Schwerer Abschied
Serien-Aus nach 20 Jahren: Darum verlässt Christian K. Schaeffer die "Rosenheim-Cops"
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Nach rund 20 Jahren steigt der Münchner Schauspieler bei den "Rosenheim-Cops" aus. Warum der Wirt Ignaz "Jo" Casper nicht mehr zurückkehrt - und welche Rolle seine Musik dabei spielt.
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Mit dem Start der Dreharbeiten zur 26. Staffel steht fest: In den neuen Folgen von "Die Rosenheim-Cops" werden gleich mehrere bekannte Gesichter fehlen. Neben Marisa Burger und Isabel Mergl verabschiedet sich auch Christian K. Schaeffer, der seit 2006 als Ignaz "Jo" Casper den Kult-Wirt des "Times Square" gespielt hat. Das ZDF bestätigte seinen Ausstieg im Rahmen der Drehstart-Meldung.
Schaeffer selbst wandte sich parallel über seine Social-Media-Kanäle an die Fans und erklärte, dass für ihn nach rund zwei Jahrzehnten ein Kapitel zu Ende gehe. Die Zeit am Set habe ihn geprägt, dennoch spüre er, dass es nun an der Zeit sei, Platz für Neues zu machen. Er wolle sich künstlerisch weiterentwickeln - als Schauspieler, aber vor allem auch als Musiker.
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Mehr Zeit für Swing: Schaeffers zweite Leidenschaft
Denn Christian K. Schaeffer steht nicht nur vor der Kamera, sondern seit Jahren auch als Swing-Sänger auf der Bühne. In München hat er sich als eine Art "Sinatra aus der Isarmetropole" einen Namen gemacht, tritt mit Big Bands und eigener kleiner Besetzung auf und verbindet amerikanischen Swing mit bayerischem Humor. 2018 erschien sein Album "Forever to Remember" bei Universal - mit Klassikern wie "New York, New York" oder "My Way" und einem eigenen Song.
In einem früheren Interview hatte Schaeffer einmal gesagt, er könne und wolle sich nicht zwischen Schauspielerei und Musik entscheiden - beides gehöre zu ihm. Der Abschied von den "Rosenheim-Cops" ist deshalb kein Rückzug aus der Öffentlichkeit, sondern eher ein Schwenk: mehr Raum für Konzerte, neue Rollen und Projekte außerhalb des "Times Square". Für die Fans heißt das zwar Abschied von Jo Casper, aber eben auch: Es gibt Christian K. Schaeffer künftig häufiger auf anderen Bühnen zu sehen.
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