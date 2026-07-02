Badboy aus Wien Nach "Match in Paradise": Jetzt sorgt Phillip bei "Eden" für Aufsehen Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Sophia Seidl Phillip hat bereits bei "Match in Paradise" für Furore gesorgt, aber auch Herzen höherschlagen lassen. Bild: Joyn

Er fiel bei "Match in Paradise" mit Drama, Flirts und klaren Ansagen auf, jetzt ist Phillip Leis zurück auf den Bildschirmen. Wer steckt hinter dem charmanten Wiener und funkt es etwa mit Julia bei "Eden"?

1 Staffel Eden - Du bezahlst für jede Lüge Eden - Du bezahlst für jede Lüge Schmetterlinge im Bauch oder nur Dollarzeichen in den Augen? In "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" werden Singles ins Paradies geschickt, um die große Liebe ganz ohne Lügen zu finden. Studien belegen: Ein Drittel der Deutschen flunkert schon beim ersten Date. Das Gehalt? Aufgestockt. Der Bodycount? Halbiert. Noch Kontakt zum Ex? Niemals. Damit ist in "Eden" Schluss: Wer flunkert, verliert nicht nur sein Gesicht, sondern bares Geld. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Vom Nachrücker zum Reality-Aufreger Phillip Leis wurde durch seine Teilnahme an "Match in Paradise" bekannt. Als Nachrücker zog er in der zweiten Staffel in die Villa ein und sorgte dort sofort für Aufsehen. Kurz nach seinem Einzug kam er Sabrina Wlk näher. Anschließend geriet er mit Daniel aneinander und sorgte mit einer aufsehenerregenden Rede bei der Match Night für Gesprächsstoff. Wenig später entschuldigte sich Phillip für seine Aussagen.

Neustart bei "Eden" auf Joyn Jetzt ist Phillip im neuen Joyn-Format "Eden" zu sehen und auch dort fällt er schnell auf. Aktuell zeigt er Interesse an Kandidatin Julia, zwischen den beiden scheint es bereits zu knistern. Beim Flaschendrehen kommt es jedoch nicht zu dem von ihm erhofften Kuss. Bleibt es bei einem kurzen Flirt oder entwickelt sich zwischen den beiden doch noch mehr?

Und Privat? Abseits des Reality-TVs ist nicht allzu viel über den Wiener bekannt. Besonders wichtig ist ihm allerdings seine Tochter, die für ihn immer an erster Stelle steht. Auf Instagram teilt er vor allem Fitness-, Lifestyle- und Party-Content.

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Wo du Phillip jetzt sehen kannst Ob man Phillip künftig in weiteren Reality-TV-Formaten sehen wird, steht noch in den Sternen. Wer jetzt aber mehr von ihm sehen möchte, kann ihn in allen Folgen der zweiten Staffel von "Match in Paradise" erleben. Aktuell ist er außerdem noch bei "Eden" zu sehen und da die Staffel gerade erst begonnen hat, dürfte es rund um den Wiener noch einige spannende Entwicklungen geben.

3 Staffeln Match in Paradise Match in Paradise Österreichs erste Dating-Reality-Show vereint Singles unter der Sonne Kretas. Gibt es die Liebe auf den ersten Swipe? Attraktive Singles wie Zoe Müllner, Germain Wolf oder KrappiWhatelse suchen auch in der dritten Staffel im Paradies nach dem perfekten Match. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen