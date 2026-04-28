Hass-Kommentare Warum "Rosenheim-Cops"-Star Natalie Alison Kritik als Kompliment sieht Veröffentlicht: Vor 59 Minuten von teleschau Wiebke Diepenbrock (Natalie Alison, Zweite von rechts) sorgte schon in der 22. Staffel für Aufruhr bei den "Rosenheim-Cops". Bild: ZDF / Linda Gschwentner

Während Sven Hansen (Igor Jeftić) ein Liebling der "Rosenheim Cops"-Zuschauer:innen ist, stößt seine Cousine Wiebke Diepenbrock (Natalie Alison) nicht bei allen Fans der Serie auf Gegenliebe. Wer ist die Schauspielerin hinter der markanten Rolle?

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Im März ging die 25. Staffel der erfolgreichen Vorabendserie "Die Rosenheim-Cops" zu Ende. Im Herbst soll es weitergehen. Am Dienstag, 28. April, kehrt in "Die Neue und der Ex" (Staffel 22, Folge 13) allerdings eine Figur nach Rosenheim zurück, die so mancher Fan wohl eher ungern wieder sieht: Wiebke Diepenbrock (Natalie Alison), die Cousine von Kommissar Sven Hansen (Igor Jeftić). Mit ihrer oft intriganten und egoistischen Art machte sie sich in ihren bislang sieben Besuchen in der oberbayerischen Stadt Rosenheim bei Teilen des treuen Publikums alles andere als beliebt. Was natürlich für die Schauspielerin hinter der Figur spricht. Natalie Alison mag ihre Rolle, wie die gebürtige Wienerin 2025 gegenüber der "Abendzeitung" deutlich machte: "Klar ist sie etwas egoistisch veranlagt, aber nicht wirklich im boshaften Sinne. Für Wiebke dreht sich die Welt einfach um sie." Eben das zeigt sich einmal mehr in der nun wiederholten Folge: Eigentlich geht es um den Mord an einem Mann in einem Luxus-Resort. Doch Wiebke ist vor allem eifersüchtig auf Kommissarin Birte Andresen (Sophie Melbinger), denn die ist die Ex von Wiebkes neuem Freund. "Die Arme hat wirklich Pech mit ihren 'Lovern'", bemitleidet Alison ihre Rolle. Sie selbst habe allerdings "auch kein besseres Auge für Männer", gibt sie in dem Interview zu.

Natalie Alison sieht Kritik an "Rosenheim-Cops"-Rolle als "Kompliment" Wegen des Verhaltens ihrer Rolle muss sich Alison in den sozialen Medien so manches anhören. "Negative Kommentare kenne ich schon von 'GZSZ' und 'Sturm der Liebe'", erzählte sie. Von 2003 bis 2006 stand sie für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor der Kamera. Ab 2008 war sie mit Unterbrechungen fast zehn Jahre lang als Rosalie Engel in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" zu sehen. Während dieser Zeit betrat Alison erstmals das Set der "Rosenheim-Cops" - allerdings noch nicht als Kommissar Hansens Cousine. In der achten Folge der 15. Staffel spielte die Österreicherin 2015 Melanie Vogt, die Ex-Frau eines Mordopfers. Seit 2020 verkörpert sie Wiebke Diepenbrock in einzelnen Folgen. Dass einige Leute ihre Rolle nicht mögen und ihr deshalb negative Kommentare hinterlassen, sei "ein Kompliment für mich", sagt Alison: "Dann habe ich ja vom Skript her den Zweck erfüllt, für den ich gecastet wurde." Im "Abendzeitung"-Interview erklärte die Österreicherin, wie sie mit negativen Kommentaren umgeht: "Ich finde, dass man generell mit Humor auf so etwas antworten sollte, wenn überhaupt."

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Natalie Alison lebt "mit Erschöpfung und Energiemangel" Natalie Alison träumte bereits als Kind von einer Schauspielkarriere und zog dafür mit 18 Jahren nach Hollywood. Dort absolvierte sie eine Schauspielausbildung und stand seither für diverse österreichische und deutsche Produktionen vor der Kamera und auf der Bühne. Laut eigenen Angaben studierte sie darüber hinaus unter anderem Kulturmanagement. Außerdem ist die Wienerin ausgebildete Drehbuchautorin und Astrologin und ist als Yoga- und Pilateslehrerin tätig. Sie lebt schon seit ihrer Kindheit mit dem sogenannten Epstein-Barr-Virus. Deshalb kämpft Alison bereits ihr "Leben lang mit Erschöpfung und Energiemangel", teilte die Schauspielerin kürzlich auf ihrem Instagram-Account mit. In demselben Post berichtete die Österreicherin von einem Schockmoment: Sie wurde Ende März von einem Auto angefahren. "Ich hatte viel Glück im Unglück.... nichts gebrochen. Trotzdem, die letzten zwei Wochen waren hart", schrieb sie. Trotz Verletzungen habe sie weitergearbeitet, so die Schauspielerin, die jüngst für die ZDF-Serie "Crystal Wall" vor der Kamera stand. Ob Alison im Herbst auch wieder zu den "Rosenheim-Cops" zurückkehren wird, ist noch nicht bekannt. Zuletzt war sie in der zweiten Folge der 25. Staffel zu sehen.

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