Enthüllung bei "Kurzstrecke" "Arzt wollte mir nicht mein Leben verbauen": Klaas Heufer-Umlaufs Karriere begann mit einer Lüge Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Lena Maier Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme) Königlicher Auftritt von Klaas Heufer-Umlauf Videoclip • 10:18 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Vor seiner Karriere wollte Klaas Heufer-Umlauf Friseur werden. Doch eine diagnostizierte Sehschwäche hätte ihm diesen Weg beinahe unmöglich gemacht. In der ARD-Sendung "Kurzstrecke" verrät der Entertainer nun, wie ein mitfühlender Arzt und eine kleine Vertuschungsaktion seinen Berufsweg ebneten.

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Sehschwäche als fast unüberwindbares Hindernis Dass Klaas Heufer-Umlauf zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Fernsehen gehört, ist unbestritten. Weniger bekannt ist jedoch die Anekdote, die seiner Karriere vorausging. In der ARD-Reihe "Kurzstrecke mit Pierre M. Krause" gesteht der Entertainer im Gespräch: "Sinneswahrnehmungen sind nicht meine Stärke. Ich bin auch ein bisschen farbenblind." Was heute eine witzige Randnotiz ist, war damals ein ernsthaftes Problem. Denn diese Rot-Grün-Schwäche fiel ausgerechnet bei der ärztlichen Eignungsuntersuchung für seine angestrebte Friseurlehre auf. Nachdem er ein klassisches Testbild nicht entziffern konnte, konfrontierte ihn der Arzt mit der harten Realität: "Ist als Friseur nicht so gut. Sie müssen auch Haarfarbe anmischen." Für einen Moment schien der Traum vom Friseurberuf geplatzt.

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"Der wollte mir nicht mein ganzes Leben verbauen" Auf die niederschmetternde Diagnose habe Heufer-Umlauf den Mediziner nur mit großen Augen angesehen und verzweifelt gefragt: "Was machen wir nun?" Diese Reaktion zeigte offenbar Wirkung und stieß auf unerwartetes Mitgefühl. Der Arzt entschied sich, ein Auge zuzudrücken. "Der wollte mir nicht mein ganzes Leben verbauen, und dann hat der das einfach unterschrieben", berichtet Klaas seinem sichtlich amüsierten Kollegen Pierre M. Krause. So startete er seine Ausbildung "praktisch mit der Farbschwäche im Gepäck". In der Sendung plaudert der Entertainer aber nicht nur über seinen turbulenten Berufseinstieg, sondern verrät auch, welche peinliche Angewohnheit er von seinem Vater hat.

Grüne Haare und vielsagendes Schweigen Die Frage, die sich natürlich aufdrängt, stellte Pierre M. Krause prompt: "Hat jemals jemand grünhaarig den Salon verlassen?" Die Antwort von Klaas kommt trocken und ohne zu zögern: "Ja." Dem folgte ein vielsagendes Schweigen, das mehr sagte als tausend Worte. Ob Klaas Heufer-Umlauf auf Dauer im Friseurberuf glücklich geworden wäre, bleibt fraglich. Zum Glück für seine Fans hat er einen anderen Weg eingeschlagen und ist heute als Moderator, Schauspieler, Produzent und Musiker aus der deutschen Unterhaltungsbranche nicht mehr wegzudenken.

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