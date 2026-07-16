Im exklusiven Joyn-Interview "Die Millionenidee“: Ralf Dümmel über große Ideen, Mut und seinen Kindheitstraum Veröffentlicht: Vor 13 Minuten von Nina Lindemann In seiner ersten eigenen Show "Die Millionenidee" hilft Ralf Dümmel Menschen, ihre einzigartigen Ideen umzusetzen - und trägt selbst das volle Risiko. Bild: picture alliance/dpa

Im exklusiven Joyn-Interview verrät Investor und TV-Star Ralf Dümmel, was seine neue Show "Die Millionenidee" so besonders macht. Mehr als 6.500 Bewerbungen sind eingegangen – und Dümmel ist überzeugt, dass von 83 Millionen Menschen in Deutschland mindestens 40 Millionen eine zündende Idee haben. Doch wie wählt er aus Tausenden Einsendungen aus, was macht für ihn ein starkes Team aus – und welchen Kindheitstraum würde er sich heute nicht mehr erfüllen?

Warum ist "Die Millionenidee" mehr als eine klassische Gründershow? Ralf Dümmel: "Die Millionenidee" ist die geilste Show, weil sie alle Menschen betrifft – ob jung oder alt. Egal, wie weit man mit seiner Idee ist: Man braucht zunächst nur eine Idee im Kopf. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass die Show alle Menschen inspiriert. Ich glaube, dass von 83 Millionen Menschen 40 Millionen eine Idee haben. Sie müssen nur den Mut haben, sich zu bewerben. Viele wissen vielleicht nicht: Wie soll ich anfangen? Was muss ich schützen? Wie entwickle ich ein Produkt? Aber all das braucht man nicht. Man muss sich nur bewerben, mir die Idee erzählen – und dann helfe ich. Mehr als 6.500 Bewerbungen sind eingegangen. Wie konnten Sie bei dieser Menge eine Auswahl treffen? Ralf Dümmel: Ich habe ein tolles Team, das mich dabei unterstützt hat. Natürlich konnte ich mir nicht jede einzelne der mehr als 6.500 Einsendungen selbst ansehen. Mein Team und ich haben die Bewerbungen deshalb gemeinsam gesichtet und die Auswahl nach und nach eingegrenzt. Was macht für Sie ein starkes Team aus? Ralf Dümmel: Das hängt natürlich davon ab, welche Aufgabe jemand im Team übernimmt. Ich weiß aber, dass motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Wertvollste sind, was ein Unternehmen haben kann. Ich bin stolz darauf, das beste Team hinter mir zu haben. Bei "Die Millionenidee" sitze ich zwar da und entscheide mit, aber ohne mein fantastisches Team könnten wir all das nicht umsetzen. Die Erfinderinnen und Erfinder, die sich bei uns bewerben, haben ein starkes Team an ihrer Seite, das sich für ihre Idee einsetzt. Das macht uns, glaube ich, so stark.

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Sie wirken auf viele Zuschauer sehr bodenständig. Wie bewahren Sie sich diese Bodenständigkeit trotz Ihrer Bekanntheit und Ihres Erfolgs? Ralf Dümmel: Ich glaube, dass Erfolg kein Grund zum Abheben ist. Das habe ich bei uns in der Firma immer schon gesagt: Jeder Mensch ist gleich viel wert. Es geht nicht nach Visitenkarten. Respekt ist das Wichtigste, was man anderen Menschen entgegenbringen muss. Nur weil man im Fernsehen sitzt, ist man nichts Besseres. Wenn Ihr Leben einen anderen Weg genommen hätte: Was würden Sie heute machen? Ralf Dümmel: Das Gute bei mir ist, dass ich nicht besonders viel kann. Ich kenne mich mit Produkten aus – und das mache ich schon mein ganzes Leben lang. Ich glaube, das ist auch das Einzige, was ich kann. Deshalb bin ich da ganz gut aufgehoben. Ihre Kinder wachsen mit dem Unternehmertum auf. Wünschen Sie sich, dass sie einmal in Ihre Fußstapfen treten? Ralf Dümmel: Wenn sie das möchten, dann gerne. Aber ich sage immer, dass jeder Spaß an seinem Job haben sollte. Meine Kinder sollen das machen, was ihnen gefällt. Man ist nur richtig gut in seinem Job, wenn man seine Arbeit liebt. Nur dann kann man auch langfristig erfolgreich sein. Das gilt für meine Kinder genauso: Sie sollen das machen, was ihnen Spaß macht. Ihre farbenfrohen Outfits sind zu Ihrem Markenzeichen geworden. Tragen Sie diesen Stil nur im Fernsehen oder auch privat? Ralf Dümmel: Ich habe schon lange, bevor ich überhaupt im Fernsehen zu sehen war, damit angefangen, Hemd, Einstecktuch und Socken farblich aufeinander abzustimmen. Das hat sich über die Jahre entwickelt. Es gibt so viele schöne Farben. Aber natürlich ist das Geschmackssache: Der eine findet es ein bisschen überdreht, der andere findet es schön. Jeder, wie er will.

Was ist das Dümmste oder Unnötigste, das Sie sich jemals gekauft haben? Ralf Dümmel: Ich habe in meinem Leben so viel dummes Zeug gekauft. Das meiste Geld habe ich als Kind auf dem Jahrmarkt für Autoscooter ausgegeben. Ich habe immer gesagt: Wenn ich irgendwann einmal zu Geld komme, kaufe ich mir einen Autoscooter. Das war mein größter Traum – immer Autoscooter fahren. Als ich später etwas mehr Geld hatte, habe ich allerdings gemerkt, dass ich Autoscooterfahren eigentlich hasse. Ich habe gedacht: Was soll das, ständig irgendwo gegenzurammen? Das macht doch gar keinen Spaß mehr. Aber als Kind habe ich unendlich viel Geld dafür ausgegeben.