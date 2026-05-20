Zeitreise zum Start "Die Rosenheim-Cops" früher: So sahen die Stars der ZDF-Serie mal aus Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Carina N. Wie sahen diese Stars der „Rosenheim Cops“ wohl früher aus? Bild: picture alliance / imageBROKER, picture alliance / BREUEL-BILD, IMAGO / Stefan M Prager

Seit über 20 Jahren läuft die Krimiserie "Die Rosenheim-Cops" im ZDF. In der Zeit sind viele Schauspieler:innen dem Cast beigetreten und haben ihn wieder verlassen. Wir zeigen dir, wie einige der bekannten Stars früher aussahen.

"Die Rosenheim-Cops" siehst du am Dienstag um 19:25 Uhr Die Polizei-Serie im ZDF-Livestream auf Joyn streamen

Markus Böker und Joseph Hannesschläger beim "Rosenheim-Cops"-Einstand So fing alles an. Das war das ungleiche Duo der ersten Folgen von "Die Rosenheim-Cops". Bild: IMAGO / United Archives / KPA

Das waren noch Zeiten! Das erste "Rosenheim-Cops"-Duo beim Serienstart im Jahr 2002: Hier der bodenständige Korbinian Hofer (Josef Hannesschläger), der zwischen Kuhstall und Traktor so manche:n Täter:in überführt. Dort Ulrich Satori (Markus Böker), frisch aus der Münchener "Schickeria" in die Provinz verfrachtet, und stets auf modernste Technik setzend. Unterschiedlicher könnten die beiden Ermittler kaum sein. Zusammen auf Verbrecherjagd gehen müssen sie trotzdem. Immer mit am Tatort: Ihre gegenseitigen Sticheleien und Augenzwinkern. Was wurde aus den beiden?

Markus Böker heute Würdest du den ehemaligen "Rosenheim-Cops"-Star Markus Böker auf der Straße wiedererkennen? Seine Haarpracht hat er inzwischen abrasiert. Bild: IMAGO / Lindenthaler

Vier Staffeln lang ermittelte Markus Böker als Ulrich Satori bei "Die Rosenheim-Cops", dann stieg er aus - aber nicht, ohne in Folge 63 noch einmal einen Gastauftritt hinzulegen. Ganz von den Bildschirmen verschwand er danach nicht. Er war immer wieder in kleineren Rollen zu sehen, etwa in Produktionen wie "In aller Freundschaft" oder "Aktenzeichen XY … ungelöst!". Abseits der Schauspielerei spielt Markus Böker Schlagzeug in Bands, arbeitet als DJ und ist als Persönlichkeitscoach tätig.

Bereits von uns gegangen: Josef Hannesschläger Ob als Haupt-Kommissar vor der Kamera oder Musiker im Privatleben, Josef Hannesschläger hatte viele Talente und ein ansteckendes Lachen. Bild: picture alliance / Sven Simon

Der "Rosenheim-Cop" Korbinian Hofer (Josef Hannesschläger) blieb der Kultserie weitaus länger treu. Fast zwei Jahrzehnte prägte er sie als Kriminal-Hauptkommissar. Mit seinem bodenständigen Charme spielte er sich in die Herzen der Zuschauer:innen. 2020 starb der Schauspieler im Alter von 57 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Er machte nicht nur als TV-Beamter von sich reden: Bei "Der Schuh des Manitu" schenkte er als Barkeeper aus, er stand als Kabarettist auf der Bühne und war mit seiner Band Discotrain unterwegs.

Marisa Burger als Miriam Stockl - Die Treue Seele der Serie seit den 2000ern Marisa Burger im Jahr 2009 - in den Jahren hat sie sich kaum optisch verändert. Bild: IMAGO / Weißfuß

Miriam Stockl (Marisa Burger) war seit dem Serienstart die Sekretärin des Polizeireviers. Für viele Fans war sie auch das Herz der Dienststelle. 25 Staffeln lang blieb Schauspielerin Marisa Burger den "Rosenheim-Cops" treu. Im Frühjahr 2025 kündigte sie an, die Serie zu verlassen.

Schauspielerin Marisa Burger heute Das Multitalent ist auch nach dem Ausstieg aus der Serie nicht untätig. Bild: IMAGO / Future Image

Doch Marisa Burger ist ein Multi-Talent, dem nicht langweilig wird. In ihrem Podcast "Abendkasse - Kultur in der Clutch", den sie gemeinsam mit der Theater-Schauspielerin und Synchronsprecherin Solveig Duda ins Leben rief, sprechen die beiden über Filme, Theater und Literatur. Themen, mit denen sie sich auskennt. Denn die ehemalige Polizei-Sekretärin ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Autorin: Mit "Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war" veröffentlichte sie 2023 ihre Autobiografie. Und auch die Theaterbühne ist ihr nicht fremd. Was die Beweggründe für ihren Neustart waren und wie es für Marisa Burger weitergeht, liest du in der Info-Box:

Ein weiteres Urgestein: Max Müller als Michi Mohr Jung geblieben: Seit 2007 haben sich Max Müllers Frisur und Style nicht merklich geändert. Bild: IMAGO / Michael Westermann

Zum Schluss noch ein echtes Original, der aus den "Rosenheim-Cops" schon längst nicht mehr wegzudenken ist: Michael "Michi" Mohr. Ab Folge eins war er als Polizeiobermeister und späterer Polizeihauptmeister dabei - und ist es bis heute. Ein Unbekannter war er schon zu Zeiten des Serienstarts nicht, denn er hatte bereits als zweibeiniger Kollege von "Kommissar Rex" Karriere gemacht.

Hier tritt Max Müller zum ersten Mal in "Kommissar Rex" auf Ganze Folge Kommissar Rex Mörderische Leidenschaft Verfügbar auf Joyn Folge vom 23.01.2021 • 46 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen