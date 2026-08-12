Casting-Geheimnis
Dank dieser unerwarteten Bett-Szene bekam Lisa Maria Potthoff ihre "Eberhofer"-Rolle
Aktualisiert:von Lena Maier
:newstime
Eberhofer-Krimi-Star: Sie ist im echten Leben seine "Susi"
Videoclip • 01:23 Min • Ab 12
Lisa Maria Potthoff ist als Susi aus den Eberhofer-Krimis nicht mehr wegzudenken. Doch der Weg zur Rolle war alles andere als gewöhnlich. In einer Talkshow verriet die Schauspielerin nun, mit welcher frechen und unkonventionellen Improvisation im Bett sie den Regisseur beim Casting von sich überzeugte.
Mit einer pikanten Improvisation zur Traumrolle
Seit über einem Jahrzehnt begeistert Lisa Maria Potthoff als Susi an der Seite von Sebastian Bezzel in den beliebten Eberhofer-Krimis ein Millionenpublikum. Ihre On-off-Beziehung mit dem Dorfpolizisten Franz Eberhofer ist das Herzstück der bayerischen Kult-Reihe. Doch wie kam es überhaupt dazu? In der "NDR Talkshow" enthüllte die Schauspielerin nun die denkwürdige Geschichte ihres Castings, das so ganz anders verlief als geplant.
Der Regisseur Ed Herzog war mit der ursprünglich gespielten Streitszene unzufrieden. "Was ihr da gespielt habt, ist gar nicht lustig", soll er gesagt haben. Potthoff musste improvisieren. "Ich wurde nicht mit Sebastian, sondern mit einem anderen relativ populären Schauspieler gecastet", erklärte sie. Die Szene: ein Streitgespräch im Bett. Kurzerhand probierte sie etwas völlig Unerwartetes aus.
"Dabei habe ich angefangen, es ihm unter der Bettdecke schön zu machen und das, während ich ihn angekeift hatte", blickte sie lachend zurück. Diese Mischung aus Zoff und Zärtlichkeit war genau die schräge Komik, die der Regisseur gesucht hatte. "Dann hatte ich die Rolle", so Potthoff.
Hier spielt Lisa Maria Potthoff an der Seite andere deutscher Schauspiel-Größen
Das Erfolgsgeheimnis von Niederkaltenkirchen
Diese unkonventionelle Art spiegelt perfekt den Charme der gesamten Filmreihe wider. Die einzigartige Atmosphäre ist ein riesiger Teil des Erfolgs. Viele Fans fragen sich daher, welche "Eberhofer"-Drehorte sie wirklich besuchen können, um dem Kult-Flair nachzuspüren. Sebastian Bezzel fasst das Erfolgsrezept in der Talkshow treffend zusammen: "Wir sind die analoge Konterrevolution. Hauptdarsteller ist das Kaff und die Provinz, wo sich jeder kennt. Es funktioniert wie ein Asterixheft."
Für Fans ist es dabei wichtig, keinen der skurrilen Fälle zu verpassen. Wer sichergehen will, die Eberhofer-Filme in der richtigen Reihenfolge zu sehen, findet bei uns die komplette Übersicht. Der nächste Film, "Steckerlfischfiasko", ist bereits für 13. August in den Kinos angekündigt und verspricht, die Erfolgsgeschichte fortzusetzen.
Die nächste Ausgabe "Sarah Kohr" kannst du am 24. August sehen
Mehr als nur die Susi: Eine starke Frau vor und hinter der Kamera
Im Laufe der Jahre hat sich die Figur der Susi, genau wie die Schauspielerin selbst, weiterentwickelt. Besonders im Film "Rehragout-Rendezvous" zeigte sie als stellvertretende Bürgermeisterin eine neue, emanzipierte Seite. Doch Potthoff überzeugt nicht nur als Schauspielerin, sondern zeigt auch im echten Leben Stärke. Offen sprach sie beispielsweise über die dramatische Geburt ihrer Tochter und meisterte auch privat Herausforderungen, wie sie nach dem Ehe-Aus mit ihrem Mann bewies. Sie ist und bleibt eine Powerfrau, als Susi Gmeinwieser und als Lisa Maria Potthoff.
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