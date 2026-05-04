Keinen Show-Moment verpassen! "Eurovision Song Contest" 2026 im Livestream: Hier kannst du Halbfinale und Finale sowie weitere ESC-Shows kostenlos live ansehen Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von teleschau Sarah Engels wirft sich für Deutschland mit "Fire" ins Feuer des Musikwettbewerbs "Eurovision Song Contest". Am 16. Mai steigt das Finale in Wien. Bild: © ARD/SWR/Claudius Pflug

Der Mai ist gekommen - die Metronome schlagen aus. Denn traditionell findet im Wonnemonat der größte Musikwettbewerb Europas statt, der "Eurovision Song Contest". In diesem Jahr steigt der ESC in Wien. Mit diesen Livestreams und Sondersendungen kannst du am heimischen Bildschirm dabei sein.

Samstag, 16.05. 21:00 Uhr • Eurovision Song Contest Das ESC-Finale aus Wien live im Ersten - hier im Livestream auf Joyn Verfügbar auf Joyn 240 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Der Countdown läuft. In wenigen Tagen beginnt in Wien der 70. "Eurovision Song Contest" (ESC). Vier Tage lang steht dann die österreichische Hauptstadt ganz im Zeichen der internationalen Pop-Musik. Der Startschuss fällt am Dienstag, 12. Mai, mit dem ersten Halbfinale. Am Samstag, 16. Mai, steigt das Grande Finale mit 25 Kandidat:innen. Austragungsort ist jeweils die Stadthalle Wien. Die ist längst ausverkauft. Wir sagen dir, wie du trotzdem - am Bildschirm - live dabei sein kannst.

Die Livestream-Termine des ESC 2026 Die ESC-Termine im Überblick: Halbfinale: 12. Mai 2026, 21 Uhr

Halbfinale: 14. Mai 2026, 21 Uhr

Finale: 16. Mai 2026, 21 Uhr Der ESC wird in den kostenlosen Livestreams von Das Erste, ORF, SRF und ONE auf Joyn sowie im Fernsehen bei Das Erste, ORF, SRF und ONE übertragen.

Samstag, 16.05. 21:00 Uhr • Eurovision Song Contest Das Finale aus Wien im ONE-Livestream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen

Wie viele Nationen nehmen am ESC teil und warum fehlen manche? Schafft Deutschland seinen dritten Sieg in 70 Jahren ESC? Oder gibt es zum elften Mal den letzten Platz? Obwohl in Wien noch kein Ton gesungen ist, scheint Letzteres eher möglich als Ersteres. Die ESC-Wettquoten sehen die deutsche Teilnehmerin Sarah Engels und ihren Beitragssong "Fire" auf den hinteren Plätzen. Aber entschieden wird das erst am Abend des 16. Mai. Denn Deutschland muss nicht in die Mühle des Halbfinales. Als einer der fünf größten Geldgeber des Veranstalters, der Europäischen Rundfunkunion (EBU), ist Deutschland ebenso fürs Finale gesetzt wie Großbritannien, Italien und Frankreich. Auch Spanien wäre gesetzt, nimmt aber in diesem Jahr nicht teil. Das Land, ebenso wie Irland, Island, Slowenien und die Niederlande boykottieren den ESC aus Protest gegen die Teilnahme Israels. Direkt ins Finale zieht außerdem der Beitrag des Gastgeberlandes ein. Österreichs darf den ESC 2026 austragen, weil sein Teilnehmer JJ mit dem Lied "Wasted Love" im vergangenen Jahr gewann. So nehmen insgesamt 35 Nationen am ESC 2026 teil. In jedem Halbfinale kämpfen 15 Nationen um die Gunst der Fans und den Einzug ins Finale. Du willst noch mehr über den "Eurovision Song Contest" erfahren? Hier gibt es alle wichtigen Fakten, spannende Hintergründe und ausführliche Informationen rund um den ESC 2026.

Sarah Engels tritt im ersten Habfinale auf - außer Konkurrenz Im ersten Halbfinale am 12. Mai nehmen teil - Auftritte mit Startnummer, Nationen, Interpret:innen und Titel: 01 - Moldau, Satoshi, "Viva, Moldova!"

