht und bekommt langsam, aber sicher ein ungutes Gefühl gegenüber ihrem Mann. In einem schwachen Moment greift sie heimlich nach Sebastians Handy. Nach dem klaren Schlussstrich mit Max versucht Becky (Sina Zadra), im Team der neuen Bergrettung anzukommen, doch besonders ein Kollege macht es ihr alles andere als leicht. Währenddessen kehrt Josephine (Alexandra von Schwerin) als Ärztin in die Praxis zurück, doch nicht alle sind davon begeistert. Gleichzeitig entwickelt sich die Zusammenarbeit zwischen Ella (Nina Schmieder) und Konstantin (Michael Epp) weiter und mittlerweile scheinen sie sich gegenseitig mehr zu respektieren - oder ist da noch mehr? Lillis Traum wird endlich wahr: Ihr Sohn Jaspar (Daan Lennard Liebrenz) zieht nach Weilhausen und endlich ist ihre Familie wieder vereint. Als er und Marcs (Florian Maria Sumerauer) Tochter Fanny (Luna Winter) aufeinandertreffen, scheinen die beiden sich von der ersten Sekunde an bestens zu verstehen. Gleichzeitig merkt Marc, dass seine Gefühle für Lilli immer stärker werden - ohne zu ahnen, wie kompliziert die Situation wirklich ist.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Diese Folgen erscheinen in der Woche ab 20. Juli: Montag: "Die Last eines Geheimnisses" (Folge 16)

Dienstag: "Gefährliche Nähe" (Folge 17)

Mittwoch: "Überraschungsbesuch" (Folge 18)

Donnerstag: "Neue Hoffnung" (Folge 19)

Freitag: "Geheimnisse und ihre Folgen" (Folge 20)

Montag, 20. Juli: "Die Last eines Geheimnisses" (Folge 16) Lilli fiebert der Ankunft ihres Sohns Jaspar entgegen und kann es kaum erwarten, ihn endlich wieder in Weilhausen zu haben. Gleichzeitig steht für sie ein entscheidender Termin an: Ein Bankberater soll beurteilen, ob der Sonnenhof noch eine Zukunft hat. Doch ausgerechnet kurz davor zieht sich Sebastian aus dem Gespräch zurück und überlässt Lilli die Verantwortung allein. Kann Lilli den Termin ohne seine Hilfe meistern? Und bekommt der Sonnenhof noch eine letzte Chance? Währenddessen läuft es zwischen Sebastian und Julia wieder etwas besser. Um Julia von dem wichtigen Bankgespräch fernzuhalten, lädt Sebastian sie kurzerhand zu einem Wine‑Tasting ein. Doch plötzlich muss Julia wegen eines Problems in der Kanzlei zurück an ihren Laptop. Droht das Geheimnis von Lilli und Sebastian nun doch aufzufliegen? Josephine freut sich sehr auf ihren ersten Tag und wird sogar von ihrem guten Freund Bernhard mit Blumen überrascht. Doch Ella kontrolliert nach jeder Behandlung heimlich ihre Arbeit nach - sehr zu Josephines Verunsicherung. Liegt das wirklich an Ella? Oder steckt eher Konstantin dahinter, der seiner Tante offenbar nicht vertraut? Becky versucht derweil, sich mit ihrer neuen Situation abzufinden. Sie wird das Team der Bergwacht mit Emilio (Gioele Viola), Lukas und Max vermissen, ist aber überzeugt, dass der Wechsel richtig war. Freddy (Tobias Schäfer) lässt jedoch nicht locker und will endlich wissen, warum Becky damals aus der Schweiz zurückgekommen ist. Als Becky dann ihre neue Bergretter‑Station besucht, hört sie dort ein unangenehmes Gespräch über sich selbst mit an. Wird ihr Neustart schwieriger als gedacht?

