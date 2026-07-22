So verpasst du keine Folge
"Dschungel Divas" ab 3. August: Sendetermine, Sendezeiten und Streaming-Infos auf einen Blick
Aktualisiert:von Lena Maier
Am 3. August startet "Dschungel Divas" in SAT.1 und auf Joyn. Zehn Reality-Queens kämpfen im kolumbianischen Dschungel um bis zu 200.000 Euro. Wir haben alle Sendetermine für die TV-Ausstrahlung und verraten dir, wie du die neuen Folgen sogar schon früher streamen kannst.
Zehn prominente Ladys, der kolumbianische Dschungel und ein Jackpot, der mit jeder kleinen Versuchung schmilzt: Das ist "Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis". Wer beweist Teamgeist und wer kann der Gier nach Luxus nicht widerstehen? Damit du keine Sekunde des Dramas verpasst, findest du hier alle Ausstrahlungstermine und Streaming-Möglichkeiten.
Alle Infos zur neuen Reality-Show "Dschungel Divas" mit Micaela Schäfer, Giulia Siegel, Kate Merlan und Co.
Sendetermine und Sendezeiten in SAT.1
Immer montags startet die Dschungel-Action direkt nach "Villa der Versuchung" in SAT.1. Den Auftakt macht eine Einzelfolge am 3. August, danach geht es wöchentlich mit Doppelfolgen weiter.
Folge 1: 3. August um 22:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 2 und 3: 10. August ab 22:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 4 und 5: 17. August ab 22:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 6 und 7: 24. August ab 22:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 8 und 9: 31. August ab 22:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 10 und 11: 7. September ab 22:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 12 und 13: 14. September ab 22:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 14 und 15: 21. September ab 22:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
Folge 16: 28. September um 22:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn
"Dschungel Divas" ab 3. August immer montags ab 22:55 Uhr in SAT.1
Kostenlos streamen auf Joyn
Du willst die Folgen lieber flexibel streamen? Kein Problem! Die erste Folge von "Dschungel Divas" ist bereits ab 3. August um 00:01 Uhr zum Streamen verfügbar. Du kannst die Auftaktfolge also den ganzen Tag kostenlos auf Joyn ansehen, bevor sie am Abend im TV läuft.
Ab 10. August gibt es dann immer montags wöchentlich zwei neue Folgen kostenlos auf Joyn.
Immer eine Woche voraus mit Joyn+
Für alle, die es nicht abwarten können, wie der Zickenkrieg im Dschungel weitergeht: Mit einem Joyn+-Abo bist du den anderen immer einen Schritt voraus. Jeden Montag werden auf Joyn+ nicht nur die aktuellen Folgen freigeschaltet, sondern bereits die beiden Episoden der darauffolgenden Woche. So kannst du die neuesten Dramen und Entscheidungen schon eine ganze Woche vor der TV-Ausstrahlung sehen.
"Dschungel Divas": Diese Kandidatinnen und Kandidaten sind dabei
Micaela Schäfer (42, "Promi Big Brother", "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", "The 50")
Giulia Siegel (50, "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", "Das Sommerhaus der Stars", "Promis unter Palmen")
Kate Merlan (39, "Das Sommerhaus der Stars", "Promis unter Palmen", "Villa der Versuchung")
Janina Youssefian (43, "Promi Big Brother", " "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", "Promis unter Palmen")
Jessica Delion (26, "Love Island", "First Dates Hotel")
Pinar Sevim ("Die Teenie-WG", "Kampf der Realitystars", "Promi Big Brother")
Ingrid Pavic (40, "Big Brother", "Kampf der Realitystars")
Christin Okpara (29, "Are You The One?", "Das große Promi-Büßen", "Beauty & The Nerd")
Bellydah (34, "Germany Shore", "Match My Ex", "Das große Promi-Büßen")
Jennifer Iglesias (27, "Love Island", "Promi Big Brother", "Match My Ex")
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