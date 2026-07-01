Serienstart "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof": So reagieren die Fans auf die ersten Folgen Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Mit "Landarztpraxis – Team Sonnenhof" beginnt für die Fans ein neues Kapitel. Im Spätsommer ist auch Beatrice Egli in einer Gastrolle dabei. Bild: Joyn / Joshua Schneider

Mit "Landarztpraxis – Team Sonnenhof" schickt SAT.1 seine Erfolgsserie in eine neue Runde - mit neuer Besetzung. Die Reaktionen darauf fallen gespalten aus.

Am 29. Juni fällt der Startschuss für "Landarztpraxis – Team Sonnenhof" in SAT.1 und auf Joyn. Noch bevor die erste Folge läuft, sorgt das Spin-off bereits für reichlich Gesprächsstoff.

Ab 29. Juni immer ab 19 Uhr im SAT.1-Livestream auf Joyn "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof"

Neue Heimat, neue Geschichten Die Serie spielt im Nachbarort Weilhausen und knüpft direkt an die Welt der "Landarztpraxis" an. Schon in den letzten Folgen lernen die Zuschauer Lilli Lamminger kennen. Nach dem Tod ihrer Eltern verfolgt sie einen großen Traum: Sie möchte den traditionsreichen Familien-Gasthof Sonnenhof wieder zum Leben erwecken. Auch für die dazugehörige Arztpraxis gibt es schon Pläne - allerdings gleich mehrere. Dr. Ella Wagner kehrt aus Australien zurück und möchte sich endlich den Wunsch einer eigenen Praxis erfüllen. Allerdings hat Lillis Bruder Konstantin, selbst Arzt, dabei ein Wörtchen mitzureden. Familiäre Spannungen sorgen zusätzlich für jede Menge Emotionen. Bergretterin Becky, Freddy und Schwester Julia müssen Lillis Zukunftspläne erst einmal verdauen. Und dann begegnet Lilli bei einer Wanderung auch noch Sebastian. Zwischen den beiden funkt es sofort - bis sich herausstellt, dass er Julias Ehemann ist.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information Mehr News: "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof": Nina Schmieder stand mit Babybauch auf der Bühne

Die Produktion setzt auf einen sanften Wechsel Viele Fans fragten sich zuletzt, ob sie sich von den bekannten Figuren aus Wiesenkirchen verabschieden müssen. Ein Account beruhigt die Zuschauer:innen jedoch mit einer klaren Botschaft:

Die Produktion hat einen wunderbaren Übergang erschaffen und vereint die Wiesenkirchner mit dem Nachbarort. Wir müssen also niemanden vermissen! Das Team von "Die Landarztpraxis"

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Damit dürfte klar sein: Die vertraute Serienwelt bleibt erhalten und wird gleichzeitig um neue Geschichten erweitert.

"Die Landarztpraxis": Zwischen Vorfreude und Abschiedsschmerz In den sozialen Netzwerken gehen die Meinungen dennoch auseinander. Viele können den Start kaum erwarten. So schreibt eine Nutzerin:

Also, ich freue mich auf Team Sonnenhof!!! Sind tolle Schauspieler dabei! Ich lass mich gern von den neuen Geschichten überraschen! Instagram-Userin

Auch andere Fans zeigen sich neugierig:

Ich bin gespannt, was sich dort entwickelt. Aber ich hoffe sehr, dass es eine nächste Staffel geben wird. Es sind noch einige Fragen offen. Instagram-Userin

Alle Folgen der Serie findest du auf Joyn "Die Landarztpraxis" jetzt streamen

Doch nicht alle können sich sofort mit dem neuen Konzept anfreunden. Vor allem der Abschied von den vertrauten Figuren fällt vielen schwer. Eine Zuschauerin kommentiert:

Ich vermisse schon jetzt all' die liebgewonnenen Figuren, die mir an's Herz gewachsen sind. Hoffentlich gibt es ein Wiedersehen mit allen und eine neue Staffel dazu. Instagram-Userin

Schau direkt die erste Folge von "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" Ganze Folge Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof Willkommen im Sonnenhof Verfügbar auf Joyn Folge vom 29.06.2026 • 34 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Eine andere Userin macht deutlich, dass sie das Spin-off nicht weiterverfolgen möchte. Die Veränderungen seien ihr zu groß, weshalb sie der Serie den Rücken kehre. Dem Team wünsche sie dennoch alles Gute. Eines zeigt sich schon jetzt deutlich: "Landarztpraxis – Team Sonnenhof" bewegt die Fangemeinde wie kaum eine andere Serien-Neuigkeit der vergangenen Monate. Dass Wiesenkirchen und Weilhausen miteinander verbunden bleiben, dürfte viele Zuschauer:innen beruhigen.