Folge 16 ist ab 20. Juli um 19 Uhr verfügbar Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Die Last eines Geheimnisses Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.07.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Dienstag, 21. Juli: "Gefährliche Nähe" (Folge 18) Auch wenn es so aussieht, als würde der Bankberater ein gutes Wort für den Sonnenhof einlegen, wissen Lilli und Sebastian, dass sie jetzt dringend handeln müssen. Gemeinsam wollen sie heimlich ein Finanzierungskonzept - damit der Sonnenhof so schnell wie möglich rentabel wird - ausarbeiten und treffen sich dafür in einem Gästezimmer. Doch das Geheimnis der beiden wird immer dramatischer, gleichzeitig bekommt Lilli die Nacht in der Berghütte einfach nicht aus dem Kopf. Eigentlich wollen sie nur über Zahlen und den Sonnenhof sprechen, doch schnell geht es um ganz andere Dinge. Dann klopft plötzlich jemand an der Tür. In der Praxis lässt sich Josephine von Konstantins Zweifeln nicht beirren. Sie ist fest davon überzeugt, dass sie weiterhin als Ärztin arbeiten kann, und will nichts von seiner Kritik hören. Doch kaum spricht Konstantin morgens aus, wie ruhig der Tag doch werden könnte, passiert das glatte Gegenteil. Und das ausgerechnet in dem Moment, als Ella unterwegs bei den Hausbesuchen ist. Für Becky beginnt der Neustart bei der Bergrettung holprig. Ihr ehemalige Kollege Emilio kommt extra vorbei, um ihr für den ersten Arbeitstag Glück zu wünschen, doch besonders mit ihrem Kollegen Noah (Florian Wünsche) gerät sie immer wieder aneinander. Trotz aller Bemühungen fällt es Becky schwer, wirklich im Team anzukommen.

Folge 18 ist ab 21. Juli um 19 Uhr verfügbar Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Gefährliche Nähe Verfügbar auf Joyn Folge vom 21.07.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Mittwoch, 22. Juli: "Überraschungsbesuch" (Folge 19) Jaspars überraschend frühe Ankunft sorgt direkt für Aufregung am Sonnenhof. Julia erkennt ihren Neffen, den sie seit Jahren nicht gesehen hat, zunächst gar nicht. Im ersten Moment hält sie ihnesogar für einen Dieb. Umso größer ist die Freude, als Lilli ihren Sohn glücklich in die Arme schließen kann. Mit Jaspers Rückkehr fühlt sich ihre Familie Lamminger für Lilli wieder vollständig an. Becky versucht währenddessen weiterhin, sich in ihrem neuen Bergretter‑Team einzufinden und endlich wieder Spaß an der Arbeit zu haben. Ihr Teamleiter Hubi hat genug von der ständigen Stichelei zwischen ihr und Noah und organisiert spontan eine sportliche Challenge, die klären soll, wer der beste Bergretter oder die beste Bergretterin ist. Während des Wettkampfs macht Becky plötzlich eine schockierende Entdeckung: Noah ist in eine Schling-Falle geraten. Sofort eilt sie zu ihm - doch wie schlimm ist die Situation wirklich? Auch in der Praxis bleibt es turbulent. Gerade als Ella eigentlich Pause machen will, taucht Konstantin mit einer blutenden Verletzung am Arm auf. Während Ella ihn behandelt, erfährt sie durch Marc eine peinliche Geschichte aus Konstantins Vergangenheit. Später kann sie der Versuchung nicht widerstehen und zieht ihn damit auf.

