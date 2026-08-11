Seit mehr als 60 Jahren vor der Kamera Oma Eberhofer aus "Steckerlfischfiasko": Vor 55 Jahren spielte Enzi Fuchs in einem Erotikfilm mit Veröffentlicht: Vor 3 Stunden Wie sah Enzi Fuchs in den 1970er-Jahren aus? Bild: Enzi Fuchs lachend bei der Premiere eines "Eberhofer-Krimis" 2023. Sie schaut nach links. Links neben ihr ist auch ein unkenntlich gemachtes Bild im weißen Bildkreis. Ein weißer Pfeil zeigt von dem Bild auf sie.

Schlagfertig, eigensinnig und für ihre legendären Kochkünste bekannt: Oma Eberhofer ist das Herz der Eberhofer-Krimis. Darstellerin Enzi Fuchs steht schon seit 1964 vor der Kamera - und verkörperte im Laufe ihrer Karriere mehrere beliebte Fernsehfiguren. Wir zeigen dir, wie sie früher aussah.

Seit 2014 spielt Enzi Fuchs die Rolle der Magdalena "Lenerl oder Leni" Eberhofer: Als resolute Oma von Kommissar Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel) und mit ihrem trockenen Humor gehört sie zu den Lieblingen der Zuschauer:innen. Der Eberhofer-Krimi "Steckerlfischfiasko" startet am 13. August in den Kinos. Es ist der zehnte Streifen der Reihe - und der neunte, in dem Enzi Fuchs mitspielt - und das mit ihren 89 Jahren! Aber wie sah Enzi Fuchs eigentlich früher aus? Wir haben Fotos aus ihrer Karriere herausgesucht.

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1970er-Jahre: Enzi Fuchs' Karrierestart als Schauspielerin Ihre ersten Film- und Fernsehrollen übernimmt Enzi Fuchs Mitte der 1960er-Jahre - unter anderem in einem Schlagerfilm, einer Jugendserie, Krimis und der Gerichts-Serie "Königlich Bayerisches Amtsgericht". In den 1970er-Jahren wechselt sie in ein ganz anderes Genre: Sie ist in mehreren der damals beliebten schlüpfrigen Erotikfilmen dabei, etwa "Liebesspiele junger Mädchen" (1972), "Die Klosterschülerinnen" mit Sascha Hehn (1972) oder "Junge Mädchen mögen’s heiß, Hausfrauen noch heißer" (1973). Sie ist darin allerdings in eher harmlosen Rollen zu sehen, etwa als Mutter, strenge Nonne oder Vermieterin.

In dem Erotikfilm "Liebesspiele junger Mädchen" spielte Enzi Fuchs (2. v. r.) die Mutter eines der Mädchen, das beim Sex mit ihrem Freund erwischt wird - in einer peinlichen Situation. Außerdem im Cast sind Mattis Böttcher, Karin Glier und Mogens von Gadow (v. l.). Bild: picture alliance/United Archives

1980er-Jahre: Enzi Fuchs in Krimiserien und im Theater In den 1980er-Jahren spielt Enzi Fuchs viel Theater: Ab 1983 gehört sie zum Ensemble des Münchner Volkstheaters. Auf der Bühne steht sie zum Beispiel mit Siegfried Lowitz ("Der Alte"). Zudem hat sie Nebenrollen in einigen bayerischen Serien, wie "Monaco Franze" und "Weißblaue Geschichten". Regelmäßig tritt sie ab dieser Zeit auch in Krimireihen auf, unter anderem in "Derrick" , "Tatort", "Ein Fall für zwei" und "Der Alte".

Enzi Fuchs und Siegfried Lowitz (v. r.) 1986 in einer Szene von "Tod eines Handlungsreisenden" im Münchner Volkstheater. Bild: picture-alliance/ dpa

Schau die Folge von "Ein Fall für zwei" mit Enzi Fuchs hier kostenlos auf Joyn an Ganze Folge Ein Fall für Zwei Feiglinge töten nicht Verfügbar auf Joyn Folge vom 21.04.2025 • 58 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Enzi Fuchs in "Zwei Münchner in Hamburg" (1989 bis 1993) Die Rolle der resoluten Haushälterin wird zu einem Markenzeichen von Enzi Fuchs - auch im TV-Klassiker "Zwei Münchner in Hamburg" spielt sie eine. In den drei Staffeln der Serie kümmert sie sich als Fanny Siebzehnrübel um die Bankerin Julia Heininger (Uschi Glas), die mit ihrem Sohn Maxl widerwillig aus Bayern nach Hamburg zieht. Die resolute Fanny gehört praktisch zur Familie, hält Julia den Rücken frei und kommentiert mit ihrer direkten, bayerisch-herzlichen Art das Geschehen. Sie beobachtet die Annäherung zwischen Julia und deren Erzfeind Dr. Ralf-Maria Sagerer (Elmar Wepper) aufmerksam und kommentiert sie mit viel Witz.

Enzi Fuchs (M.) posiert mit Uschi Glas (l.) und Elmar Wepper (r.) für die Serie "Zwei Münchner in Hamburg". Bild: picture alliance / teutopress

Enzi Fuchs im "Bergdoktor" (1992 bis 1997) Zwischen 1992 und 1997 zählt Enzi Fuchs zum Cast der ursprünglichen Fassung der SAT.1-Serie "Der Bergdoktor". Als Haushälterin Franzi Pirchner arbeitet sie für den Tierarzt Dr. Pankraz Obermayr (Walther Reyer) - und kümmert sich um die Familie von Hauptfigur Dr. Thomas Burgner (Gerhard Lippert). Als der neue Bergdoktor Justus Hallstein (Harald Krassnitzer) die Praxis übernimmt, bleibt Franzi Pirchner weiterhin Teil der Serie. Schon im "Bergdoktor" zeigte sich das, was später Oma Eberhofer ausmacht: Herzlichkeit, Bodenständigkeit und der trockene Humor.

In "Der Bergdoktor" spielte Enzi Fuchs (r.) an der Seite von Harald Krassnitzer (l. u.), Janina Hartwig (M.) und Walther Reyer (M. o.). Bild: picture-alliance / dpa

Schau "Bergdoktor"-Folgen kostenlos im ZDF-Livestream auf Joyn Ab dem 22. August immer samstags ab 19:25 Uhr

Die 2000er-Jahre: Enzi Fuchs' Weg zur Oma Eberhofer Vorabendserien wie "Samt und Seide" oder "Um Himmels Willen", aber auch Filme wie "Der Bulle von Tölz": In den 2000er-Jahren tritt Enzi Fuchs regelmäßig bei verschiedenen Fernsehformaten auf. Zwar wirkt sie schon seit den 1960er-Jahren gelegentlich in Kinofilmen mit. Aber erst mit den Eberhofer-Krimis wird sie einem größeren Kinopublikum bekannt.

Enzi Fuchs (2. v. r.) posiert 2014 bei der Premiere von "Winterkartoffelknödel" mit (v. l.) Sebastian Bezzel, Eisi Gulp und Simon Schwarz. Bild: picture alliance / dpa