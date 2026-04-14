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"Realitystar Academy" - "Vielleicht passiert ja was mit dem Gigi": Das wünschen Jessicas Freunde vorm Start
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Die Realitystar Academy - ab dem 16.4. auf Joyn!
Videoclip • 30 Sek • Ab 12
Die neue Joyn-Show "Die Realitystar Academy" öffnet am 16. April ihre Tore. Kurz vorm Start hat Reality-Studentin Jessica ihre Freunde um ein Statement zu ihrer Teilnahme gebeten. Eine Aussage betrifft den Assistenten der Direktorin - Gigi Birofio.
Streame hier "Die Realitystar Academy"
Jessica ist eine der Teilnehmerinnen bei der "Realitystar Academy" 2026. Sie bringt bereits TV-Erfahrung mit, da sie bei "My Style Rocks" mitgemacht hat. Doch nun möchte Jessica von den Dozent:innen der Academy gezeigt bekommen, wie sie ein Profi-Realitystar wird.
Ihre Freunde, darunter auch Wakeem, der bei "Love Hunter" um das Herz von Influencer Twenty4Tim gekämpft hat, bat sie um ein Statement zu ihrer Teilnahme. Die Äußerungen gehen in komplett verschiedene Richtungen. Neben viel Zuspruch ("du wirst das rocken") gibt es auch die klare Warnung: "Bitte übertreib nicht in der Show."
Eine Freundin erwähnt den Assistenten der Reality-Uni: "Vielleicht passiert ja was mit dem Gigi" - dabei zwinkert sie vielsagend. War das wohl bereits ein Hinweis, dass Jessica dem schönen Reality-Macho Gigi Birofio nicht abgeneigt wäre? Eine Freundin wünscht sich gar eine freizügige Jessica: "Ich hoffe, ich sehe deine Nippel!"
Das finden wir erst heraus, wenn die ersten Folgen verfügbar sind. Ab Donnerstag, 16. April, mit wöchentlich zwei neuen Folgen kostenlos auf Joyn.
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