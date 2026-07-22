So verpasst du keine Folge "Dschungel Divas" ab 3. August: Sendetermine, Sendezeiten und Streaming-Infos auf einen Blick Aktualisiert: Vor 4 Stunden von Lena Maier "Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis" startet am 3. August in SAT.1 und auf Joyn. Bild: Joyn

Am 3. August startet "Dschungel Divas" in SAT.1 und auf Joyn. Zehn Reality-Queens kämpfen im kolumbianischen Dschungel um bis zu 200.000 Euro. Wir haben alle Sendetermine für die TV-Ausstrahlung und verraten dir, wie du die neuen Folgen sogar schon früher streamen kannst.

Zehn prominente Ladys, der kolumbianische Dschungel und ein Jackpot, der mit jeder kleinen Versuchung schmilzt: Das ist "Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis". Wer beweist Teamgeist und wer kann der Gier nach Luxus nicht widerstehen? Damit du keine Sekunde des Dramas verpasst, findest du hier alle Ausstrahlungstermine und Streaming-Möglichkeiten.

Alle Infos zur neuen Reality-Show "Dschungel Divas" mit Micaela Schäfer, Giulia Siegel, Kate Merlan und Co. Ab 3. August Neue Reality-Show auf Joyn: Alle Infos zu "Dschungel Divas" mit Micaela Schäfer und Giulia Siegel Vor 4 Stunden

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information So funktioniert "Dschungel Divas" Luxus, Beauty-Treatments und Champagner? Fehlanzeige! In der neuen Reality-Show "Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis" kämpfen zehn Reality-Stars im kolumbianischen Dschungel um bis zu 200.000 Euro. Doch überall locken kostspielige Versuchungen, die den Jackpot schrumpfen lassen. Wer verzichtet für das Team - und wer gönnt sich lieber Luxus?

Sendetermine und Sendezeiten in SAT.1 Immer montags startet die Dschungel-Action direkt nach "Villa der Versuchung" in SAT.1. Den Auftakt macht eine Einzelfolge am 3. August, danach geht es wöchentlich mit Doppelfolgen weiter. Folge 1: 3. August um 22:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 2 und 3: 10. August ab 22:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 4 und 5: 17. August ab 22:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 6 und 7: 24. August ab 22:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 8 und 9: 31. August ab 22:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 10 und 11: 7. September ab 22:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 12 und 13: 14. September ab 22:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 14 und 15: 21. September ab 22:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Folge 16: 28. September um 22:55 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

"Dschungel Divas" ab 3. August immer montags ab 22:55 Uhr in SAT.1 Hier geht's zum Livestream

Kostenlos streamen auf Joyn Du willst die Folgen lieber flexibel streamen? Kein Problem! Die erste Folge von "Dschungel Divas" ist bereits ab 3. August um 00:01 Uhr zum Streamen verfügbar. Du kannst die Auftaktfolge also den ganzen Tag kostenlos auf Joyn ansehen, bevor sie am Abend im TV läuft. Ab 10. August gibt es dann immer montags wöchentlich zwei neue Folgen kostenlos auf Joyn.

Immer eine Woche voraus mit Joyn+ Für alle, die es nicht abwarten können, wie der Zickenkrieg im Dschungel weitergeht: Mit einem Joyn+-Abo bist du den anderen immer einen Schritt voraus. Jeden Montag werden auf Joyn+ nicht nur die aktuellen Folgen freigeschaltet, sondern bereits die beiden Episoden der darauffolgenden Woche. So kannst du die neuesten Dramen und Entscheidungen schon eine ganze Woche vor der TV-Ausstrahlung sehen.