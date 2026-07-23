Krasse Wandlung "Mein Gesicht ist komplett aus Plastik": So sah "Dschungel Divas"-Star Micaela Schäfer vor den OPs aus Aktualisiert: Vor 42 Minuten von Lena Maier Vom GNTM-Model zur Reality-Ikone: Micaela Schäfer hat sich über die Jahre stark verändert. Bild: Imago Images / Gartner; POP-EYE

Vor ihrem Start bei "Dschungel Divas" blicken wir zurück: Micaela Schäfer hat eine der radikalsten Transformationen der deutschen TV-Geschichte hinter sich. Von der schüchternen GNTM-Kandidatin zur selbsternannten "Baustelle" - wir zeigen ihren Weg.

Micaela Schäfer gehört zu den erfolgreichsten Reality-Stars Deutschlands und ist eine der prominentesten Kandidatinnen der neuen Show "Dschungel Divas". Bekannt ist sie nicht nur für ihre Nacktauftritte und ihre DJ-Karriere, sondern vor allem für ihre extreme optische Verwandlung. Über die Jahre hat sie ihren Körper mit unzähligen Schönheitsoperationen neu geformt und steht offen dazu.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information So funktioniert "Dschungel Divas" Luxus, Beauty-Treatments und Champagner? Fehlanzeige! In der neuen Reality-Show "Dschungel Divas - Jede Versuchung kostet" kämpfen zehn Reality-Stars im kolumbianischen Dschungel um bis zu 200.000 Euro. Doch überall locken kostspielige Versuchungen, die den Jackpot schrumpfen lassen. Wer verzichtet für das Team - und wer gönnt sich lieber Luxus?

Der Anfang bei GNTM: So schüchtern startete ihre Karriere Der breiten Öffentlichkeit präsentierte sich Micaela Schäfer 2006, als sie an der allerersten Staffel von "Germany's Next Topmodel" teilnahm. Damals war sie noch deutlich zurückhaltender und belegte am Ende den achten Platz. Von ihrem heutigen, extravaganten Look war damals noch wenig zu sehen. Die gebürtige Leipzigerin hegte schon als Teenager den Traum vom Modeln. Bereits mit 15 Jahren ließ sie sich erstmals die Nase operieren, mit 18 folgte die erste von mehreren Brustvergrößerungen.

Das Model bei der Aida-Premiere 2006 im Berliner Theater des Westens. Bild: imago images/POP-EYE

"Definitiv eine Baustelle": Die Liste der OPs Micaela macht kein Geheimnis aus ihren Operationen. In ihrer Biografie "Lieber n*ckt als gar keine Masche" bezeichnet sie ihren Körper selbst als "definitiv eine Baustelle". Gegenüber RTL gab sie schonungslos ehrlich zu: "Von meinem früheren Gesicht ist nichts mehr übrig, es ist ja komplett aus Plastik."

Erotikmodel Micaela auf der Erotikmesse Venus 2010 in Berlin. Bild: IMAGO/Zoonar

Die Liste ihrer Eingriffe ist lang. Laut eigener Aussage hat sie sich über die Jahre mehr als zehn Schönheitsoperationen unterzogen: Dazu zählen mehrere Brustvergrößerungen und Nasen-OPs, ein Kinnimplantat, eine Po-Optimierung sowie eine Operation für ein künstliches Sixpack. Hinzu kommen extravagante Wünsche wie herzförmige Brustwarzen und unzählige nicht-operative Eingriffe wie Botox-Behandlungen oder Lippen- und Wangenunterspritzungen. Und ein Ende ist nicht in Sicht. 2023 kündigte sie an, sich die Wangen operieren lassen zu wollen, um "etwas slawischer zu wirken" - ein Eingriff, den laut ihr auch viele Victoria's-Secret-Models vornehmen lassen.

Playboy-Model und Erotikmodel Micaela auf der 19.Erotikmesse Venus 2015 in Berlin. Bild: IMAGO/Zoonar

Vom Nacktmodel zur Marke: Micaelas Karriere heute Trotz oder gerade wegen ihrer radikalen Veränderung hat sich Micaela Schäfer als feste Marke im Showbusiness etabliert. Sie ist das Aushängeschild der Erotik-Messe Venus, zierte die Cover von Magazinen wie "Playboy" und "Men’s Health" und ist als DJane erfolgreich. Ihre Teilnahme an Formaten wie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" und "Das Sommerhaus der Stars" bewies, dass sie sich immer treu bleibt - eine Eigenschaft, die im Show-Business selten ist.

Micaela Schäfer bei "Dschungel Divas" Nun stellt sie sich einem neuen Abenteuer. Ob ihr extremes Selbstbewusstsein und ihre langjährige Reality-Erfahrung ihr im kolumbianischen Dschungel helfen werden, wird sich zeigen. "Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis" startet am Montag, 3. August, um 22:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn, direkt nach "Villa der Versuchung".

Micaela Schäfer stand 2022 im "Promi Big Brother"-Finale: Hier auf Joyn streamen Ganze Folge Promi Big Brother Tag 20: Das furiose Finale Verfügbar auf Joyn Folge vom 07.12.2022 • 169 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

13 Staffeln Promi Big Brother Promi Big Brother In dieser Show tauschen Promis das Leben auf dem roten Teppich gegen die totale Überwachung aus. Um zu bleiben, gilt es tägliche Herausforderungen zu meistern. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen