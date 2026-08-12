Held der "Bullyparade" Überraschung! Dieser berühmte Comedy-Star spielt die Leiche im neuen "Eberhofer-Krimi" Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Jan Islinger Susi (Lisa Maria Potthoff), Eberhofer (Sebastian Bezzel) und Birkenberger (Simon Schwarz) im neuen Eberhofer. Auch ein besonderer Gast bekommt eine Rolle - und der weiß, wie Kino funktioniert. Bild: Constantin | picture alliance / SvenSimon (verpixelt)

In dieser Woche läuft der neue Eberhofer-Krimi "Steckerlfischfiasko" in den Kinos an. Nun steht fest, dass selbst die Rolle der Leiche von einem echten Comedy-Star verkörpert wird.

Christian Tramitz bei der "Bullyparade" Jetzt kostenlos auf Joyn suchten

⚠️ ACHTUNG, SPOILER-ALARM!

Dieser Artikel verrät dir Details aus dem neuen Eberhofer-Krimi. Wir verraten zwar keine Plot-Twists, allerdings die Personalie der Leiche.

VIP-Leiche im Eberhofer-Krimi In dieser Filmreihe sind selbst die Leichen Promis! Am kommenden Donnerstag, 13. August 2026, startet der neue Eberhofer-Krimi und bildet damit den zehnten Ableger der Serie. Als Vorlage dienten erneut die Bücher von Rita Falk, Regie führte Ed Herzog. Während die Hauptrollen von den altbewährten Schauspieler:innen übernommen werden, ist die Krimi-Reihe auch für seine zahlreichen Cameo- und Gastauftritte bekannt. In diesem Ableger übernimmt selbst die Rolle der Leiche ein alter Hase des Show-Geschäfts, Christian Tramitz. Der 71-Jährige spielt im neuen Eberhofer-Krimi die Leiche des Steckerlfischkönigs Paulus, der tot in der Umkleidedusche eines Golfclubs gefunden wird - offenbar erschlagen mit einem fehlenden 7er-Eisen!

"Tramitz and Friends" kostenlos auf Joyn Jetzt direkt anschauen

Christian Tramitz und die Kassenschlager Ob sich das an den Kino-Kassen bemerkbar macht? Schließlich hat der 71-Jährige mehrfach bewiesen, dass er das Rezept für einen echten Kino-Hit kennt. Die Filme "Der Schuh des Manitu" und "(T)Raumschiff Surprise - Periode 1" stehen auch über 20 Jahre nach ihrem Debüt unangefochten an Platz 1 und 2 der meistbesuchten deutschen Kinofilme aller Zeiten. Zusammen mit Michael Bully Herbig und Rick Kavanian übernahm er in beiden Ablegern die Hauptrollen. Nach ersten Moderations-Erfahrungen bei Radio Gong in München, erlangte Christian Tramitz 1997 größere Bekanntheit durch sein Mitwirken bei der "Bullyparade" auf ProSieben. Für "Der Schuh des Manitu" und "(T)Raumschiff Surprise - Periode 1" erhielt er jeweils den deutschen Comedy-Preis. Der Tausendsassa ist seither als Schauspieler, Synchron- und Hörbuchsprecher tätig und wirkte in unzähligen Produktionen mit, darunter auch weitere Kassenschlager wie "Keinohrhasen". Im Jahr 2025 kehrte der gebürtige Münchner in der Rolle des Rangers für "Das Kanu des Manitu" zurück.

"Der Schuh des Manitu" kostenlos auf Joyn streamen Film ansehen Comedy Der Schuh des Manitu - Extra Large Verfügbar auf Joyn 88:45 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Darum geht es in "Steckerlfischfiasko" Eberhofer (Sebastian Bezzel) im Neubau, Birkenberger (Simon Schwarz) im Saustall und Susi (Lisa Maria Potthoff) (fast) im Bürgermeisteramt - und als wäre das Chaos in Niederkaltenkirchen nicht schon perfekt, geht auch noch die Oma (Enzi Fuchs) auf Kur! Gut, dass die neue Haushaltshilfe Julika (Lara Mandoki) ganz zur Freude von Papa (Eisi Gulp) und Leopold (Gerhard Wittmann) für Ordnung auf dem Eberhofer-Hof sorgt, während Franz sich wohl oder übel zwischen Susis Wahlkampf und dem neuen Hobby von Sohn Paul zurechtfinden muss. Als der örtliche "Steckerlfischkönig" (Christian Tramitz) plötzlich mausetot auf dem neu errichteten Golfplatz liegt, kommt das dem Dorfsheriff deshalb gar nicht so ungelegen. Gemeinsam mit Rudi Birkenberger macht er sich an die Ermittlungen. Prompt geraten die beiden Spezln in eine ausgewachsene Familienfehde zweier Volksfestclans. "Romeo und Julia" in Niederbayern!

"Die StiNos" mit Sebastian Bezzel kostenlos auf Joyn "Die StiNos" jetzt streamen