02 - Schweden, Felicia, "My System"

03 - Kroatien, Lelek, "Andromeda"

04 - Griechenland, Akylas, "Ferto"

05 - Portugal, Bandidos do Cante, "Rosa"

06 - Georgien, Bzikebi, "On Replay"

07 - Finnland, Linda Lampenius x Pete Parkkonen, "Liekinheitin"

08 - Montenegro, Tamara Živković, "Nova Zora"

09 - Estland, Vanilla Ninja, "Too Epic To Be True"

10 - Israel, Naom Bettan, "Michelle"

11 - Belgien, Essyla, "Dancing on the Ice"

12 - Litauen, Lion Ceccah, "Sólo Quiero Más"

13 - San Marino, Senhit, "Superstar"

14 - Polen, Alicja, "Pray"

15 - Serbien, Lavina, "Kraj Mene" Im Halbfinale treten außer Konkurrenz auch die feststehenden Finalist:innen auf. Die Zuschauer:innen aus diesen Ländern dürfen auch (für andere Teilnehmer:innen) abstimmen. Im ersten Halbfinale tritt Italiens Kandidat zwischen Georgien und Finnland an, Sarah Engels singt für Deutschland zwischen Israel und Belgien.

Wer tritt im zweiten Halbfinale auf? Das zweite Halbfinale am Donnerstag, 14. Mai, bestreiten: 01 - Bulgarien, Dara, "Bangaranga"

02 - Aserbaidschan, Jiva, "Just Go"

03 - Rumänien, Alexandra Căpitănescu, "Choke Me"

04 - Luxemburg, Eva Marija, "Mother Nature"

05 - Tschechien, Daniel Zizka, "Crossroads"

06 - Armenien, Simón, "Paloma Rumba"

07 - Schweiz, Veronica Fusaro, "Alice"

08 - Zypern, Antigoni, "Jalla"

09 - Lettland, Atvara, "Ēnā"

10 - Dänemark, Søren Torpegaard Lund, "Før vi går hjem"

11 - Australien, Delta Goodrem, "Eclipse"

12 - Ukraine, Leléka, "Ridnym"

13 - Albanien, Alis, "Nân"

14 - Malta, Aidan, "Bella"

15 - Norwegen, Jonas Lovv, "Ya Ya Ya" Im zweiten Halbfinale treten Gastgeber Österreich (zwischen Zypern und Lettland) sowie die gesetzten Großbritannien (nach der Ukraine) und Frankreich (nach Tschechien) auf.

ESC 2016: Wer moderiert und wie läuft die Punktvergabe Moderiert werden die Halbfinals und das Finale von der österreichischen Popsängerin und Moderatorin Victoria Swarowski und ihrem Landsmann, Schauspieler Michael Ostrowski ("Kokowääh 2", "Die Känguru-Verschwörung"). Im Finale berichtet die in Wien geborene Schauspielerin und Moderatorin Emily Busvine aus dem Greenroom. Der soll wie ein typisches Wiener Kaffeehaus eingerichtet sein. Im Ersten kommentiert zum dritten Mal Thorsten Schorn das musikalische Geschehen. Die Punktvergabe läuft im Finale so: Jedes teilnehmende Land, auch die Länder, die im Halbfinale ausgeschieden sind, vergibt für die Beiträge im Finale einen bis zwölf Punkte. Und zwar doppelt: Seit 2016 stimmen pro Land je eine Jury sowie die Zuschauer:innen per Telefonvoting ab. Also kann ein Beitrag maximal 24 Punkte aus einem Land erhalten. In der berühmten Einzelaufstellung, wenn die abstimmenden Länder eingeblendet werden, wird aber nur das jeweilige Jury-Ergebnis gezeigt - mit der Betonung auf "unsere 12 Punkte gehen an ...". Das Ergebnis der Fan-Votings wird erst anschließend kurz pro Kandidat:in eingeblendet und hat schon zu beträchtlichen Umwälzungen im Tableau geführt.

Weitere Shows zum ESC 2026 im Livestream Vorbereitung ist alles. Deshalb gibt es auch diesmal am Finalabend die bereits traditionelle Vorglüh-Show. Barbara Schöneberger empfängt in "Eurovision Song Contest 2026 - Der Countdown" am 16. Mai ab 20:15 Uhr live im Ersten und über den Das-Erste-Livestream auf Joyn illustre Gäst:innen und ESC-Expert:innen. Gesendet wird live aus dem Museumsquartier in Wien. Schon am Vorabend des ersten Halbfinales gibt es zudem am Montag, 11. Mai, 20:15 Uhr im Ersten sowie im Das-Erste-Livestream auf Joyn die große Jubiläums-Doku. In "70 Jahre ESC - More than Music" teilen ESC-Legenden wie Nana Mouskouri, Johnny Logan, Nicole oder Produzent Ralph "Mr. Grand Prix" Siegel mit Moderator und Komiker Hape Kerkeling ihre ganz persönlichen ESC-Momente und -Anekdoten.

TV-Highlights für ESC-Fans: Hier gibt's noch mehr Sendungen zum "Eurovision Song Contest" 2026 im Stream