An diesem Tag melden sich Joko und Klaas zurück Wann laufen neue Folgen von "Ein sehr gutes Quiz"? Aktualisiert: Vor 35 Minuten von PM / sb Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) Highlight der vergangenen Staffel: So knapp wurde das Finale noch nie Videoclip • 22:14 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Joko und Klaas gehen wieder mit "Ein sehr gutes Quiz" auf Tour. Wo sie diesmal Station machen werden, bleibt natürlich noch geheim. Offiziell bekannt ist nun allerdings, wann die Show mit der hohen Gewinnsumme live zu erleben ist.

Auf diese offizielle Ankündigung haben all jene sehnlichst gewartet, die auch einmal live mitquizzen und ihre Chance auf 100.000 Euro wahrnehmen wollen: Am Sonntag, 20. September 2026, veranstalten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf endlich wieder "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)". Ab 20:15 Uhr findet an diesem Tag die erste von insgesamt vier Herbstausgaben der Quiz-Show statt. Am Prinzip der Sendung ändert sich auch in der neuen Staffel nichts. Joko und Klaas moderieren jede Folge von einem anderen von ihnen gewählten Ort, der bis zum Beginn der Live-Übertragung möglichst geheim gehalten wird. Am Sende-Abend kann jede und jeder aus dem näheren Umkreis vorbeikommen, teilnehmen und mit ein wenig Glück sowie taktischem Geschick die Gewinnsumme einstreichen.

2 Staffeln Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) Alle bisherigen Folgen kannst du hier streamen! Live, überraschend, ungefiltert: An vier Sonntagen, live und irgendwo in Deutschland. Wo genau Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihre Quizpulte aufschlagen werden? Ein Geheimnis, bis kurz vor der Ausstrahlung. Jede Zuschauerin und jeder Zuschauer hat am Tag der Show die Möglichkeit, Joko & Klaas zu besuchen, live als Kandidat:in dabei zu sein und um 100.000 Euro zu quizzen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Ein sehr gutes Quiz mit besonderem Spielprinzip Neben reinem Faktenwissen benötigen die Mitspieler:innen für den Sieg bei "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" auch strategisches Denken, die Fähigkeit zum umsichtigen Teamwork und ein wenig Risikobereitschaft. Denn so läuft die Spielshow ab: Drei Personen treten in 25 Runden zum klassischen Quiz an, pro Frage je vier Antwortmöglichkeiten. Wer die aktuelle Frage richtig beantwortet, bringt das gesamte Panel eine Runde weiter. Wer falsch antwortet, ist ohne Umschweife raus, sodass eine neue Kandidatin oder ein neuer Kandidat nachrutscht. Antwortet in einer Fragerunde jedoch niemand aus dem Panel, scheiden alle drei aktuellen Spieler:innen aus und drei neue Teilnehmer:innen nehmen ihre Plätze ein. Wer bei der 25. Quizfrage im Panel steht und diese rechtzeitig als Erste oder Erster richtig beantwortet, darf den Gewinnkoffer mit 100.000 Euro mit nach Hause nehmen. Auf dem Weg dorthin gibt es mehrere Spezialrunden, in denen Joko und Klaas ihre Kandidat:innen immer wieder vor besonders schwere Entscheidungen stellen.

So ist "Ein sehr gutes Quiz" entstanden "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" geht auf den 24-stündigen Programm-Tag von Joko und Klaas am 21. April 2024 zurück. Damals sendeten die beiden eine einzelne Pilotausgabe - und bekamen noch während der laufenden Sendung das Angebot des Senderchefs, mit der Show in Serie zu gehen.

Das war die Pilotsendung am 24h-Sendetag von Joko & Klaas LIVE: 24 Stunden von Joko & Klaas Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) Verfügbar auf Joyn Folge vom 21.04.2024 • 106 Min • Ab 6 Aktionsmenü öffnen