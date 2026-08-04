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"Schlimmer als Dschungelcamp"

"Mein Albtraum!" Bei "Dschungel Divas" bricht Jennifer Iglesias in Tränen aus

Aktualisiert:

von Lena Maier

Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis

Tränen an Tag eins: "Das ist mein Albtraum, das ist mein Untergang"

Videoclip • 06:00 Min • Ab 12

Schluss mit Glamour! In der ersten Folge von "Dschungel Divas" trifft die harte Realität auf zehn luxusverwöhnte Ladys. Zwischen "Wasser mit Mais" zum Abendessen und Schlafplätzen des Grauens kommt es zum ersten emotionalen Zusammenbruch.

High Heels statt Wanderstiefel? Champagner statt Regenwasser? Von wegen! Der Traum vom Luxus-Abenteuer platzt für die zehn Kandidatinnen von "Dschungel Divas" schon in der ersten Folge. Nach einer anstrengenden Wanderung durch den Dschungel, bei der Kate Merlan bereits an ihre körperlichen Grenzen kommt, wird den Diven klar: Dies ist kein Urlaub, sondern ein Albtraum.

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Ganze Folge
Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis

Das Diven-Desaster: Unfreiwillig im Dschungel

Verfügbar auf JoynFolge vom 03.08.2026 • 49 Min • Ab 12

"Zum Kotzen!" So spartanisch ist das "Dschungel Divas"-Camp

Als die erschöpften Frauen endlich das Camp erreichen, weicht die letzte Hoffnung blankem Entsetzen. Statt einer Villa erwartet sie eine "Regenwald-Dusche", ein "Dschungel-Klo" mitten in der Wildnis und als einzige kostenlose Mahlzeit ein ungewürzter kolumbianischer Eintopf. Giulia Siegels vernichtendes Urteil: "Wasser mit Mais." Kate Merlan probiert und fasst es noch drastischer zusammen: "Zum Kotzen!"

Von Luxus keine Spur: Die Übersichtskarte des "Dschungel Divas"-Camps zeigt die spartanischen Stationen wie Dschungel-Klo, Waschstation und Hängematten-Area.

Bild: Joyn

Eine Cola für 100 Euro: Der Schock im "Dschungel-Mercado"

Ein kleiner Funke Hoffnung keimt auf, als die Frauen den "Dschungel-Mercado" entdecken - einen kleinen Kiosk mit Luxusgütern. Doch der Schock folgt, als sie die Preisliste sehen. Alles kostet Geld aus dem gemeinsamen Jackpot: eine einzelne Zigarette für 75 Euro, eine Flasche Wein für 500 Euro und eine Flasche Champagner für unglaubliche 1.500 Euro. Kate versucht es mit Galgenhumor und freut sich ironisch, dass eine Cola "nur" 100 Euro kostet.

Jennifer Iglesias: "Das ist mein Untergang"

Der endgültige Tiefpunkt ist erreicht, als die Diven ihre Schlafplätze entdecken: eine enge Hängematten-Area. Die erfahrenen Reality-Stars sind fassungslos. "Das ist ja schlimmer als Dschungelcamp!", ruft Janina Youssefian. Auch Micaela Schäfer ist sich sicher: "Das wird definitiv das härteste Format, das ich jemals gedreht habe."

Für Jennifer Iglesias ist dieser Anblick zu viel. Sie leidet unter Platzangst und bricht panisch in Tränen aus. "Das ist eine innere Angst, die man hat. Das ist mein Albtraum. Das ist mein Untergang", schluchzt sie, während Jessica Delion versucht, sie zu trösten. Der erste Tag im Camp hat bereits gezeigt: Dieser Dschungel wird die Divas an ihre absoluten Grenzen bringen.

Wie es bei "Dschungel Divas" weitergeht, siehst du immer montags mit neuen Folgen ab 00:01 Uhr kostenlos auf Joyn oder ab 22:55 Uhr in SAT.1. Außerdem: Alle Infos zu den Sendeterminen, Sendezeiten und Streaming.

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1 Staffel

Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis

Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis

Zehn Luxus verwöhnte Frauen landen nicht in der erwarteten Villa, sondern im härtesten Dschungelcamp ever. Der Jackpot beträgt 200.000 Euro, doch dieses Geld muss erst durch Challenges erspielt werden und ist kein Fixgewinn: Jede "Gönnung" im Camp wird vom Gesamtpreisgeld abgezogen. Gewinnen kann die spätere Siegerin nur das, was am Ende übrig bleibt. Wer verzichtet für das Team, wer gönnt sich selbst? Und wer verliert sich im "Teufelskreis der Verlockung"?

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