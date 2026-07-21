Verzichtet sie bei "Dschungel Divas" auf Luxus? Realitystar Micaela Schäfer im Porträt: Wer ist der neue Partner der Nackt-DJane? Aktualisiert: Vor 29 Minuten von Alina Haidacher Reality-Urgestein Micaela Schäfer kennt das Rampenlicht wie kaum eine andere, doch bei den "Dschungel Divas" zählt mehr als der große Auftritt. Bild: Joyn

Nacktschnecken gibt es im Dschungel viele, doch nur eine davon heißt Micaela Schäfer! Das musst du über die Teilnehmerin an "Dschungel Divas" wissen.

Micaela Schäfer: Die wichtigsten Fakten im Überblick Name: Micaela Schäfer

Künstlername: La Mica

Geburtstag: 1. November 1983

Geburtsort: Leipzig

Sternzeichen: Skorpion

Partner: Seit rund acht Monaten liiert, Name bislang nicht öffentlich bekannt

Bekannt aus: "Germany's Next Topmodel", "Promi Big Brother"

Alle Infos zur neuen Reality-Show "Dschungel Divas" mit Micaela Schäfer, Giulia Siegel, Kate Merlan und Co. Ab 3. August Neue Reality-Show auf Joyn: Bei "Dschungel Divas" kostet jede Versuchung Geld 20.07.2026 • 10:00 Uhr

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information So funktioniert "Dschungel Divas" Luxus, Beauty-Treatments und Champagner? Fehlanzeige! In der neuen Reality-Show "Dschungel Divas - Jede Versuchung kostet" kämpfen zehn Reality-Stars im kolumbianischen Dschungel um bis zu 200.000 Euro. Doch überall locken kostspielige Versuchungen, die den Jackpot schrumpfen lassen. Wer verzichtet für das Team - und wer gönnt sich lieber Luxus?

Kindheit: Ihren Vater hat Micaela nie kennengelernt Micaela Schäfer wurde am 1. November 1983 in Leipzig geboren und wuchs bei ihrer alleinerziehenden Mutter auf. Zunächst lebte die Familie in Leipzig, zog dann aber nach Berlin-Marzahn und später nach Hellersdorf. Ihren brasilianischen Vater, der zur Zeit ihrer Geburt Medizinstudent in Leipzig war, hat La Mica nie kennengelernt. Nachdem sie nach der zehnten Klasse das Gymnasium verließ, machte die heute 42-Jährige eine Ausbildung zur pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten. Parallel dazu nahm sie an ersten Misswahlen teil und wurde 2004 Miss Ostdeutschland.

Zuerst brav bei "Germany's Next Topmodel", dann ... Ihren großen Durchbruch brachte Micaela Schäfer 2006 die Teilnahme an der 1. Staffel von "Germany's Next Topmodel". Dort schaffte sie es auf den achten Platz und machte sich durch ihre außergewöhnliche Art einen Namen. Seit 2011 legt Micaela Schäfer zusätzlich als (fast) nackte DJane unter dem Namen La Mica auf - unter anderem auf Mallorca, aber auch in deutschen Clubs. 2013 packte sie außerdem literarisch aus. Mit "Lieber nackt als gar keine Masche" veröffentlichte sie ihre eigene Autobiografie.

OnlyFans und Miss Venus: Erotik ist Micaela Schäfers Metier 2014 eröffnete Micaela Schäfer die Erotik-Messe "Venus". Bild: picture alliance / Eventpress Hoensch

Als Erotikmodel hat sich Micaela Schäfer über die Jahre eine ganz eigene Nische erarbeitet. 2005 wurde die ostdeutsche Reality-Queen zur Miss Venus gekürt. Ein Jahr später holte sie sich zusätzlich den Titel Miss Maxim. Auf der Erotikmesse Venus räumte sie 2012 und 2014 sogar den Preis als bestes Erotikmodel des Jahres ab. Ihre freizügigen Fotostrecken erschienen unter anderem in Magazinen wie Playboy, Penthouse oder FHM. Diese konsequente Selbstvermarktung hat Micaela zu einer der bekanntesten Erotikpersönlichkeiten Deutschlands gemacht. Mittlerweile setzt die 42-Jährige dabei übrigens vor allem auf ihren OnlyFans-Account.

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Neuer Freund nach Adriano Hess: Das ist über ihren Partner bekannt In den vergangenen zehn Jahren hatte Micaela Schäfer zwei Beziehungen in der Öffentlichkeit. Von etwa 2015 bis 2018 war sie mit dem Unternehmer Felix Steiner liiert. Nach der Trennung folgte 2019 eine Beziehung mit dem Berliner Gastronomen Adriano Hess, den sie schon Jahre zuvor in seinem Restaurant kennengelernt hatte. Nach rund fünf Jahren gab das Paar im Frühjahr 2024 die Trennung bekannt. Seit nunmehr acht Monaten ist Micaela Schäfer wieder glücklich vergeben. Kennengelernt hat sie ihren neuen Freund über eine Dating-App. Ihr heutiger Partner kommt aus einer ganz anderen Branche. Seinen Namen hält die "Dschungel Divas"-Kandidatin bislang bewusst zurück.

Offene Worte: "Habe 1,6 Millionen Euro Schulden!" Trotz ihres stattlichen Einkommens - allein als OnlyFans-Model soll sie 50.000 Euro monatlich verdienen - macht Micaela Schäfer aus ihrer finanziellen Lage kein Geheimnis. Im TV gestand sie 2025 offen, aktuell 1,6 Millionen Euro Schulden zu haben. Die Ursache dafür liege vor allem in ihren Immobilien-Investitionen der vergangenen Jahre. Gleich mehrere Wohnungen habe sie zu 100 Prozent finanziert und dabei immer wieder neue Kredite bekommen. Beunruhigt zeigt sie sich davon nicht. Sie spricht lieber von "positiven Schulden" und verweist auf die Immobilienwerte, die sie gegenrechnen kann.

Kein Luxus bei "Dschungel Divas" Die 42-jährige Micaela bringt aus über einem Jahrzehnt Reality-Erfahrung ein dickes Fell mit. Bei "Dschungel Divas - Jede Versuchung kostet" gänzlich dem Luxus und Glamour zu entsagen, wird dem Erotikmodel wohl trotzdem nicht gerade gefallen. Wie souverän La Mica mit den Versuchungen im Dschungel umgeht, die den Jackpot schmälern könnten? Das siehst du ab 3. August 2026 immer montags um 22:15 Uhr kostenlos auf Joyn und in SAT.1. Angesichts ihrer offen kommunizierten Millionen-Schulden könnte Micaela das Preisgeld in Höhe von 200.000 Euro jedenfalls gut gebrauchen. Dafür muss sie auf Beauty-Treatments und Glitzer-Schaumbäder verzichten.