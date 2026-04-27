Veränderungen in ZDF-Krimiserie "Rosenheim-Cops": Sarah Thonigs Nachfolge soll ein "altbekanntes Gesicht" antreten Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Bislang war Sarah Thonig (r.) als "Christin Lange" am Empfang des Polizeireviers in "Die Rosenheim Cops" im Einsatz. Nun wird sie die neue Polizeisekretärin. Bild: ZDF und Linda Gschwentner

Bei den "Rosenheim-Cops" gibt es ab Herbst 2026 eine neue Polizeisekretärin. Schauspielerin Sarah Thonig folgt als Christin Lange auf Marisa Burger. Dadurch stehen nun weitere Änderungen an.

"Die Rosenheim-Cops" im Livestream Schaue die neuen Folgen montags bis freitags um 16:10 Uhr

"Altbekanntes Gesicht" soll Sarah Thonig am Empfang des Polizeireviers ersetzen Die Münchner "Abendzeitung" hat bei der Produktion der "Rosenheim-Cops" nachgefragt und erfahren: "Ursula Maria Burkhart wird nicht lange allein am Empfang bleiben." Eine Sprecherin nennt zwar noch keine näheren Details, verrät aber so viel: "Die Zuschauer dürfen sich auf ein altbekanntes Gesicht freuen." Sarah Thonig freut sich derweil auf die Änderungen, die für sie und ihre Figur anstehen. Es sei schön, sich mit der Rolle weiterzuentwickeln, sagte sie der "AZ". Wie genau das aussehe, wolle sie auch auf sich zukommen lassen: "Das Schöne ist, dass es mir da ganz ähnlich wie Frau Lange geht - für uns beide ist es ein neuer Schreibtisch. Ich glaube, das ergibt sich alles ganz natürlich", zeigte sie sich überzeugt.