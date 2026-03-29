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"Sollten wieder an uns glauben": Sarah Engels übt vor ESC 2026 Kritik am deutschen Publikum
Veröffentlicht:von Julia W.
Kurz vor dem Eurovision Song Contest richtet Sarah Engels einen Appell an ihr Heimatland - und lässt dabei auch Kritik an der pessimistischen Grundstimmung durchscheinen.
Am 16. Mai: Das Finale des "Eurovision Song Contest" 2026
Sarah Engels steht vor ihrem Auftritt beim Eurovision Song Contest – und blickt mit gemischten Gefühlen auf die Stimmung in Deutschland. Die Sängerin, die das Land in Wien mit ihrem Song "Fire" vertreten wird, vermisst teilweise die Unterstützung aus der Heimat.
"Sollten wieder an uns glauben"
Im Gespräch mit der dpa kritisierte sie die verbreitete Skepsis gegenüber deutschen ESC-Beiträgen. "Ich würde mir für unser Land manchmal wünschen, dass wir auch mal sagen: Hey, da geht jetzt eine Künstlerin für uns hin und wir supporten sie einfach mal", sagte sie.
Stattdessen werde häufig vorschnell das Negative betont. In anderen Ländern erlebe sie einen deutlich anderen Umgang:
In anderen Ländern werden die Kandidaten oft bedingungslos gefeiert, egal was kommt.
Dass sie den Rückhalt im Land vermisst, hatte Engels bereits vergangene Woche im "Kölner Treff" geäußert. "Ich möchte auch an Deutschland appellieren, dass wir unsere Künstler, die zum ESC gehen, respektieren, dass man auch sieht, was dahintersteckt an Schweiß, Arbeit und Mut", sagte sie.
Ohne Familie "geht es nicht"
Für ihren eigenen Auftritt setzt Engels vor allem auf Rückhalt aus dem privaten Umfeld. Ihre Familie spiele dabei eine zentrale Rolle. "Ich muss meine Familie in Wien auf jeden Fall dabei haben, ohne sie geht es nicht", betonte sie.
Die Nähe zu ihren Angehörigen gebe ihr Stabilität im intensiven Probenalltag. "Es ist für mich total wichtig, dass ich jeden Abend nach einer harten Probe dieses Glitzerkleid ausziehen und das Make-up abwaschen kann und dann weiß: Da warten Menschen auf mich, die mich einfach nur lieben", sagte sie. "Das erdet mich total und gibt mir die Kraft, am nächsten Tag wieder alles zu geben."
Trotz der eher durchwachsenen ESC-Bilanz Deutschlands in den vergangenen Jahren lässt sie sich nicht entmutigen. "Ich bin super ehrgeizig und möchte alles zu 1000 Prozent geben", erklärte sie. Gleichzeitig wolle sie den Auftritt bewusst genießen und sich nicht zu sehr unter Druck setzen.
Am 16. Mai wird sich zeigen, ob Engels mit dieser starken Haltung auch das europäische Publikum überzeugen kann.
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