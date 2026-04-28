Sie sprechen Klartext Sind Antonia und Louis ein Paar? GNTM-Models verraten ihren Beziehungsstatus Veröffentlicht: Vor 16 Minuten von C3 Newsroom Auf Tuchfühlung: Auf dem Shooting-Bild küssen sich Louis und Antonia innig. Dabei beißt sie sogar ihm auf die Lippe. Bild: Joyn, ProSieben / Vijat Mohindra

Sind Antonia und Louis von "Germany’s Next Topmodel" zusammen oder nicht? Das fragen sich viele Fans schon seit einigen Folgen der 21. Staffel. Nun sorgen die beiden für Klarheit.

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GNTM-Models Antonia und Louis packen über ihren Beziehungsstatus aus Diese beiden Models haben bereits für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt in der 21. Staffel von "Germany’s Next Topmodel". Seit ihrem Kuss-Shooting und ihren Kuschel-Szenen in einem Bett fragen sich viele Fans: Was läuft da wirklich zwischen Antonia und Louis. Jetzt sprechen die beiden Klartext - und klären auf: Sie sind kein Paar (mehr). Gegenüber dem Online-Portal des "OK"-Magazins sagt Louis: "Der Stand ist, dass wir auf jeden Fall nicht zusammen sind. Aber wir haben auch von Anfang an gesagt, dass wir das easy angehen und schauen, was passiert", so der 23-jährige Verkäufer aus dem Landkreis Oldenburg.

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"Das war schon ein bisschen mehr" Ausführlicher äußert sich Antonia, die inzwischen nicht mehr im GNTM-Rennen dabei ist, im YouTube-Talk von Ramon Wagner zu ihrer Geschichte. Zunächst weist sie Gerüchte zurück, dass ihre Pärchen-Geschichte nur vorgetäuscht gewesen sein könnte. "Ich finde es tatsächlich ganz komisch, dass so viele Menschen denken, dass das gespielt war. Es war tatsächlich nicht gespielt. So ein Mensch bin ich nicht", betont sie. Sie habe sich von Beginn an bei GNTM "sehr gut" mit Louis verstanden, noch vor ihrem Kuss-Shooting. Seine ruhige Art habe ihr gutgetan. Als Ramon Wagner wissen möchte, ob zwischen ihnen nun mehr war als Freundschaft oder nicht, offenbart sie: "Wir haben schon direkt am Anfang, in der ersten Woche drüber geredet, dass wir uns als mehr als nur Freunde sehen. Da gebe ich dir recht, das war schon ein bisschen mehr." Zugleich schränkt sie aber auch ein:

Uns war schon am Anfang klar, dass es nach der Show nicht funktionieren wird. GNTM-Kandidatin Antonia über ihre Beziehung zu Male Model Louis

GNTM-Kandidatin Antonia packt aus: Darum gehen Louis und sie getrennte Wege Das begründet sie unter anderem damit, dass sie nun vier Stunden voneinander entfernt lebten. Auf der GNTM-Ranch hätten sie sich dagegen in einer Sondersituation befunden und seien 24 Stunden am Tag zusammen gewesen. Die 19-jährige Kellnerin aus Köln stellt klar: "Was ich sagen kann ist, dass es leider nicht wirklich funktioniert hat." Das sei schon bei Drehpausen klar geworden, in denen sie sich nicht mehr die Zeit genommen hätten, sich zu sehen. "Ich persönlich mag es, wenn mein Partner mir nah ist", hebt sie hervor. Sie plane auch, bald daheim auszuziehen, während Louis noch bei seinen Eltern wohnen bleibe. "Da passen unsere Wege einfach nicht zusammen", so Antonia.

"Für die Zukunft wird das einfach nichts" Ihre Geschichte mit Louis bereue sie aber keineswegs. Im Gegenteil, in dem Talk spricht die 19-Jährige weiter sehr positiv von ihm. "Ich finde ihn wunderschön, wundertoll, er ist eine Mega-Person, megalieb. Wir bleiben auch befreundet. Aber ich glaube, für die Zukunft wird das einfach nichts", fasst Antonia zusammen. Wie geht es weiter in der 21. Staffel von GNTM? Wer schafft den Sprung in die Top Ten - und wer scheidet kurz vor dem nächsten Meilenstein aus? Das siehst du in Folge 21 am Donnerstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn.

Im Bett erwischt! Was geht zwischen Antonia und Louis? Videoclip Germany's Next Topmodel Gemeinsames Bett: Louis und Antonia kommen sich näher Verfügbar auf Joyn Videoclip • 04:43 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

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