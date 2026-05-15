Privat wie selten Caroline Frier zeigt Einblicke in ihre zweite Hochzeit Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Joyn Redaktion Schauspielerin Caroline Frier hat beruflich wie privat ihr Glück gefunden. Bild: IMAGO/Panama Pictures

Private Einblicke sind bei Caroline Frier eher selten, umso größer ist gerade die Freude ihrer Community. Auf Instagram veröffentlichte der "Landarztpraxis"-Star ein emotionales Reel mit bislang unveröffentlichten Momenten ihrer zweiten Hochzeit. Der kurze Clip zeigt romantische Schnappschüsse.

Auch fünf Jahre nach ihrer Trauung mit Ehemann Marc ist Caroline Frier offenbar noch genauso verliebt wie am ersten Tag. Das Reel ist wie ein kleines Hochzeitsalbum zusammengeschnitten. Zu sehen ist die Schauspielerin zunächst bei den Vorbereitungen. Mit Schleier auf dem Kopf und in einem eleganten, langärmeligen kurzen Brautkleid blickt sie in den Spiegel. Weitere Sequenzen zeigen liebevolle Details wie die Eheringe des Paares oder die festlich gekleideten Trauzeuginnen.

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Emotionale Szenen vom Hochzeitstag Natürlich darf dabei auch ihre berühmte Schwester Annette Frier nicht fehlen. Gemeinsam mit weiteren engen Freundinnen begleitet sie Caroline an diesem besonderen Tag. Besonders emotional wirkt eine Szene beim Standesamt, als Marc ihr den Ring ansteckt. Wie schon in der Vergangenheit bleibt sich Frier auch bei diesem Post treu und schützt das Privatleben ihres Mannes konsequent. Sein Gesicht bleibt verborgen und er ist nur unscharf oder von hinten zu erkennen. Schon seit Jahren achtet die Schauspielerin darauf, ihren Partner nicht öffentlich erkennbar zu zeigen.

Liebe volle Worte zum Jubiläum Auch wenn Bilder manchmal mehr als tausend Worte sagen, findet Caroline Frier die richtigen zu ihrem Post. "5! Und ich würd’s immer wieder tun! I Love U, Baby! #ja #ichwill", erklärt die 42-Jährige ihre Liebe. Offenbar feiern Frier und ihr Mann damit ihren fünften Hochzeitstag. Die Fans zeigen sich begeistert von den persönlichen Aufnahmen. Unter dem Beitrag sammeln sich Glückwünsche und Herz-Emojis. "Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag", schreibt eine Userin. Viele freuen sich besonders, die Schauspielerin einmal von ihrer privaten Seite erleben zu dürfen.

Zweite Ehe nach schwerer Zeit Für Caroline Frier ist es bereits die zweite Ehe. Zuvor war sie mit Schauspielkollege Dirk Borchardt verheiratet. Nach der Scheidung fand sie dann ihr Glück erneut - mit einem Mann, den sie bereits aus Jugendzeiten kannte. Erst Jahre später trafen sich die beiden wieder und verliebten sich ineinander. Die Verlobung feierte das Paar 2020 auf der spanischen Insel Formentera, die für Caroline Frier bis heute eine besondere Bedeutung hat. Im Mai 2021 folgte schließlich die Hochzeit in Köln. Kurz darauf wurde das gemeinsame Familienglück perfekt. Anfang 2022 kam Tochter Toni zur Welt.