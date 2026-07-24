Offene Worte
"Davor wäre das nicht gegangen": So gelang "Rosenheim-Cops"-Star Karin Thaler der Rauchstopp
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Jahrelang gehörten Zigaretten zu ihrem Alltag. Jetzt reflektiert "Rosenheim-Cops"-Star Karin Thaler, warum sie erst mit dem Rauchen aufhören konnte, als sich auch innerlich etwas veränderte.
Fast ihr gesamtes Berufsleben standen Karin Thaler und Marisa Burger gemeinsam für die "Rosenheim-Cops" vor der Kamera. Auch nach Burgers Ausstieg ist der Kontakt zwischen den beiden eng geblieben. In Burgers Podcast "Abendkasse" sprechen die Schauspielerinnen nun über alte Gewohnheiten - und darüber, warum Karin Thaler heute ein ganz anderes Leben führt.
"Die Rosenheim-Cops" siehst du am Dienstag um 19:25 Uhr
Karin Thaler: "Geraucht habe ich ja auch noch wie ein Schlot"
Im Gespräch erinnert sich Karin Thaler an eine Zeit, in der Alkohol und Zigaretten fester Bestandteil ihres Alltags waren. Rückblickend sagt sie: "Ich war nie Alkoholikerin, aber du weißt es, wir haben schon vorgeglüht vorm Warm-up, vorm Bergfest, vorm Abschlussfest." Mit dem Feiern habe sie damals auch versucht, die Belastungen rund um die Spielsucht ihrer Mutter zu verdrängen. Anschließend ergänzt sie: "Geraucht habe ich ja auch noch wie ein Schlot."
Marisa Burger bestätigt ihrer Freundin: "Ja, du hast vieles extrem gemacht, immer." Und weiter: "Das war auch so extrem mit dem Rauchen, kann ich mich erinnern."
Du hättest die fressen können, die Zigaretten.
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Ein letzter Versuch - und dann war Schluss
Die 61-Jährige erzählt, dass sie nach ihrem Rauchstopp nur noch ein einziges Mal zu Zigaretten griff. "Ich glaube, so ein Jahr danach, bei irgendeinem Fest, habe ich mir eine Schachtel gekauft und gesagt: 'Die rauche ich jetzt und drei Bier'. Und so war's auch - und dann war's mir aber auch schlecht." Seit 2017 habe sie keine Zigarette mehr angerührt:
Das werden jetzt nächstes Jahr zehn Jahre.
Warum der Abschied vom Rauchen erst später gelang
Mehrfach hat sie zuvor versucht, mit dem Rauchen aufzuhören - ohne Erfolg. Heute glaubt der "Rosenheim-Cops"-Star zu wissen, woran das lag. "Da war ich aber immer noch gefangen in diesen Problemen", erzählt sie. Die Schauspielerin spricht über die schwere Zeit mit ihrer Mutter. Die Sorgen hätten sie lange belastet.
"Dann wurde meine Mama auch langsam krank, und da war nichts mehr, sie konnte nicht mehr, keiner hat ihr Geld gegeben, es ist innerhalb der Familie alles aufgeflogen." Erst als diese schwierige Zeit hinter ihr gelegen habe, sei sie auch bereit gewesen, endgültig mit dem Rauchen abzuschließen.
Jetzt ist [...] in der Seele erst mal Ruhe und aufgeräumt und davor wäre das gar nicht gegangen.
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