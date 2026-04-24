"Die Realitystar Academy" hat am 16. April ihre Pforten geöffnet. Es sind 18 Kandidat:innen angetreten, um künftig zur Reality-Elite zu gehören. Doch in Folge 3 ist nun bereits für einen Anwärter Schluss.

In den ersten beiden Folgen wurde der neue Reality-Nachwuchs bei " Die Realitystar Academy " noch verschont. Hier durften sich die 18 Kandidat:innen erst einmal untereinander kennenlernen. Doch Akademie-Direktorin Désirée Nick hat ihre Schützlinge fest im Blick. Dabei ist wichtig, dass sie die goldenen Regeln befolgen.

Erster Exit: Bennj hat gegen diese Akademie-Regel verstoßen

Zunächst wurde Bennj noch verwarnt, aber er durfte bleiben. Doch er hat sich auch danach nicht aus der Menge hervorgetan. Damit hat er gegen die erste goldene Regel verstoßen: Du sollst nicht langweilen!

Deshalb schmeißt ihn Direktorin Nick gleich zu Anfang von Folge 3 hochkant raus. Der Schock sitzt bei allen tief - bei Bennj natürlich auch. Er wird von allen verabschiedet. Die verbleibenden 17 Kandidat:innen wissen dafür nun: Sie müssen Gas geben, damit sie nicht dasselbe Schicksal ereilt, wie Bennj.

Wen es nach Bennj in den nächsten Folgen erwischt, siehst du jeden Donnerstag, ab Mitternacht auf Joyn oder nach "Germany's next Topmodel" auf ProSieben.