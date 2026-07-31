Kamera läuft! ZDF-Serie bekommt zweite Staffel: "Einfach Elli"-Star bestätigt Dreharbeiten Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Klara Deutschmann spielt Elli Kempfer in der ZDF-Serie "Einfach Elli". Bild: ZDF/Susanne Bernhard

Die Kameras laufen wieder: Nach monatelangem Warten gibt es endlich Gewissheit für die Fans von "Einfach Elli". Erste Bilder vom Set zeigen: Das ZDF setzt die erfolgreiche Arztserie fort - die Dreharbeiten sind bereits in vollem Gange.

Blaulicht, Bergkulisse und vertraute Gesichter - es wird wieder gedreht. "Einfach Elli" kehrt zurück. Lange hatte sich das ZDF mit einer offiziellen Bestätigung Zeit gelassen, obwohl die Serie sowohl im Fernsehen als auch im Streaming überzeugen konnte. Jetzt ist klar: Die Erfolgs-Geschichte geht weiter. Den entscheidenden Hinweis liefert der Cast der Produktion.

Marcus Mittermeier verrät den Drehstart Marcus Mittermeier veröffentlichte auf Instagram ein gemeinsames Foto mit Hauptdarstellerin Klara Deutschmann und machte damit öffentlich, worauf viele Fans gehofft hatten. Dazu schreibt er:

Wir drehen wieder. 'Einfach Elli' geht in die Folgen 3 bis 6. Marcus Mittermeier

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Er ergänzt: "Freut euch auf spannende Unterhaltung und Geschichten rund um Elli, Dr. Mark Sorell und die Berge im Süden …" Damit bestätigt der Schauspieler nicht nur neue Folgen - sondern verrät auch, dass bereits an den Episoden drei bis sechs gearbeitet wird.

Auch der Serien-Account zeigt einen Blick hinter die Kulissen Kurz darauf meldete sich auch der offizielle Instagram-Kanal der Serie zu Wort. Dort gibt das Produktionsteam einen kleinen Einblick in den aktuellen Stand der Arbeiten. Unter den veröffentlichten Bildern heißt es: "Drehtag 1 - 14 sind geschafft. Wir haben die ersten zwei Drehwochen geschafft und wir hören nicht auf! […] Viel Spaß bei dem kleinen Blick hinter die Kulissen von 'Einfach Elli'." Die Aufnahmen zeigen bekannte Gesichter der Serie und machen deutlich: Die Produktion läuft bereits auf Hochtouren.

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Dass das ZDF die Medical-Reihe fortsetzt, kommt nicht völlig überraschend. Bereits die ersten beiden Filme überzeugten viele Zuschauer:innen. Vor allem im Streaming entwickelte sich "Einfach Elli" zu einem Erfolg. Im März schaffte es die Serie in die Top Ten der meistgestreamten Inhalte in Deutschland. Gleichzeitig stimmten auch die TV-Quoten. Genau diese Kombination dürfte letztlich den Ausschlag für weitere Folgen gegeben haben.

Darum begeistert "Einfach Elli" so viele Zuschauer:innen Im Mittelpunkt steht Notfallsanitäterin Elli Kempfer, gespielt von Klara Deutschmann. Sie hilft Menschen in medizinischen Notlagen, muss sich aber gleichzeitig ihren ganz eigenen Herausforderungen stellen. Besonders die einfühlsame Darstellung ihrer ADHS-Diagnose hebt die Serie von vielen klassischen Arztformaten ab. Statt das Thema als Schwäche zu zeigen, erzählt "Einfach Elli", wie Elli ihre besondere Wahrnehmung im Rettungsdienst oft sogar zum Vorteil gereicht. Zusammen mit emotionalen Familiengeschichten und der beeindruckenden Bergkulisse entsteht so eine Mischung, die viele Zuschauer:innen begeistert. Ob es nach Staffel zwei noch weitere Folgen geben wird, ist noch offen. Der aktuelle Drehstart zeigt aber deutlich: Für "Einfach Elli" geht die Reise erst einmal weiter.