Folge 19 kannst du am 22. Juli um 19 Uhr streamen Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Überraschungsbesuch Verfügbar auf Joyn Folge vom 22.07.2026 • 33 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Donnerstag, 23. Juli: "Neue Hoffnung" (Folge 19) Endlich ist Lillis Traum wahrgeworden: Mit Jaspars Ankunft ist ihre Familie zum ersten Mal wieder am Sonnenhof vereint. Um die beiden Teenager zusammenzubringen, schmieden Lilli und Marc den Plan, Fanny und Jaspar bei einem gemeinsamen Kaffee miteinander bekannt zu machen - was die beiden aber eher peinlich finden. Als Fanny später zufällig auf Jaspar trifft, macht ihr Herz aber einen kleinen Sprung, und plötzlich fällt es ihr schwer, auch nur ein Wort herauszubringen. Währenddessen wächst die Angst um den Sonnenhof: Sebastian tut alles, um die Zwangsveräußerung zu verhindern, Lilli macht sich weiterhin große Sorgen. Mitten in dieser Anspannung kommt der entscheidende Anruf vom Bankberater: Eine erste Entscheidung über die Zukunft des Sonnenhofs ist gefallen. Julia wird derweil immer skeptischer gegenüber Sebastian: Sie wundert sich über sein andauerndes Abgelenkt-Sein und seine abwesende Art. Schließlich fragt sie ihn direkt, ob er ihr etwas verheimliche. Auf der Suche nach Antworten wendet sie sich an ihren Bruder Konstantin - der ja tatsächlich mehr weiß, als er zugeben darf. Gerade als Feli (Fenja Gerhardter) ihrem Bruder Emilio erzählt, wie sehr sie sich auf Josies (Lili-Mari Budach) Besuch freut, ruft Josie an und sagt ab. Feli ist sehr traurig, doch Freddy, der das mitbekommt, scheint eine Idee zu haben - und macht damit deutlich, wie sehr ihm Feli am Herzen liegt. Liegt da doch etwas in der Luft zwischen den beiden? Währenddessen muss Marc sich eingestehen, dass sich etwas verändert hat. Nach den vielen Treffen mit Lilli spürt er, dass sie für ihn mehr als nur eine gute Freundin sein könnte.

Folge 19 ab 23. Juli um 19 Uhr auf Joyn verfolgen Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Neue Hoffnung Verfügbar auf Joyn Folge vom 23.07.2026 • 33 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

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Freitag, 24. Juli: "Geheimnisse und ihre Folgen" (Folge 20) Lilli ist überglücklich, dass die Zwangsveräußerung des Sonnenhofs vorerst abgewendet ist. Als Fanny und Jaspar spontan beschließen, eine Fahrradtour zu machen, wollen Lilli und Marc sich nicht davon abhalten lassen, zu zweit etwas zu unternehmen. Marc merkt immer deutlicher, dass er gerade Gefühle für Lilli entwickelt. Gleichzeitig plagt ihn ein schlechtes Gewissen gegenüber seiner verstorbenen Frau, deren Grab er später besucht. Dabei versucht er, seine Gedanken zu ordnen. Wie lange kann die Geheimniskrämerei zwischen Sebastian und Lilli noch gut gehen? Als Julia immer misstrauischer wird, nutzt sie einen Moment, als Sebastian unter der Dusche steht, und greift nach seinem Handy - genau in diesem Augenblick kehrt er zurück. Später steigt bei Lilli und Sebastian zunehmend Panik auf, und sie beginnen zu überlegen, ob sie nicht doch reinen Tisch machen sollten. Unterdessen wächst Konstantins Sorge über Sebastians heimliche Telefonate. Er stellt Sebastian zur Rede und macht ihm klar, dass er nicht länger zusehen wird, wie Julia möglicherweise hintergangen wird. In der Praxis läuft es derweil überraschend harmonisch. Die Zusammenarbeit zwischen Ella und Konstantin wird jeden Tag besser, doch plötzlich versinkt Konstantin wieder in schlechte Laune und zieht sich zurück. Als Ella nachhakt, beobachten Feli und Josephine die Szene und kommen zu einer ganz anderen Vermutung: Könnte da mehr zwischen den beiden sein? Ihre Teamfähigkeit müssen sie kurz darauf erneut unter Beweis stellen, als ein medizinischer Notfall die Praxis erreicht.

Folge 20 ab 24. Juli um 19 Uhr auf Joyn verfolgen Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Unverhofft kommt oft Verfügbar auf Joyn Folge vom 17.07.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Fazit der Redaktion: Auch in der vierten Woche brodelt es im "Team Sonnenhof". Während Geheimnisse kurz davor stehen, ans Licht zu kommen, werden Beziehungen auf die Probe gestellt, neue Gefühle bringen alte Gewissheiten ins Wanken. Lillis Kampf um den Sonnenhof bleibt dabei stets im Zentrum des Geschehens.

Alle Folgen der Serie findest du auf Joyn "Die Landarztpraxis - Team Sonnehof" jetzt streamen