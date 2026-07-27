Ein paar Eingriffe hier und da "Sonst ist mein Gesicht komplett Natur": So sah "Dschungel Divas"-Star Giulia Siegel früher aus Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von Pia In der Smitten Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis Dschungel trifft auf Divas: Liane statt Luxus? Videoclip • 30 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Auch wenn Giulia Siegel schon einiges in ihrem Gesicht hat machen lassen, die Münchnerin hat kein Problem damit, sich ungeschminkt und ohne Filter zu zeigen. Das trifft sich gut, denn bei "Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis" wird es eher minimalistisch zugehen.

Vom "goldenen Käfig" in den Reality-Dschungel Das Konzept der neuen Reality-TV-Show "Dschungel Divas" wird die DJane nicht schocken, denn sie kann auch mit wenig auskommen. Mit gerade einmal 15 Jahren zog Giulia Siegel schon aus ihrem Elternhaus aus. Ein Zuhause, das sie in einem Interview einmal als "goldenen Käfig" bezeichnete. Sie habe alles gehabt, teure Geschenke, teures Essen, Angestellte, aber keine Zuwendung. Bereits als Teenager lebte sie mit ihrem damaligen Freund zusammen und arbeitete erfolgreich als Model - unter einem Künstlernamen. Mit ihrem berühmten Vater, dem Komponisten und Musikproduzenten Ralph Siegel, wollte die 1,78-Meter-Schönheit nicht in Verbindung gebracht werden. Nur durch einen Zufall kam ihr richtiger Name heraus, doch Giulia Siegel setzte weiterhin auf ihre Unabhängigkeit und betont, seit ihrem Auszug nie auch nur einen Pfennig von ihrem Vater in Anspruch genommen zu haben.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Information So funktioniert "Dschungel Divas": Luxus, Beauty-Treatments und Champagner? Fehlanzeige! In der neuen Reality-Show "Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis" kämpfen zehn Reality-Stars im kolumbianischen Dschungel um bis zu 200.000 Euro. Doch überall locken kostspielige Versuchungen, die den Jackpot schrumpfen lassen. Wer verzichtet für das Team - und wer gönnt sich lieber Luxus?

Erst Laufsteg-Model, dann Daily-Soap-Darstellerin Giulia Siegel lief als natürliche Schönheit auf den großen Laufstegen in Paris, Mailand und London und machte parallel auch vor der Fernsehkamera Karriere. Eher zufällig stolperte sie in ein Casting für eine TV-Rolle und wurde prompt engagiert. In den 1990er- und Nuller-Jahren war das Naturtalent in Erfolgsserien wie "Marienhof", "Dr. Stefan Frank" und "Klinikum Berlin Mitte" zu sehen.

Darstellerin Giulia Siegel in der Fernsehserie "Marienhof" 1994. Bild: imago images/United Archives; KPA

Der Übergang zum Reality-TV war für Giulia Siegel fließend und schnell war klar: Die Powerfrau aus München polarisiert. Entweder man hasst oder man liebt sie. Egal ob bei "Stars auf Eis" (2007) oder "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (2009), die dreifache Mutter blieb immer sie selbst und nahm kein Blatt vor den Mund.

Das Model beim Charity-Dinner der Musikstiftung Musik HILFT am 24.03.2007. Bild: imago/eventfoto54

Auch nicht, was ihre zahlreichen Schönheitsoperationen anging. Bei "DR. RICK & Dr. NICK" verriet Giulia Siegel 2024 ein paar ihrer Eingriffe: Brüste dreimal verkleinert, Oberlider mehrfach gestrafft, Botox und Hyaluron ins Gesicht injiziert. Um dann hinterherzuschieben: "Sonst ist mein Gesicht eigentlich komplett Natur."

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Opening Party von Olivias Dschungel-Bar auf der Großen Freiheit St. Pauli in Hamburg. Bild: IMAGO/Chris Emil Janßen

Giulia Siegel gibt es nicht ohne ihre Zigaretten In einem weiteren Eingriff ließ sich Giulia Siegel 2025 bei "DR. RICK & DR. NICK" ihren Po durch Injektionen wieder praller spritzen. Ein schmerzhafter Eingriff, den die 51-Jährige aber für eine knackige Bikini-Figur in Kauf nimmt. Nach zwölf Kilo Gewichtsverlust hing ihr der Hintern zu schlaff herunter. Als der Schönheits-Doc an eine gesündere Lebensweise appellierte und dabei auf ihren massiven Zigarettenkonsum anspielte, winkte Giulia Siegel lachend ab. Was dem Menschen guttäte, könne dem Körper ja wohl nicht schaden. Sie ist eine Lebefrau, die sich nichts verbieten will und das darf man ruhig sehen.

Tatsächlich kann die Ü50-Powerfrau trotz mancher Laster noch locker mit jüngeren Kolleginnen mithalten. Sei es im Reality-TV oder am DJ-Pult. Letzteres ist der Ort, an dem sich Giulia Siegel am wohlsten fühlt. "Wenn um 6 Uhr morgens nur noch zehn Menschen auf der Tanzfläche sind, gebe ich für die immer noch Vollgas", beschrieb sie kürzlich ihr Arbeitsethos. Ob sie in der neuen Reality-Show in der kolumbianischen Wildnis genauso leidenschaftlich dabei ist? Unter den "Dschungel Divas" ist auch Ex-GNTM- und Erotik-Model Micaela Schäfer. Ab 3. August machen SAT.1 und Joyn den Wochenstart offiziell zum "Montag der Versuchung": Die neue Reality-Show "Dschungel Divas" läuft direkt im Anschluss an die neuen Folgen der zweiten Staffel von "Villa der Versuchung" - immer montags ab 22:55 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn. Damit bekommt der Reality-Montag eine neue Portion Glamour, Drama und Luxus-Entzug. Alle Infos zu den Sendeterminen, Sendezeiten und Streaming auf Joyn liest du hier.

Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis Zehn Luxus verwöhnte Frauen landen nicht in der erwarteten Villa, sondern im härtesten Dschungelcamp ever. Der Jackpot beträgt 100.000 Euro, doch dieses Geld muss erst durch Challenges erspielt werden und ist kein Fixgewinn: Jede "Gönnung" im Camp wird vom Gesamtpreisgeld abgezogen. Gewinnen kann die spätere Siegerin nur das, was am Ende übrig bleibt. Wer verzichtet für das Team, wer gönnt sich selbst? Und wer verliert sich im "Teufelskreis der Verlockung"? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Schafft es Giulia Siegel, eine Erotik-Novelle zu schreiben? Hier "Dirty Words" exklusiv auf Joyn streamen!