Achtung, Spoiler!
"Dschungel Divas": Janina Youssefian löst mit transfeindlicher Aussage Empörung aus
Aktualisiert:von Lena Maier
Ein Streit über das knappe Camp-Budget eskaliert in der dritten Folge von "Dschungel Divas". Nach einem hitzigen Wortgefecht zwischen Janina Youssefian und Jessica Delion fällt eine transphobe Äußerung, die für pures Entsetzen bei den anderen Kandidatinnen sorgt.
Die Nerven im "Dschungel Divas"-Camp liegen blank. An Tag 3 ist die Diskussion um das schwindende Budget und das Konsumverhalten einzelner Kandidatinnen das beherrschende Thema. Doch was als einfache Auseinandersetzung über Geld beginnt, endet in einem Eklat, der eine rote Linie überschreitet.
Wie es zu dem Vorfall gekommen ist, siehst du in Folge 3
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Streit am Mercado: Es geht ums Geld
Am Dschungel-Mercado versammelt sich die Gruppe, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Micaela Schäfer schlägt vor, dass alle für ein bis zwei Tage auf sämtliche Luxusgüter verzichten. Nach einigem Hin und Her beginnt eine Diskussion über ein festes Tagesbudget, in der sich die Fronten schnell verhärten. Als Jessica Delion einen Vorschlag machen will, wird sie von Janina Youssefian unterbrochen. Jessica reagiert sofort und schreit: "Sei leise!" Janina kontert: "Schrei mich nicht an!" Die Situation gerät außer Kontrolle.
Achtung! Dieser Abschnitt enthält Spoiler zu Folge 3
Janina überschreitet eine Grenze
Das Wortgefecht zwischen den beiden eskaliert schnell. Auf die Aufforderung von Janina, sie solle einfach leise sein, fragt Jessica: "Wer bist du denn?" Janinas Antwort sorgt für Fassungslosigkeit im Camp. Nachdem Jessica ihr ein "Halt deine Schnauze, Junge" entgegenwirft, kontert Janina: "Erst mal bist du ein Junge, nicht ich."
Stille. Entsetzen bei den anderen Divas. "Das ist ein No-Go. Das kannst du nicht sagen", greift Jennifer Iglesias sofort ein. Giulia Siegel ist ebenfalls fassungslos und fordert Janina auf: "Geh hin und entschuldige dich oder geh raus!" Jessica bricht nach der Äußerung in Tränen aus und wird von Jennifer und Bellydah getröstet.
Ob sich die beiden nach diesem Vorfall wieder aussprechen können und wie Janina auf die heftige Kritik ihrer Mitstreiterinnen reagiert, siehst du in Folge 3.
"Dschungel Divas" siehst du immer montags mit neuen Folgen ab 00:01 Uhr kostenlos auf Joyn oder ab 22:55 Uhr in SAT.1. Alle Infos zu den Sendeterminen, Sendezeiten und Streaming findest du hier.
Spoiler-Warnung! Der folgende Text verrät Details zur Handlung von Folge 3
Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis
Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis
Zehn Luxus verwöhnte Frauen landen nicht in der erwarteten Villa, sondern im härtesten Dschungelcamp ever. Der Jackpot beträgt 200.000 Euro, doch dieses Geld muss erst durch Challenges erspielt werden und ist kein Fixgewinn: Jede "Gönnung" im Camp wird vom Gesamtpreisgeld abgezogen. Gewinnen kann die spätere Siegerin nur das, was am Ende übrig bleibt. Wer verzichtet für das Team, wer gönnt sich selbst? Und wer verliert sich im "Teufelskreis der Verlockung"?
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