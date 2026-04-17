Konkurrenz im Reality-TV
"Die Jungen machen die Gagen kaputt": Wird die "Realitystar Academy" zur Gefahr für Stars wie Gina-Lisa Lohfink und Co.?
Aktualisiert:von Emilia Töpper
In "Die Realitystar Academy" bildet Désirée Nick den Nachwuchs aus. Eine ganz neue Generation, die alten Hasen wie Yvonne Woelke, Edith Stehfest und Gina-Lisa Lohfink schon bald gefährlich werden könnte.
Direktorin Nick stellt ihre Academy im Frühstücksfernsehen vor
Wie wird man überhaupt Reality-Star?
Matthias Mangiapane hat es Klaas Heufer-Umlauf bei "Experte für Alles" treffend erklärt: Beim Reality-TV kommt es darauf an, ein perfektes Drama zu inszenieren und sich möglichst wirkungsvoll aufzuregen. Natürlich immer mit dem Entertainment-Faktor im Hinterkopf. Vielleicht sollte er sich als Dozent bei der "Die Realitystar Academy" bewerben?
Kader Loth, Sam Dylan, Flocke & Co.: Das sind die Dozent:innen der "Realitystar Academy"
Eine neue Generation
Doch was passiert, wenn 18 neue Reality-Stars nachkommen? Désirée Nick hat ganz unterschiedliche Nachwuchs-Talente zu sich in die "Realitystar Academy" geholt. Jede:r hat das Potenzial, ein Reality-Star zu werden und sich zwischen Größen wie Yvonne Woelke und Edith Stehfest einzureihen. Klar ist: Die Konkurrenz schläft nicht. Und das wirkt offenbar beängstigend auf die Allstars. Die vielen jungen Nachfolger könnten schließlich den Preis für Gagen drücken.
Wenn so eine Lohfink in der Show ist, bleibt nicht mehr viel übrig.
Die Reality-Stars im Interview mit "SAT.1-Frühstücksfernsehen"
Einen wirklichen Grund zur Sorge gibt es allerdings für die Reality-Stars der alten Schule nicht. Bei der "Realitystar Academy" gibt es nur eine einzige Wildcard für das "Forsthaus Rampensau" zu gewinnen. Es kommen also keine 18 Konkurrent:innen nach, sondern nur ein einziger weiterer Star. Diese Person muss noch dazu erstmal auf dasselbe Level kommen, um eine Edith Stehfest oder eine Gina-Lisa Lohfink ersetzen zu können. Es gilt also, möglichst viel aus der Schule von Désirée Nick mitzunehmen, um mit den ganz Großen des deutschen Reality-TV mithalten zu können. Eines Tages fließen dann vielleicht ähnlich hohe Gagen.
Welcher Stern wird wohl am Himmel des Reality-TV aufgehen? "Die Realitystar Academy" läuft ab Donnerstag, 16. April, um 22:35 Uhr auf ProSieben und Joyn.
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