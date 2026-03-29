Ihr Ziel: Top Ten "Sollten wieder an uns glauben": Sarah Engels übt vor ESC 2026 Kritik am deutschen Publikum Veröffentlicht: Vor 42 Minuten von Julia W. Sarah Engels wünscht sich mehr Rückhalt für den ESC aus Deutschland. Bild: Imago Images / Panama Pictures

Kurz vor dem Eurovision Song Contest richtet Sarah Engels einen Appell an ihr Heimatland - und lässt dabei auch Kritik an der pessimistischen Grundstimmung durchscheinen.

Sarah Engels steht vor ihrem Auftritt beim Eurovision Song Contest – und blickt mit gemischten Gefühlen auf die Stimmung in Deutschland. Die Sängerin, die das Land in Wien mit ihrem Song "Fire" vertreten wird, vermisst teilweise die Unterstützung aus der Heimat.

"Sollten wieder an uns glauben" Im Gespräch mit der dpa kritisierte sie die verbreitete Skepsis gegenüber deutschen ESC-Beiträgen. "Ich würde mir für unser Land manchmal wünschen, dass wir auch mal sagen: Hey, da geht jetzt eine Künstlerin für uns hin und wir supporten sie einfach mal", sagte sie. Stattdessen werde häufig vorschnell das Negative betont. In anderen Ländern erlebe sie einen deutlich anderen Umgang:

In anderen Ländern werden die Kandidaten oft bedingungslos gefeiert, egal was kommt. Sarah Engels

Dass sie den Rückhalt im Land vermisst, hatte Engels bereits vergangene Woche im "Kölner Treff" geäußert. "Ich möchte auch an Deutschland appellieren, dass wir unsere Künstler, die zum ESC gehen, respektieren, dass man auch sieht, was dahintersteckt an Schweiß, Arbeit und Mut", sagte sie.