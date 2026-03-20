600 Folgen So emotional reagieren Fans und der "Rosenheim-Cops"-Cast auf das ZDF-Jubiläum Aktualisiert: Vor 47 Minuten von C3 Newsroom Die Polizei schätzt Marisa Burger nicht nur bei den "Rosenheim-Cops" als "Kollegin". Bild: ZDF und Christian A. Rieger - klick

Die Erfolgsserie "Die Rosenheim-Cops" erreicht die 600-Folgen-Marke. Zum Jubiläum blicken nicht nur die Darsteller:innen in exklusiven ZDF-Aufnahmen zurück, auch die Fans feiern das Wohlfühl-Format.

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Ein Mord zum Jubiläum Seit 2002 begeistert die ZDF-Produktion "Die Rosenheim-Cops" mit charmanten Kriminalfällen vor bayerischer Kulisse ein Millionenpublikum. In der Folge "Alle neune und eine Leiche", die am 17. März 2026 ausgestrahlt wurde, gehen Kommissar Hansen (Igor Jeftić) und sein Kollege Kaya (Baran Hêvî) dem Fall einer tot aufgefundenen Gastwirtin nach. Parallel schlägt sich Polizeihauptmeister Mohr (Max Müller) mit Problemen im Kegelverein herum. Inhaltlich folgt die Episode dem bewährten Muster, dennoch ist sie etwas Besonderes: Es ist die 600. Folge von "Die Rosenheim-Cops", die für viele emotionale Momente sorgt.

Blick hinter die Kulissen Anlässlich des Jubiläums veröffentlichte das ZDF den Clip "Die 600. Folge: Wie die Zeit vergeht!", in dem die Darsteller:innen auf die gemeinsame Zeit zurückblicken. So bringt es Dieter Fischer auf den Punkt: "Also 600 Folgen sind so dermaßen unglaublich. Ich selbst habe in etwa 200 mitspielen dürfen." Serien-Urgestein Karin Thaler ergänzt lachend:

25 Jahre, ein Vierteljahrhundert. Ich freue mich, dass ich immer noch so geil ausschaue. Karin Thaler

Auch Sarah Thonig zeigt sich bewegt. Ihre Figur Christin Lange wird künftig im Polizeisekretariat die Nachfolge von Miriam Stockl (Marisa Burger) antreten: "Ich persönlich bin wahnsinnig stolz, dass ich in dieser Serie mit diesen fantastischen Menschen arbeiten darf und mit denen gemeinsam erwachsen werden durfte." Besonders emotional wird es bei Marisa Burger selbst, die sich nach vielen Jahren verabschiedet: "Die Zeit ist vergangen wie im Flug, ich weiß nicht, wo die Zeit hängen geblieben ist." Und sie erklärt den anhaltenden Erfolg der Serie so: "Wir haben jetzt keine Extrem-Morde, wir haben immer noch eine schöne Gegend und ich glaube, die Charaktere sind den Menschen ans Herz gewachsen. Und man kann immer das Kapitel zuschlagen, weil es sind immer abgeschlossene Fälle."

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Fans reagieren auf die Jubiläums-Folge "Alle neune und eine Leiche" Auf Instagram hat der offizielle Account einen Jubiläums-Post veröffentlicht. Unter einem Beitrag häufen sich Glückwünsche und langjährige Erinnerungen. "Ich liebe Euch, hoffentlich noch lange" heißt es, oder "Herzlichen Glückwunsch und lieben Dank für die herrliche Ablenkung vom Alltag" und "Wir verpassen selten eine Folge, es gehört dazu". Andere Stimmen äußern auch Wünsche und Kritik, bleiben dem Format aber treu: "Ich sehe die Serie immer wieder sehr gerne und mag die Darsteller. Schade, dass es nicht mehr alle gibt." Oder "Hansen, Stadler und Hartl sind die besten Kommissare." Der allgemeine Tenor: "Die Rosenheim-Cops" sind für viele längst mehr als nur Unterhaltung. So betonen viele Fans, welchen festen Platz die Serie in ihrem Leben hat:

Ich liebe diese Sendung so sehr … Ich bekomme immer gute Laune, wenn ich euch sehe. Ein:e Instagram-Nutzer:in