Kleine Schummelei "Eberhofer-Krimi"-Star Lara Mandoki hat ihr Alter gefälscht - was dahintersteckt Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom 17:30 SAT.1 Bayern Eberhofer ermittelt wieder: "Steckerlfischfiasko"-Premiere in München Videoclip • 02:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Drei Jahre älter auf dem Papier - und das ganz bewusst: "Steckerlfischfiasko"-Star Lara Mandoki griff zu Beginn ihrer Karriere zu einem ungewöhnlichen Trick. Die falsche Angabe verfolgt sie bis heute.

Als Lara Mandoki ihre ersten Schritte im Schauspielgeschäft machte, stand ihr ausgerechnet ihr Alter im Weg. Für manche Rollen war die Münchnerin schlicht noch zu jung. Also half sie kurzerhand selbst nach - und machte sich für Castings drei Jahre älter. Mandoki verrät im Gespräch mit "Bild":

Ich musste bei meinen ersten Castings etwas tricksen, weil ich noch zu jung war. Lara Mandoki

Was damals ihre Chancen auf Rollen verbessern sollte, hat allerdings bis heute Folgen. Denn das falsche Geburtsjahr hat sich hartnäckig im Internet gehalten.

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Lara Mandoki ist drei Jahre jünger als lange angenommen Wer nach der Schauspielerin sucht, stößt vielerorts auf das Geburtsjahr 1989. Tatsächlich kam Lara Mandoki jedoch erst 1992 zur Welt und ist damit drei Jahre jünger. Die Schauspielerin hat nach eigenen Angaben bereits versucht, die falsche Information korrigieren zu lassen - bislang ohne den gewünschten Erfolg.

Ich habe wirklich schon nach bestem Gewissen versucht, es bei Wikipedia ändern zu lassen. Lara Mandoki

Und weiter: "Aber bis jetzt noch ohne durchschlagenden Erfolg." Mit Blick auf ihren neuen Kinofilm nimmt Mandoki die Verwirrung mit Humor: "Vielleicht können wir das Rätsel zur neuen Eberhofer-Episode lösen. Ich bin eigentlich drei Jahre jünger."

"Eberhofer": Lara Mandoki sorgt als Julika für frischen Wind Aktuell ist Mandoki im zehnten "Eberhofer"-Film "Steckerlfischfiasko" zu sehen. Mit der Rolle der ungarischen Haushälterin Julika bringt sie frischen Wind nach Niederkaltenkirchen. Für die Schauspielerin hat die Figur auch einen persönlichen Bezug: Ungarisch ist ihre Muttersprache. Für Julikas besondere Aussprache musste sie dennoch üben.

Auch wenn Ungarisch meine Muttersprache ist, war das ein spannender Prozess, die Dialoge mit starkem Akzent so zu trainieren. Lara Mandoki