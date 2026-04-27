Das war die entscheidende Frage Gewinnerin von "Ein sehr gutes Quiz": Büroangestellte schnappt sich die 100.000 Euro buchstäblich in letzter Minute Aktualisiert: Vor 25 Minuten von C3 Newsroom Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) Finalistin kennt den Namen der Show nicht?! Videoclip • 06:37 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" hat die Büroangestellte Carina mit einem Schlag um 100.000 Euro reicher gemacht. Am Sonntag lief die zweite neue Folge der Show. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf meldeten sich diesmal live vom Schloss Bröllin in Mecklenburg-Vorpommern. Die Siegerin kam erst zum Schluss zum Einsatz.

Ein Gutshof in Mecklenburg-Vorpommern war das Set für die zweite neue Folge von "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)". Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf meldeten sich am Sonntagabend live von Schloss Bröllin in Fahrenwalde.

#ESGQ auf Joyn: Jetzt die ganze Folge streamen! Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) Lagerfeuer, atmosphärische Musik und ein sehr gutes Quiz im Schloss Bröllin Verfügbar auf Joyn Folge vom 26.04.2026 • 142 Min • Ab 12 Aktionsmenü öffnen

Büroangestellte Carina triumphiert bei "Ein sehr gutes Quiz" Die Location wurde wie immer erst in der Show bekannt gegeben. Zum Glücksfall wurde sie für die Büroangestellte Carina. Die 33-Jährige aus Anklam wurde die Siegerin des Abends und war am Ende um 100.000 Euro reicher. Erst in der letzten Runde der Show wurde sie als Kandidatin ausgelost.

Wie lautete die finale Frage? Dann beantwortete Carina die finale Frage "Aus insgesamt wie vielen Buchstaben besteht der Titel dieser Show?" richtig. Korrekt ist: 35. Besonders witzig dabei: Carina konnte sich an den Titel der Show, zu der sie recht spontan dazugestoßen war, nicht mehr erinnern und riet einfach - und das absolut richtig und vor allem schneller, als die anderen Kandidat:innen buzzern konnten.

ESGQ-Gewinnerin will sich einen Urlaub gönnen Mit dem Geld könne sie sich nun einen Urlaub mit ihrem Freund in Portugal vorstellen, verriet Carina. Und was besonders gut passt: Die Büroangestellte hat ab Montag Urlaub. Ihren unverhofften Geldsegen kann sie also auf jeden Fall erst mal in Ruhe genießen.

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