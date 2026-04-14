Lustiges Reel auf Instagram "Realitystar Academy" - "Vielleicht passiert ja was mit dem Gigi": Das wünschen Jessicas Freunde vorm Start Veröffentlicht: Vor 17 Minuten Auf Joyn ansehen Die Realitystar Academy - ab dem 16.4. auf Joyn! Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die neue Joyn-Show "Die Realitystar Academy" öffnet am 16. April ihre Tore. Kurz vorm Start hat Reality-Studentin Jessica ihre Freunde um ein Statement zu ihrer Teilnahme gebeten. Eine Aussage betrifft den Assistenten der Direktorin - Gigi Birofio.

Streame hier "Die Realitystar Academy" Ab 16. April - kostenlos auf Joyn