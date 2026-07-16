Ein Erinnerungsfoto aus dem Jahr 2001 sorgt im Podcast "Abendkasse" für Nostalgie: Karin Thaler überrascht Marisa Burger mit einer Aufnahme aus den gemeinsamen Anfangstagen bei den "Rosenheim-Cops". Dabei sprechen die langjährigen Ex-Kolleginnen auch über ihre Freundschaft, persönliche Momente und eine ausgelassen Pyjamaparty.

Ein Foto aus den "Rosenheim-Cops"-Anfängen

Im Podcast "Abendkasse" von Marisa Burger und Solveig Duda war Karin Thaler zu Gast. Die Marie-Hofer-Darstellerin hatte für das Gespräch eine besondere Erinnerung mitgebracht: ein Foto von sich und ihrer langjährigen Serienkollegin aus dem Jahr 2001.

"2001, unsere Anfänge", erklärte Thaler beim Anblick der Aufnahme. "Ja, das ist lange her", stellte Burger fest. Das Foto zeigt die beiden "Rosenheim-Cops"-Stars somit zu Beginn ihrer gemeinsamen Erfolgsgeschichte.

Die Krimiserie sei für die Darstellerinnen später auch zu einer wichtigen Konstante geworden, auch wenn Marisa der Serie bereits schweren Herzens den Rücken kehrte. Thaler bezeichnete die "Rosenheim-Cops" im Podcast als "eine Sicherheit" und "ein Geschenk".

Auf dem offiziellen "Abendkasse"-Instagram-Kanal zeigt Karin das berüchtigte Foto in die Kamera.