Erste Exmatrikulation
Erster Exit bei "Die Realitystar Academy"! Désirée Nick schmeißt Bennj als Ersten raus
Aktualisiert:von Rebecca Arlt
Die Realitystar Academy
Blauer Brief statt Fame: Kader Loth kennt kein Pardon!
Videoclip • 04:22 Min • Ab 12
"Die Realitystar Academy" hat am 16. April ihre Pforten geöffnet. Es sind 18 Kandidat:innen angetreten, um künftig zur Reality-Elite zu gehören. Doch in Folge 3 ist für einen Anwärter bereits Schluss.
Streame hier "Die Realitystar Academy"
In den ersten beiden Folgen wurde der neue Reality-Nachwuchs bei "Die Realitystar Academy" noch verschont. Hier durften sich die 18 Kandidat:innen erst einmal untereinander kennenlernen. Doch Akademie-Direktorin Désirée Nick hat ihre Schützlinge fest im Blick. Dabei ist wichtig, dass sie die goldenen Regeln befolgen.
Das sind Désirée Nicks goldene Regeln der "Realitystar Academy"
Du sollst nicht langweilen
Sei unique und authentisch
Sei nicht auf den Mund gefallen
Zeige, dass du es willst
Mach dich zum Main-Character
Have fun!
Streame kostenlos hier auf Joyn die ganze Folge 3
Erster Exit: Gegen diese Akademie-Regel hat Bennj verstoßen
Zunächst wurde Bennj noch verwarnt, aber er durfte bleiben. Doch er hat sich auch danach nicht aus der Menge hervorgetan. Damit hat er gegen die erste goldene Regel verstoßen: Du sollst nicht langweilen!
Deshalb schmeißt ihn Direktorin Nick gleich zu Anfang von Folge 3 hochkant raus. Der Schock sitzt bei allen tief - bei Bennj natürlich auch. Er wird von allen verabschiedet. Die verbleibenden 17 Kandidat:innen wissen dafür nun: Sie müssen Gas geben, damit sie nicht dasselbe Schicksal ereilt, wie Bennj.
Wen es nach Bennj in den nächsten Folgen erwischt, siehst du jeden Donnerstag, ab Mitternacht auf Joyn oder nach "Germany's next Topmodel" auf ProSieben.
Jetzt schon vor TV-Ausstrahlung Folge 5 von "Die Realitystar Academy" streamen
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