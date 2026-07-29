Exklusiv im Interview "Dschungel Divas"-Star Micaela Schäfer: Das sagt ihr neuer Partner zu OnlyFans & Co. Aktualisiert: Vor 5 Stunden von Lena Maier Steht zu sich und ihrem Job: Micaela Schäfer ist bekannt für ihre glamourösen Auftritte - und klare Ansagen in der Liebe. Bild: IMAGO/Gartner

Seit acht Monaten ist Micaela Schäfer wieder glücklich vergeben. Doch wer ist der Mann an ihrer Seite und wie kommt er mit ihrem freizügigen Job klar? Im exklusiven Interview verrät uns Micaela, welche klare Ansage sie ihm von Anfang an gemacht hat.

Seit Micaela Schäfer auf dem RTL-Sommerfest ihre neue Beziehung öffentlich machte, rätselt die Öffentlichkeit: Wer ist der Mann, der das Herz des Erotik-Models erobert hat? Bekannt war bisher nur, dass sie ihn über eine Dating-App kennenlernte, er aus einer völlig anderen Branche kommt und zunächst kaum wusste, wer sie ist. Im exklusiven Interview im Rahmen ihrer Teilnahme bei der neuen Show "Dschungel Divas" hat uns die 42-Jährige nun weitere, spannende Details verraten und klargestellt, welche Regeln in ihrer Beziehung von der ersten Sekunde an galten.

Gezielte Suche: Darum musste es ein "normaler Mann" sein Dass ihr neuer Partner kein Star der Reality-Szene ist, ist kein Zufall. "Ich hab ja gezielt so gedatet. Ich wollte auf jeden Fall einen ganz normalen Mann haben. Ich wollte keinen Promi haben", erklärt Micaela uns gegenüber. Ihre Suche in Dating-Apps war strategisch: Sie hielt bewusst nach älteren Männern Ausschau, die nicht auf den "Micaela Schäfer"-Fame aus sind. Fündig wurde sie: "Er ist schon 54", verrät sie, und von Beruf Anwalt. Genau deshalb habe er sie ohne Vorurteile kennenlernen können. "Er wusste schon so ein bisschen, wer ich bin. Den Namen Micaela Schäfer hat er schon mal gehört, aber nicht so im Detail. Er hatte keine Vorurteile. Also läuft super, jetzt acht Monate."

Eine klare Ansage an den neuen Partner Doch wie geht ein Anwalt damit um, dass seine Partnerin sich öffentlich freizügig zeigt? Darauf hat die DJane eine klare Antwort. Sie hat gleich zu Beginn die Fronten geklärt:

Ich hab von Anfang an ganz klar gesagt, das ist mein Job, den will ich weitermachen, den muss ich weitermachen. [...] Akzeptier's oder geh. Micaela Schäfer

Eine knallharte Ansage, die ihren neuen Freund vor vollendete Tatsachen stellte. Doch er entschied sich zu bleiben. "Der hat sich ganz klar dafür entschieden, das zu akzeptieren und kommt damit blendend klar", so Micaela. Ihre Begründung, die ihn offenbar überzeugt hat: "Ich dreh keine Pornos, ich dreh nichts mit Männern und letztendlich ist es auch nur ein Job."

Ein 54-jähriger Anwalt als "Gentleman der alten Schule" Ihr neuer Partner bringt genau die Eigenschaften mit, die Micaela wichtig sind: "Ich brauch auch einen Mann, der noch so Sachen machen kann, die junge Männer oft nicht können, also handwerklich begabt, das find ich toll, der auch sehr höflich ist, noch so die alte Schule, Gentlemen-Style, das find ich toll." Genau das finde man oft nur bei älteren Männern, erklärt die 42-Jährige, die sich in dieser Hinsicht selbst als "oldschool" bezeichnet.

Kinderwunsch bei Micaela Schäfer? Haben die beiden nach acht Monaten schon über gemeinsame Kinder gesprochen? "Darüber haben wir noch gar nicht geredet", stellt Micaela klar. "Ich würd nen 54-Jährigen nicht auf nen Kinderwunsch ansprechen." Ihr Partner habe bereits zwei fast erwachsene Töchter. Und auch sie selbst hat ihre Familienplanung offenbar abgeschlossen:

Ich hab meine zwei Kätzchen und ich glaube, das reicht. Die machen mich glücklich und sind wie meine Babys. Micaela Schäfer

Das Thema Kinder ist für das Paar also vom Tisch. Doch mit einem Augenzwinkern und einem Blick in die sehr ferne Zukunft hat sie bereits einen Plan B. Mit Verweis auf die statistisch geringere Lebenserwartung von Männern malt sie sich aber bereits eine humorvolle Zukunft für den Fall aus, dass sie im hohen Alter allein sein sollte: "So wie Cher oder Madonna, irgendwann wenn ich 70 oder 80 bin [...] wenn ich dann vielleicht Single bin, man weiß es nicht, dann hol ich mir auf jeden Fall nen knackigen, geilen Typen." Schließlich, so ihre augenzwinkernde Logik, müsse man für diesen Fall vorsorgen: "Deswegen brauch ich Geld, weil die Typen sind ja auch nicht anders als die Frauen."

Micaela Schäfer bei "Dschungel Divas" Bevor sie sich um junge Männer kümmert, stellt sie sich aber erst einmal einem ganz anderen Abenteuer. Wie sich die Reality-Ikone im Kampf um bis zu 200.000 Euro gegen neun andere Promi-Damen schlägt, siehst du bald. "Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis" startet am Montag, 3. August, um 22:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn, direkt nach "Villa der Versuchung". Alle Infos zu den Sendeterminen, Sendezeiten und Streaming auf Joyn liest du hier.

Dschungel Divas Alle Folgen anschauen Zehn luxusverwöhnte Frauen landen nicht in der erwarteten Villa, sondern im härtesten Dschungelcamp ever. Der Jackpot beträgt 100.000 Euro, doch dieses Geld muss erst durch Challenges erspielt werden und ist kein Fixgewinn: Jede "Gönnung" im Camp wird vom Gesamtpreisgeld abgezogen. Gewinnen kann die spätere Siegerin nur das, was am Ende übrig bleibt. Wer verzichtet für das Team, wer gönnt sich selbst? Und wer verliert sich im "Teufelskreis der Verlockung"? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Was gibt's Neues auf Joyn? Hier erfährst du alles auf einen Blick Blitzschnell informiert! Gerade frisch auf Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X und unserer "Behind The Screens"-Seite geteilt - schon in deinem Feed. Das ist unser Joyn-Profil auf Google. Folge unserem Google-Profil und verpasse keine News!

Micaela Schäfer stand 2022 im "Promi Big Brother"-Finale: Hier auf Joyn streamen Ganze Folge Promi Big Brother Tag 20: Das furiose Finale Verfügbar auf Joyn Folge vom 07.12.2022 • 169 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen