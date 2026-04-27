ZDF-Krimiserie "Rosenheim-Cops" in der Krise? Nach Marisa Burger folgen zwei weitere Abgänge Veröffentlicht: Vor 42 Minuten von Edwin B. Nach Marisa Burger verlassen zwei weitere Stars die beliebte ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops". Bild: ZDF/Linda Gschwentner

Fans der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" müssen stark sein: In Staffel 26 kommt es zu gleich mehreren Veränderungen. Neben Marisa Burger verabschieden sich zwei weitere bekannte Gesichter aus der Kult-Reihe. Wer geht, was sich ändert und welche neuen Gäst:innen für frischen Wind sorgen, erfährst du hier.

Abschied von zwei Serien-Lieblingen Das ZDF dreht aktuell 24 neue Folgen für die 26. Staffel von "Die Rosenheim-Cops". Mit Christian K. Schaeffer erabschiedet sich dabei einer der langjährigen Publikums-Lieblinge aus der Krimi-Serie. wei Jahrzehnte lang verkörperte er den Wirt Ignaz "Jo" Casper, dessen Lokal "Times Square" als fester Treffpunkt der Polizist:innen galt. Auch die Figur Hilde Stadler, Ehefrau von Kriminalhauptkommissar Anton Stadler, wird aus der Serie ausscheiden. Schauspielerin Isabel Mergl, die die Rolle verkörpert, verlässt ebenfalls "Die Rosenheim‑Cops". In den neuen Folgen müssen sich die Zuschauer:innen somit von beiden Charakteren verabschieden.

Maya Haddad: Neuzugang mit neuer Bar Fans der Serie "In aller Freundschaft" kennen sie vielleicht aus ihrem Gastauftritt als Jessica Herrmann: Maya Haddad. Sie stößt nun neu zum Cast und übernimmt die Rolle der Yasmin Rabe, die in der Serie die Tagesbar "Das Rosi" eröffnet. Wie bereits bekannt ist, verlässt auch Marisa Burger die Serie. Über Jahre hinweg prägte sie als Sekretärin Miriam Stockl das Präsidium der "Rosenheim-Cops". Das ZDF zeigt die letzten Folgen mit ihr im Herbst. Anschließend kommt es zu einer Veränderung im Präsidium: Christin Lange, bislang am Empfang des Präsidiums zu sehen, rückt in Miriams Büro nach. Die Rolle wird von Sarah Thonig gespielt, die unter anderem aus der Serie "Hotel 13" bekannt ist.