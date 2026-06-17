13 Singles suchen ehrliche Liebe
Neue Joyn-Show "Eden - Du bezahlst für jede Lüge": Das sind die Kandidat:innen
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Im Juni zeigt Joyn eine neue Reality-Show: 13 Singles suchen in "Eden" die große Liebe – und zahlen für jede Lüge. Alle Kandidat:innen im Überblick.
Ein erfundener Dackel, um schnell vom Date zu flüchten? Für Marvin (23) aus Bochum völlig normal. Die Behauptung, man sei noch Jungfrau? Für den Wiener Phillip (26) eine bewährte Taktik. Flunkern scheint beim Dating Normalität – doch damit ist ab Donnerstag, 25. Juni 2026, in der neuen Joyn-Reality "Eden – Du bezahlst für jede Lüge" Schluss!
13 Singles ziehen in das Paradies "Eden", um die große Liebe zu finden. Der Haken: Für jede Unwahrheit verliert die Gruppe 1.000 Euro aus dem gemeinsamen 100.000- Euro-Lovepot.
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"Eden"-Kandidat:innen: Diese Singles sind dabei
Ann-Marie (28, Oebisfelde)
Charline (29, Düsseldorf)
Coco (24, Duisburg)
Jaime (24, Thaleischweiler)
Julia (27, Neureichenau):
Samira (25, Gelsenkirchen):
Sofia (26, Wien)
Nico (26, Eschweiler)
Marvin (23, Bochum)
Phillip (26, Wien)
Roberto (26, Ludwigshafen am Rhein)
Slei (33, Frankfurt)
Tarek (28, Coburg)
Liebe oder Lüge: So funktioniert „Eden"
13 Singles suchen ihr perfektes Match, denn nur wer sich am Ende als Paar findet, hat die Chance auf bis zu 100.000 Euro. Der Haken: Regelmäßig werden die Kandidaten an den Lügendetektor gebeten, um ihre Authentizität zu testen. Für jede Unwahrheit werden der Gruppe 1.000 Euro vom Jackpot abgezogen. Die Fragen sind gnadenlos: "Sind Deine Gefühle echt?", "Hast Du gestern heimlich eine andere geküsst?", "Ist das Kennenlernen für Dich nur ein Spiel?". Hier beginnt die moralische Zwickmühle: Wer lügt, um die frische Romanze zu retten, schmälert die Kasse der gesamten Gruppe. Wer hingegen bei der schmerzhaften Wahrheit bleibt, schont zwar das Preisgeld, riskiert aber dafür das sofortige Aus beim Date. "Eden" wird zum ultimativen Härtetest für jedes Kennenlernen: Hält junge Liebe die nackte Wahrheit aus?