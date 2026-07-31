Ein dunkles Geheimnis Julika Jenkins bei "Nord bei Nordwest": Daher kennst du die Schauspielerin Aktualisiert: Vor 3 Stunden von teleschau Julika Jenkins als Friseurin Grit Hartmann in "Nord bei Nordwest - Haare? Hartmann!". Nach zehn Jahren im idyllischen Schwanitz wird diese von ihrer zwielichtigen Vergangenheit eingeholt. Bild: NDR/ARD/Gordon Timpen

Ihre Karriere begann auf den Bühnen in Zürich. Sie drehte Filme mit Bruno Ganz und Jean-Paul Belmondo und ist dann besonders gut, wenn es um Rollen mit Tiefgang oder innerer Zerrissenheit geht. Das musst du über Julika Jenkins wissen.

"Okay, ich war unvorsichtig. Du hast mich gefunden - und jetzt?" Nanu? Eben noch hat die dorfbekannte Friseurin Grit Hartmann (Julika Jenkins) der Kommissarin Hannah Wagner (Jana Klinge) die Haare geschnitten und möglicherweise eine neue Stammkundin gewonnen. Doch jetzt gefriert die zuvor charmant-zugewandte Frau innerlich zu Eis. In der Tür steht Tjark Helfrich (Jörg Pose), offenbar ein Mann aus ihrer Vergangenheit. Früher habe sie als Reinigungskraft gearbeitet, hatte Grit Hartmann Hannah Wagner beim Haareschneiden verraten. Sie habe aber vor zehn Jahren beschlossen, nicht mehr den Dreck anderer Leute wegmachen zu wollen. Um welchen "Dreck" es sich dabei handelt, kommt in "Nord bei Nordwest - Haare? Hartmann!" Schritt für Schritt ans Tageslicht. So viel ist klar: Ihr früheres Handwerk holt sie wieder ein. Mit tödlichen Folgen.

Rote Haare, tausendundein Gesicht: Julika Jenkins spielt alles Als Grit Hartmann zeigt Julika Jenkins in einer einzigen Episode schon eine ziemliche Bandbreite ihres Könnens. Das sekundenschnelle Umschalten von verhuschter Friseurmeisterin zur eiskalten Überlebensmaschine gelingt der Schauspielerin meisterhaft. Eben noch fünf Sterne im Smalltalk verdienend, ist Grit kurz darauf kein Mittel zu schade, um weiterzukommen. Im Grunde keine große Überraschung: Die 1971 in Heidelberg geborene Tochter eines Walisers und einer Deutschen hat das Schauspielern von der Pike auf gelernt. Die Frau mit dem markanten Rotschopf absolvierte eine Ausbildung an der Münchner Otto-Falckenberg-Schule und war nach einem Abstecher an die Münchner Kammerspiele von 1994 bis 1999 festes Ensemble-Mitglied am Theater am Neumarkt in Zürich. Es folgten vier Jahre an der Schaubühne am Lehniner Platz in Berlin und zahlreiche weitere Engagements. Erste Film- und TV-Auftritte hatte Julika Jenkins da bereits hinter sich.

Immer wieder wird Julika Jenkins für Krimis gecastet "Man muss zum Glück als Schauspielerin nicht alles erlebt haben, was man spielt. Man muss es sich nur vorstellen können", sagte die Schauspielerin 2007 in einem Interview mit der österreichischen "Kulturwoche". Wirklich ein Glück, könnte man in ihrem Sinne sagen. Denn Julika Jenkins bekommt immer wieder heikle Rollen in Krimiformaten. Allein neunmal spielte sie seit 2003 in verschiedenen "Tatort"-Produktionen mit. Die vielleicht krasseste Figur verkörperte sie 2024 in der Stuttgarter Episode "Lass sie gehen". Als beängstigend zwischen Verzweiflung und Hass gefangene Wirtin Luise versucht sie, sich selbst an einem Berg von Klößen zu ersticken. Mit diesem letztlich vorgegaukelten Suizidversuch treibt sie ihren Mann zu einem Mord an einem verdächtigen, aber unschuldigen Nachbarn. Darüber hinaus wirkte sie in zahlreichen weiteren Krimiformaten mit. Von unterschiedlichen "SOKO"-Produktionen über "Polizeiruf 110" bis zum "Spreewaldkrimi". Nicht immer als zwielichtige oder psychisch auffällige Person, das sei hier ausdrücklich angemerkt. So verkörperte Julika Jenkins ab 2013 im "Taunuskrimi" fünf Episoden lang die Frau des Ermittlers Oliver von Bodenstein (Tim Bergmann).

Großes Kino: Julika Jenkins drehte an der Seite von Bruno Ganz und Jean-Paul Belmondo Ausflüge in die Kinowelt waren für die Wahl-Berlinerin mit zwei spannenden Begegnungen verbunden. 2006 stand sie für die Schweizer Produktion "Vitus" mit dem hochdekorierten Schauspieler Bruno Ganz ("Der Untergang") vor der Kamera, der 2019 verstarb. 2009 gehörte sie zum Ensemble des letzten Spielfilms mit dem legendären französischen Darsteller Jean-Paul Belmondo ("Der Profi", gestorben 2021). In "Ein Mann und sein Hund" verkörpert Julika Jenkins eine kaltherzige Vermieterin, die einen alten Mann aus seiner Wohnung wirft und sich damit an ihm rächen will, weil er sie in jungen Jahren nicht zur Frau nehmen wollte. Im August 2026 kommt Julika Jenkins mit dem Film "Der Heimatlose" ins Kino.

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Julika Jenkins privat: Warum ihr Name für Verwirrung sorgt Ihr britischer Nachname ("Ich bin aber nicht zweisprachig aufgewachsen") verwirrt im Übrigen hin und wieder andere Menschen. In der "Kulturwoche" verriet sie 2007 lachend: "Ich bin ja schon froh, wenn der Nachname richtig ausgesprochen wird." Nämlich englisch. Ihr Vorname hat hingegen eine deutsche Aussprache. Es habe schon die wildesten Varianten gegeben, verriet sie. "Meine Lieblingsvariante war, als ich bei der Bank ein Konto eröffnen wollte: Sie machten daraus 'Juli Katschenkis', was irgendwie kasachisch klingt." Julika Jenkins hat mit ihrem Partner, dem Schauspieler Arnd Klawitter ("Mord mit Aussicht"), einen Sohn namens Lionel. "Nord bei Nordwest - Haare? Hartmann!" läuft am Donnerstag, 30. Juli, um 20:15 Uhr im Ersten. Zeitgleich ist der Krimi aus dem Jahr 2025 im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.