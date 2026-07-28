Krasse Abrechnung nach dem Dreh Härter als Dschungelcamp! Micaela Schäfer bezeichnet "Dschungel Divas" als "absoluten Horrortrip" Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Lena Maier Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis Dschungel trifft auf Divas: Liane statt Luxus? Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Sie hat fast alles im deutschen Reality-TV überlebt, doch diese Show hat sie an ihre Grenzen gebracht. Im exklusiven Interview verrät "Dschungel Divas"-Star Micaela Schäfer, warum der Dreh für sie der "schlimmste aller Zeiten" war.

Micaela Schäfer ist hart im Nehmen. Nach fast 20 Jahren im Showbusiness, inklusive einer Teilnahme am Dschungelcamp, dachte sie, sie wäre auf alles vorbereitet. Doch die Dreharbeiten zur neuen Show "Dschungel Divas" haben selbst bei ihr Spuren hinterlassen. "Mir geht’s gut, aber es juckt immer noch an den Knöcheln", erzählt sie uns im exklusiven Interview. Doch das war nur die Spitze des Eisbergs.

Micaela Schäfer bei "Dschungel Divas": "Der schlimmste Dreh aller Zeiten für mich" Micaela macht aus ihrer Enttäuschung keinen Hehl. Sie sei "ein bisschen blauäugig" an das Format herangegangen, mit der Hoffnung auf eine Villa und Champagner. Doch die Realität sah anders aus: "Ja Pustekuchen. [...] Das war auch für mich ein wirklicher Horrortrip." Ihr knallhartes Fazit nach Wochen im kolumbianischen Dschungel: "Das war der schlimmste Dreh aller Zeiten für mich, also wirklich."

Schlimmer als das Dschungelcamp? "Ein Luxusressort dagegen!" Wer denkt, sie übertreibe, den belehrt sie mit einem direkten Vergleich zum wohl bekanntesten Dschungel-Format Deutschlands. Auf die Frage, was härter war, antwortet sie ohne zu zögern:

Dschungelcamp war ja ein Luxusressort dagegen. Da hatte man wenigstens eine Liege. Micaela Schäfer

Sie gibt zwar zu, dass die Erinnerung an die Qualen von 2012 verblasst sein könnte, aber ihr Urteil steht fest: "Meines Erachtens, und ich hab ja schon wirklich viele Formate gemacht, ist das wirklich für mich das Schlimmste gewesen." Zu den größten Strapazen zählten der ständige Regen ohne richtigen Unterschlupf, die mangelnde Hygiene ohne Deo oder Rasierer und die Tierwelt bei Nacht. "Ich hab abends auch nichts mehr getrunken, damit ich nachts bloß nicht mehr auf Toilette muss. Also es war schon grenzwertig."

Zoff mit Giulia Siegel: "Extremst auf die Nerven gegangen" Auch zwischenmenschlich ging es hoch her. Zwar kannte sie viele Kandidatinnen von Partys, doch erst unter Extremsituationen lerne man Menschen wirklich kennen. Besonders eine Diva hat bei ihr einen bleibenden Eindruck hinterlassen: Giulia Siegel. "Ich wusste ja schon, dass sie so ein bisschen schwierig sein soll", erzählt Micaela. Ihre Befürchtung bewahrheitete sich: "Unterhaltsam ist es, aber natürlich in der Show, ist sie mir extremst auf die Nerven gegangen." Sie komme mit so dominanten Menschen einfach nicht gut klar, so die 42-Jährige. Wie sich der Zoff mit Giulia entwickelt hat und welche Diva am Ende die Nerven behält, wird sich ab 3. August zeigen. "Dschungel Divas" startet am Montag, 3. August, um 22:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn, direkt nach "Villa der Versuchung". Alle Infos zu den Sendeterminen, Sendezeiten und Streaming auf Joyn liest du hier.

Dschungel Divas Alle Folgen anschauen Zehn luxusverwöhnte Frauen landen nicht in der erwarteten Villa, sondern im härtesten Dschungelcamp ever. Der Jackpot beträgt 100.000 Euro, doch dieses Geld muss erst durch Challenges erspielt werden und ist kein Fixgewinn: Jede "Gönnung" im Camp wird vom Gesamtpreisgeld abgezogen. Gewinnen kann die spätere Siegerin nur das, was am Ende übrigbleibt. Wer verzichtet für das Team, wer gönnt sich selbst? Und wer verliert sich im "Teufelskreis der Verlockung"? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

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Micaela Schäfer stand 2022 im "Promi Big Brother"-Finale: Hier auf Joyn streamen Ganze Folge Promi Big Brother Tag 20: Das furiose Finale Verfügbar auf Joyn Folge vom 07.12.2022 • 169 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen