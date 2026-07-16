Rückblick
2001: So sahen Marisa Burger und Karin Thaler am Anfang bei den "Rosenheim-Cops" aus
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Ein Erinnerungsfoto aus dem Jahr 2001 sorgt im Podcast "Abendkasse" für Nostalgie: Karin Thaler überrascht Marisa Burger mit einer Aufnahme aus den gemeinsamen Anfangstagen bei den "Rosenheim-Cops". Dabei sprechen die langjährigen Ex-Kolleginnen auch über ihre Freundschaft, persönliche Momente und eine ausgelassen Pyjamaparty.
"Die Rosenheim-Cops" siehst du am Dienstag um 19:25 Uhr
Ein Foto aus den "Rosenheim-Cops"-Anfängen
Im Podcast "Abendkasse" von Marisa Burger und Solveig Duda war Karin Thaler zu Gast. Die Marie-Hofer-Darstellerin hatte für das Gespräch eine besondere Erinnerung mitgebracht: ein Foto von sich und ihrer langjährigen Serienkollegin aus dem Jahr 2001.
"2001, unsere Anfänge", erklärte Thaler beim Anblick der Aufnahme. "Ja, das ist lange her", stellte Burger fest. Das Foto zeigt die beiden "Rosenheim-Cops"-Stars somit zu Beginn ihrer gemeinsamen Erfolgsgeschichte.
Die Krimiserie sei für die Darstellerinnen später auch zu einer wichtigen Konstante geworden, auch wenn Marisa der Serie bereits schweren Herzens den Rücken kehrte. Thaler bezeichnete die "Rosenheim-Cops" im Podcast als "eine Sicherheit" und "ein Geschenk".
Auf dem offiziellen "Abendkasse"-Instagram-Kanal zeigt Karin das berüchtigte Foto in die Kamera.
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Sympathie auf den ersten Blick
Schon damals verstanden sich die beiden Frauen offenbar bestens. "Und wir mochten uns doch von Anfang an", erinnerte sich die Marie-Hofer-Darstellerin. Ihre ehemalige Kollegin stimmte ihr zu:
Wir mochten uns immer.
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Pyjamaparty mit Sarah Thonig und Prosecco
Auch eine spätere Reise nach Berlin im Rahmen der Verleihung der goldenen Kamera, ist den TV-Kolleginnen in Erinnerung geblieben.
Bei diesem Aufenthalt war auch Marisa Burgers Nachfolgerin Sarah Thonig dabei. Die drei "Rosenheim-Cops"-Darstellerinnen hätten sich in einem der Hotelzimmer zu einer Art Pyjamaparty getroffen, erzählte Thaler. Für ihr Styling ließen sie sogar eine Maskenbildnerin kommen, die sie bereits von der gemeinsamen Arbeit am Set kannten.
"Wir haben Prosecco aufgemacht, und die hat uns nach der Reihe durchgeschminkt", Solveig Duda reagierte auf die Geschichte mit einer humorvollen Bemerkung: "Und der Lidstrich war trotzdem noch auf dem Auge."
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