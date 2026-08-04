Janina überschreitet eine Grenze

Das Wortgefecht zwischen den beiden eskaliert schnell. Auf die Aufforderung von Janina, sie solle einfach leise sein, fragt Jessica: "Wer bist du denn?" Janinas Antwort sorgt für Fassungslosigkeit im Camp. Nachdem Jessica ihr ein "Halt deine Schnauze, Junge" entgegenwirft, kontert Janina: "Erst mal bist du ein Junge, nicht ich."

Stille. Entsetzen bei den anderen Divas. "Das ist ein No-Go. Das kannst du nicht sagen", greift Jennifer Iglesias sofort ein. Giulia Siegel ist ebenfalls fassungslos und fordert Janina auf: "Geh hin und entschuldige dich oder geh raus!" Jessica bricht nach der Äußerung in Tränen aus und wird von Jennifer und Bellydah getröstet.

Ob sich die beiden nach diesem Vorfall wieder aussprechen können und wie Janina auf die heftige Kritik ihrer Mitstreiterinnen reagiert, siehst du in Folge 3.

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